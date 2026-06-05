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Cole Palmer, Erling Haaland et Kylian Mbappé font équipe avec Kim Kardashian dans le nouveau film de Nike, juste avant la Coupe du monde
Nike dévoile sa campagne « Rip the Script », réunissant un casting de stars.
Juste avant la Coupe du monde 2026, Nike a dévoilé son nouveau film « Rip the Script », un spot qui réunit un casting éclectique d’icônes du ballon rond et de figures culturelles. Côté terrain, Mbappé, Haaland, Vinicius et Palmer portent le flambeau de la nouvelle génération aux côtés de légendes comme Cristiano Ronaldo, Éric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović et Didier Drogba.
Le court-métrage célèbre la créativité du football, incitant à briser les schémas rigides pour libérer l’instinct. Des personnalités mondiales comme Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James et Channing Tatum font également des apparitions, illustrant la fusion entre le football et la culture populaire. Au-delà de l’image, la campagne s’appuie sur de nouveaux maillots de sélection, des collections de chaussures revisitées et des initiatives locales visant à promouvoir ce football expressif.
Nike dévoile la vision stratégique qui soutend cette campagne.
Helena Thornton, vice-présidente et directrice de la création de la voix mondiale de la marque Nike, affirme que la campagne repose sur la conviction que les instants les plus mémorables du football surviennent lorsque les joueurs se fient à leur instinct.
Elle a expliqué sur le site officiel de Nike : « Nous savons que les moments magiques du football surviennent lorsque les joueurs font confiance à leur instinct. C'est le genre de football que nous aimons : frais, instinctif, inattendu et créatif. »
Conçue pour engager le public contemporain sur toutes les plateformes, la campagne s’appuie sur un film qui va à la rencontre des communautés football là où elles vivent, bien au-delà de l’écran, en s’ancrant dans leur univers et leurs sous-cultures.
Nous ne voulions pas suivre le manuel de marketing traditionnel. Nous voulions leur offrir quelque chose qui vaille la peine d’être commenté, partagé, porté, vécu. Une histoire qu’ils ne se contentent pas de regarder, mais qu’ils peuvent s’approprier. C’est toute l’idée derrière notre univers Nike Football. »
Cette campagne marie habilement la culture du football et l’innovation produit.
Si le film constitue la pièce maîtresse de la campagne, Nike en profite également pour dévoiler ses dernières innovations produit. Les nouvelles collections fédérales intègrent la technologie de refroidissement Aero-FIT, tandis que les silos Mercurial, Phantom et Tiempo, revisités, sont conçus pour booster la vitesse, le contrôle et la précision sur le terrain.
Parallèlement, la marque soutient le football amateur via son programme « Toma el Juego », qui a déjà fédéré plus de 100 tournois à travers le monde. Cette initiative, dont le jeune joueur Mateo est l’ambassadeur dans le film, vise à créer des passerelles entre le football de rue et le football professionnel.
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Nike prépare son offensive mondiale à l’approche de la Coupe du monde.
Nike poursuivra le déploiement de cette campagne à travers des espaces de vente repensés et des expériences immersives destinées aux fans dans plusieurs grandes villes. Des sites tels que New York et Los Angeles accueilleront des espaces spécialement dédiés au football. La Coupe du monde débutera le 11 juin avec un match du groupe A opposant le Mexique à l'Afrique du Sud à Mexico.