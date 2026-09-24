Interrogé sur le fait de savoir si le duo anglais occupe un statut aussi élevé, et sur ce qu’il faut attendre d’eux dans les mois à venir, l’ancien attaquant de Chelsea Cole, qui s’exprimait en association avec LiveScore Bet, a déclaré à GOAL : « Leur ligne d’attaque est redoutable. C’est probablement l’une des meilleures de Premier League si on la regarde joueur par joueur, sur le papier.

« Quand on regarde Morgan, il est arrivé, je crois qu’il est aussi supporter de Chelsea depuis qu’il est jeune, et il est là avec son pote, Cole Palmer, ils ont grandi en se connaissant, en jouant ensemble et en comprenant le jeu l’un de l’autre.

« On voit la camaraderie qu’ils ont entre eux, les vannes qu’ils se lancent. Et cela va évidemment rejaillir sur le groupe pour que tout le monde se sente plus à l’aise.

« Et ça, ce n’est que ce qui se passe en dehors du terrain. Maintenant, quand ils entrent sur le terrain, ils cherchent tous les deux à trouver des espaces, à faire bouger les choses, à créer des buts, à marquer des buts. Et je suis sûr qu’il y aura aussi une compétition entre eux pour voir combien de buts ils peuvent marquer cette saison.

« Vous l’avez vu dans une interview, ils se chambraient tous les deux un peu, ils se lançaient une petite pique, en disant : “Comment diable a-t-il obtenu le titre d’homme du match ?” Je crois que c’était lors du match de coupe [contre Leeds]. Je pense que Rogers a créé environ quatre buts et que Cole Palmer en a marqué deux. Donc il était un peu contrarié en mode : “Comment a-t-il pu l’avoir ?” Voilà le genre de plaisanteries qu’on veut dans le vestiaire. Et c’est agréable de le voir aussi à l’écran. Cela montre que les joueurs ont du caractère et qu’ils sont heureux.

« Mais ce n’est pas leur faute s’ils continuent d’encaisser des buts. Ils ne peuvent faire que leur travail. Et ils ne vont pas toujours sauver la mise. Mais s’ils ne sauvent pas la mise et que vous encaissez des buts, alors leur travail est aussi remis en question. Mais en vérité, ce n’est pas seulement à eux de marquer tous les buts. Et si vous avez une défense perméable, parfois vous devez marquer plus que vous n’en encaissez. C’est leur travail, mais ce n’est pas entièrement leur responsabilité.

« Il faut un peu d’équilibre. J’espère qu’ils pourront régler ça dès que possible. Sinon, cela pourrait affecter l’ambiance dans le groupe à l’avenir. Donc il faut corriger cela. »