Cole Palmer, Erling Haaland et Kylian Mbappé font équipe avec Kim Kardashian dans le nouveau film de Nike, juste avant la Coupe du monde

Helena Thornton, vice-présidente et directrice de la création de la voix mondiale de la marque Nike, affirme que la campagne repose sur la conviction que les instants les plus mémorables du football surviennent lorsque les joueurs se fient à leur instinct.

Elle a expliqué sur le site officiel de Nike : « Nous savons que les moments magiques du football surviennent lorsque les joueurs font confiance à leur instinct. C'est le genre de football que nous aimons : frais, instinctif, inattendu et créatif. »

Conçue pour engager le public contemporain sur toutes les plateformes, la campagne s’appuie sur un film qui va à la rencontre des communautés football là où elles vivent, bien au-delà de l’écran, en s’ancrant dans leur univers et leurs sous-cultures.

Nous ne voulions pas suivre le manuel de marketing traditionnel. Nous voulions leur offrir quelque chose qui vaille la peine d’être commenté, partagé, porté, vécu. Une histoire qu’ils ne se contentent pas de regarder, mais qu’ils peuvent s’approprier. C’est toute l’idée derrière notre univers Nike Football. »