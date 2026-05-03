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Krishan Davis

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Cole Palmer doit élever son niveau de jeu avec Chelsea, sous peine de voir sa place pour la Coupe du monde lui échapper au profit de Morgan Gibbs-White, l’actuel joueur en forme de Nottingham Forest

Analysis
Premier League
Coupe du monde
C. Palmer
Angleterre
M. Gibbs-White
Chelsea
Nottingham Forest
FEATURES
Chelsea vs Nottingham Forest
T. Tuchel

En difficulté pour retrouver son rythme et toujours handicapé par des problèmes physiques en fin d’une saison perturbée par les blessures, Cole Palmer affrontera lundi celui qui représente une menace directe pour son rêve de Coupe du monde : Morgan Gibbs-White. Le joueur phare de Chelsea et la pépite de Nottingham Forest sont engagés dans une lutte acharnée pour le maillot n°10 au sein de la sélection anglaise de Thomas Tuchel.

Palmer et Gibbs-White vont s’affronter à Stamford Bridge, mais ils vivent des dynamiques opposées : freiné par les blessures, le premier peine encore à retrouver le niveau de classe mondiale dont il est capable, tandis que le second, en pleine forme, inscrit des buts qui maintiennent Forest en Premier League.

Si Gibbs-White reste un outsider dans la course à une place dans l’avion vers l’Amérique du Nord cet été, ses exploits ne passent plus inaperçus et pourraient mettre la pression sur Palmer à l’approche de l’annonce de la sélection de Tuchel.

Le sélectionneur des Three Lions surveillera avec attention ce qui se passera à Stamford Bridge, où deux prétendants au poste de numéro 10 s’affronteront. Celui qui prendra l’ascendant pourrait bien faire pencher la balance en sa faveur.

  • Cole Palmer Chelsea 2025-26 Premier LeagueGetty

    À la recherche de la forme et de la condition physique

    Les difficultés rencontrées par Palmer cette saison ont été largement documentées. Principally due to a chronic and debilitating groin injury, known as pubalgia, which has prevented him from executing his trademark explosive movements and running at his usual pace, even affecting his ability to shoot properly, Chelsea’s star has often been a shadow of his former self this season. Beaucoup de ses sorties ont manqué de l’impact décisif qui l’avait propulsé au rang de superstar lors de ses deux premières saisons au club, et il a même parfois été contraint à l’absence.

    Avec le recul, il est presque certain qu’il a été surutilisé par l’ancien entraîneur Enzo Maresca en première partie de saison, alors qu’il aurait dû observer une longue période de repos – preuve, s’il en fallait, de son importance pour les Blues. Les performances globales de l’équipe en ont indéniablement souffert, Chelsea se trouvant aujourd’hui englué dans une lutte acharnée pour une qualification européenne.

    Un triplé éclatant contre les Wolves en février avait laissé penser qu’il était de retour à son meilleur niveau, mais, comme plusieurs coéquipiers, il a ensuite traversé une crise de confiance, coïncidant avec une série de mauvais résultats qui a coûté sa place à Liam Rosenior. Reste qu’en dépit de ses nombreuses absences, il a tout de même atteint la barre des dix buts toutes compétitions confondues, dont neuf en Premier League (dont cinq penalties), en l’équivalent de seulement 17 matchs (1 606 minutes).

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  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Problèmes récurrents

    Ce n’est qu’au printemps que Palmer a estimé avoir retrouvé une condition physique proche de son meilleur niveau, après s’être également cassé un orteil lors d’un accident bizarre survenu pendant l’hiver. « Je me sens bien, j’ai l’impression d’avoir franchi un cap », a-t-il déclaré début avril. « Je peux enfin tirer à nouveau et tout faire maintenant, il ne me reste plus qu’à passer à la vitesse supérieure et à être performant. »

    Néanmoins, une lésion aux ischio-jambiers l’a de nouveau écarté des terrains plus tard dans le mois, l’empêchant de participer au déplacement crucial à Brighton, perdu 3-0 et synonyme de fin de mandat pour Rosenior. Souvent décisif pour Chelsea dans les grands rendez-vous, Palmer n’a pu faire qu’une apparition de vingt minutes comme remplaçant lors de la victoire en demi-finale de la FA Cup contre Leeds le week-end dernier.

