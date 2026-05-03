Le timing ne pourrait guère être plus délicat pour Palmer, déjà averti sur sa condition physique par le sélectionneur anglais lors de la trêve internationale de mars. Cette mise en garde intervient alors que l’attaquant, auteur d’un but décisif lors de la finale de l’Euro 2024, n’a récolté que cinq sélections depuis, principalement en raison de pépins physiques à répétition.
Depuis son but décisif en finale de l’Euro 2024, match qui devait lancer sa carrière internationale, Palmer n’a disputé que cinq rencontres avec les Three Lions, en raison de pépins physiques à répétition. Il n’a d’ailleurs fait qu’une seule apparition sous les ordres de Tuchel avant mars, en l’occurrence 65 minutes contre la modeste équipe d’Andorre. Ce problème persistant à l’aine l’a tenu éloigné des trois rassemblements précédents, lui faisant manquer six rencontres cruciales dans le cycle de qualification pour la Coupe du monde.
Pendant ce temps, Morgan Rogers s’est mis en évidence, au point que certains estiment qu’il pourrait même devancer Jude Bellingham, lui-même gêné par des pépins physiques, dans la hiérarchie au poste de meneur de jeu.
« Franchement, il doit se réaffirmer, car nous avons plus de données sur son jeu sans lui qu’avec lui, donc la pression est sur lui », a déclaré Tuchel à propos de Palmer lors de la dernière trêve internationale. « Il a connu une saison difficile, mais il a également traversé une période difficile en équipe nationale. Il n’a été disponible qu’une seule fois pour nous et, lorsqu’il l’était, nous avons décidé de conserver le même effectif. La concurrence est donc rude pour son poste de prédilection, le numéro 10. »