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Cole Palmer contre Morgan Rogers : la « concurrence » à Chelsea est inévitable, et un ancien attaquant des Blues y voit les bénéfices des « plaisanteries » entre meneurs de jeu superstars
Buts et passes décisives : Palmer contre Rogers en 2026-2027
Cette bataille est déjà bien engagée, avec sept matches déjà disputés toutes compétitions confondues. Palmer, qui s’est retiré du dernier groupe de l’Angleterre après avoir d’abord été rappelé par Thomas Tuchel dans la foulée de sa non-sélection pour la Coupe du monde, a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises, tout en délivrant deux passes décisives.
Rogers, qui fait toujours partie du groupe de l’Angleterre pour l’instant, a servi quatre buts à ses coéquipiers. Il a également trouvé le chemin des filets à trois reprises. Le joueur de 24 ans est légèrement devant en matière de contribution globale.
Son meilleur total en termes de buts est de 14, un chiffre atteint sur deux saisons avec Aston Villa, tandis que Palmer cherche à retrouver l’étincelle qui lui avait permis d’inscrire 25 buts lors de sa première saison dans l’ouest de Londres, ce qui lui avait valu au passage le trophée de meilleur jeune joueur de l’année de la PFA.
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Un duo de créateurs capable de rivaliser avec n’importe lequel dans le football mondial
Chelsea a besoin que ses deux numéros 10, Palmer occupant ce rôle, soient performants cette saison, alors que les lacunes défensives se sont révélées difficiles à corriger. Tant que ses attaquants se montrent efficaces, avec l’attaquant brésilien Joao Pedro en pointe, de précieux points devraient être pris régulièrement, tout en affichant une progression positive dans les compétitions de coupe nationales.
Palmer et Rogers sont considérés comme un duo de créateurs capable de rivaliser avec n’importe quel autre dans le football mondial, aux côtés de joueurs comme Michael Olise, Luis Diaz, Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia au Bayern Munich et au Paris Saint-Germain respectivement.
Qui remportera la « compétition » entre Palmer et Rogers ?
Interrogé sur le fait de savoir si le duo anglais occupe un statut aussi élevé, et sur ce qu’il faut attendre d’eux dans les mois à venir, l’ancien attaquant de Chelsea Cole, qui s’exprimait en association avec LiveScore Bet, a déclaré à GOAL : « Leur ligne d’attaque est redoutable. C’est probablement l’une des meilleures de Premier League si on la regarde joueur par joueur, sur le papier.
« Quand on regarde Morgan, il est arrivé, je crois qu’il est aussi supporter de Chelsea depuis qu’il est jeune, et il est là avec son pote, Cole Palmer, ils ont grandi en se connaissant, en jouant ensemble et en comprenant le jeu l’un de l’autre.
« On voit la camaraderie qu’ils ont entre eux, les vannes qu’ils se lancent. Et cela va évidemment rejaillir sur le groupe pour que tout le monde se sente plus à l’aise.
« Et ça, ce n’est que ce qui se passe en dehors du terrain. Maintenant, quand ils entrent sur le terrain, ils cherchent tous les deux à trouver des espaces, à faire bouger les choses, à créer des buts, à marquer des buts. Et je suis sûr qu’il y aura aussi une compétition entre eux pour voir combien de buts ils peuvent marquer cette saison.
« Vous l’avez vu dans une interview, ils se chambraient tous les deux un peu, ils se lançaient une petite pique, en disant : “Comment diable a-t-il obtenu le titre d’homme du match ?” Je crois que c’était lors du match de coupe [contre Leeds]. Je pense que Rogers a créé environ quatre buts et que Cole Palmer en a marqué deux. Donc il était un peu contrarié en mode : “Comment a-t-il pu l’avoir ?” Voilà le genre de plaisanteries qu’on veut dans le vestiaire. Et c’est agréable de le voir aussi à l’écran. Cela montre que les joueurs ont du caractère et qu’ils sont heureux.
« Mais ce n’est pas leur faute s’ils continuent d’encaisser des buts. Ils ne peuvent faire que leur travail. Et ils ne vont pas toujours sauver la mise. Mais s’ils ne sauvent pas la mise et que vous encaissez des buts, alors leur travail est aussi remis en question. Mais en vérité, ce n’est pas seulement à eux de marquer tous les buts. Et si vous avez une défense perméable, parfois vous devez marquer plus que vous n’en encaissez. C’est leur travail, mais ce n’est pas entièrement leur responsabilité.
« Il faut un peu d’équilibre. J’espère qu’ils pourront régler ça dès que possible. Sinon, cela pourrait affecter l’ambiance dans le groupe à l’avenir. Donc il faut corriger cela. »
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Calendrier de Chelsea 2026-2027 : Chelsea laisse filer des points
Chelsea reste sur trois matches sans victoire en Premier League, avec seulement un point pris et sept buts encaissés. Le club retrouvera la compétition le 10 octobre en recevant Bournemouth.
Xabi Alonso cherchera à nouveau à s’inspirer de Rogers et Palmer lors de cette rencontre, la « concurrence » entre ces deux influences créatives étant activement encouragée car elle devrait aider à tirer le meilleur des deux.
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