    Toujours en quête de pleine aptitude physique depuis le début de la saison 2025-2026, le joueur de 23 ans n’est donc pas encore totalement épargné par les blessures, alors que les jours filent jusqu’à ce que Tuchel annonce sa liste pour la Coupe du monde. Pour l’instant, sa place dans l’avion reste loin d’être garantie.

  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    L'avertissement de Tuchel

    Le timing ne pourrait guère être plus délicat pour Palmer, déjà averti sur sa condition physique par le sélectionneur anglais lors de la trêve internationale de mars. Cette mise en garde intervient alors que l’attaquant, auteur d’un but décisif lors de la finale de l’Euro 2024, n’a récolté que cinq sélections depuis, principalement en raison de pépins physiques à répétition.

    Depuis son but décisif en finale de l’Euro 2024, match qui devait lancer sa carrière internationale, Palmer n’a disputé que cinq rencontres avec les Three Lions, en raison de pépins physiques à répétition. Il n’a d’ailleurs fait qu’une seule apparition sous les ordres de Tuchel avant mars, en l’occurrence 65 minutes contre la modeste équipe d’Andorre. Ce problème persistant à l’aine l’a tenu éloigné des trois rassemblements précédents, lui faisant manquer six rencontres cruciales dans le cycle de qualification pour la Coupe du monde.

    Pendant ce temps, Morgan Rogers s’est mis en évidence, au point que certains estiment qu’il pourrait même devancer Jude Bellingham, lui-même gêné par des pépins physiques, dans la hiérarchie au poste de meneur de jeu.

    « Franchement, il doit se réaffirmer, car nous avons plus de données sur son jeu sans lui qu’avec lui, donc la pression est sur lui », a déclaré Tuchel à propos de Palmer lors de la dernière trêve internationale. « Il a connu une saison difficile, mais il a également traversé une période difficile en équipe nationale. Il n’a été disponible qu’une seule fois pour nous et, lorsqu’il l’était, nous avons décidé de conserver le même effectif. La concurrence est donc rude pour son poste de prédilection, le numéro 10. »

  • Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26 celebrationGetty

    Le joueur de Forest est en pleine forme

    L’autre problème majeur pour Palmer est que son homologue, aligné lundi lors du match contre Forest, est au sommet de sa forme et semble prêt à saisir la moindre occasion pour décrocher une place dans l’avion à destination de l’Amérique du Nord.

    À l’approche de la Coupe du monde, Gibbs-White impose une concurrence féroce aux numéros 10 actuellement devant lui dans la hiérarchie du sélectionneur.

    Le meneur des Garibaldi figure parmi les meilleurs buteurs de Premier League en 2026 avec dix réalisations. Évoluant dans un rôle plus offensif et plus libre sous les ordres de Vitor Pereira, il a grandement contribué à la lutte pour le maintien de Forest. Sept de ses buts ont été inscrits depuis début mars, et il a aussi marqué l’unique but du quart de finale de Ligue Europa face au géant portugais Porto.

    Le milieu de terrain a couronné sa série de succès par un magnifique triplé lors de la victoire écrasante contre Burnley en avril, avant d’ajouter un autre but et une passe décisive lors de la large victoire contre Sunderland lors du dernier match.

    « Il comprend le jeu et il a l’esprit d’équipe », explique récemment Pereira. « Quand l’équipe est en difficulté, beaucoup de joueurs préfèrent se faire discrets, ils ne veulent pas du ballon. Mais Morgan veut le ballon, il veut les responsabilités. Il veut marquer des buts, il veut faire des passes décisives. »

    Une telle efficacité répond directement à son absence des radars de Tuchel, mais elle le remet incontestablement dans la course à une place pour le Mondial.

