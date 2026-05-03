L’autre problème majeur pour Palmer est que son homologue, aligné lundi lors du match contre Forest, est au sommet de sa forme et semble prêt à saisir la moindre occasion pour décrocher une place dans l’avion à destination de l’Amérique du Nord.

À l’approche de la Coupe du monde, Gibbs-White impose une concurrence féroce aux numéros 10 actuellement devant lui dans la hiérarchie du sélectionneur.

Le meneur des Garibaldi figure parmi les meilleurs buteurs de Premier League en 2026 avec dix réalisations. Évoluant dans un rôle plus offensif et plus libre sous les ordres de Vitor Pereira, il a grandement contribué à la lutte pour le maintien de Forest. Sept de ses buts ont été inscrits depuis début mars, et il a aussi marqué l’unique but du quart de finale de Ligue Europa face au géant portugais Porto.

Le milieu de terrain a couronné sa série de succès par un magnifique triplé lors de la victoire écrasante contre Burnley en avril, avant d’ajouter un autre but et une passe décisive lors de la large victoire contre Sunderland lors du dernier match.

« Il comprend le jeu et il a l’esprit d’équipe », explique récemment Pereira. « Quand l’équipe est en difficulté, beaucoup de joueurs préfèrent se faire discrets, ils ne veulent pas du ballon. Mais Morgan veut le ballon, il veut les responsabilités. Il veut marquer des buts, il veut faire des passes décisives. »

Une telle efficacité répond directement à son absence des radars de Tuchel, mais elle le remet incontestablement dans la course à une place pour le Mondial.