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Aucune garantie

    Avant cette exclusion il y a quelques mois, Gibbs-White avait été convoqué à trois reprises par Tuchel, sans jamais être titularisé par l’Allemand ; il n’a disputé que 65 minutes au total en quatre apparitions. Sa dernière sélection remonte à octobre 2025, puisqu’il avait également été écarté du stage de novembre.

    Cette exclusion fait suite à des informations, diffusées l’été dernier, selon lesquelles Tuchel et son staff ne seraient pas pleinement convaincus par le milieu de terrain de 26 ans. Son caractère, sa capacité à conserver le ballon et son aptitude à résister à la chaleur torride qui attendra le groupe aux États-Unis seraient autant de raisons expliquant cette position.

    Selon l’encadrement, le milieu de terrain se frustre trop quand le jeu ne correspond pas à ses attentes, perd trop souvent le ballon et voit sa capacité à défendre sous des températures caniculaires mise en doute.

    Gibbs-White espère que sa forme étincelante depuis le début de l’année aura rendu ces réserves caduques. Selon la BBC, il faudrait toutefois « quelque chose de spécial » ou une série de blessures pour que la porte de l’équipe s’ouvre enfin à la star de Forest.

  • England Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    Des signes révélateurs

    Toute contre-performance des autres numéros 10 du groupe profiterait sans doute à Gibbs-White, actuellement en pleine forme, tandis que Palmer devra briller lors des dernières semaines de la saison pour éviter de devenir le bouc émissaire.

    Quoi qu’il en soit, Tuchel s’est attaché à bâtir une relation de travail solide avec le talisman de Chelsea afin d’exprimer tout le potentiel de ce joueur clé à l’approche de la Coupe du monde. On a souvent vu le sélectionneur discuter et passer son bras autour des épaules de Palmer lors des séances d’entraînement des Three Lions.

    Interrogé en mars sur la signification de ce geste, le sélectionneur des Three Lions a expliqué : « Quand je l’embrasse, c’est qu’il sourit ; sinon, il n’aurait pas droit à l’accolade. Il est de bonne humeur, ouvert, il communique et il montre ses qualités. Il est très impliqué, et ce sont des étapes importantes pour prouver sa capacité à s’intégrer au groupe et à créer des liens. »

    Ces marques d’affection laissent entendre que le jeune homme de 23 ans pourrait déjà avoir réservé sa place dans l’avion, quelle que soit sa forme. Tuchel a d’ailleurs reconnu par le passé qu’il était parfaitement conscient des capacités uniques de son joueur.

    « Quand il est en forme et qu’il a trouvé son rythme et sa fluidité, il peut faire la différence en club et, bien sûr, au niveau international », a-t-il déclaré. « Nous le savons. »

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Le temps presse

    Néanmoins, si le moindre doute subsiste quant à la sélection de Palmer pour la Coupe du monde, c’est maintenant qu’il doit prouver sa valeur. Surpasser Gibbs-White lundi serait un bon moyen d’y parvenir. En réalité, les deux hommes pourraient tout de même figurer dans les plans de Tuchel cet été.

    Phil Foden, en perte de vitesse, risque sérieusement de passer à côté de la sélection, car il continue de peiner à retrouver sa forme et sa confiance à Manchester City. Si le sélectionneur parvient à surmonter ses réticences à l’égard de Gibbs-White, le joueur de Forest semble être le remplaçant idéal en tant que numéro 10 mobile, à l’aise sur le couloir gauche.

    Le dernier acte de la course au poste de meneur de jeu des Three Lions, sur les terrains nord-américains, s’annonce captivant : Palmer, Gibbs-White, Eberechi Eze, Bellingham et Morgan Rogers se livrent à une dernière persuasion sous le regard du stratège allemand.

    Le milieu des Blues doit rapidement retrouver son niveau pour espérer monter dans l’avion.

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