Getty/GOAL
Traduit par
Cole Palmer atteindra-t-il le niveau de Gianfranco Zola et d’Eden Hazard ? Gus Poyet explique pourquoi le meneur de jeu de Chelsea, « heureux », est de nouveau sur la bonne voie
- Getty
Palmer a connu une première saison mémorable à Chelsea
Il a été avancé un temps que ce supporter de Manchester United depuis l’enfance, formé à Manchester City, pourrait retrouver ses racines dans le Nord-Ouest, alors qu’Old Trafford se préparait à l’accueillir.
Chelsea n’a toutefois jamais eu l’intention de se séparer de son joueur phare. Le club a vu cet énigmatique international anglais inscrire 25 buts lors de sa première saison sous ses couleurs, ce qui lui a valu le titre de meilleur jeune joueur de l’année décerné par la PFA.
Depuis, le club a savouré ses sacres en Ligue Conférence et à la Coupe du monde des clubs de la FIFA, mais des problèmes physiques ont limité Palmer à seulement 34 apparitions et 11 buts la saison dernière. Il n’a pas toujours semblé à l’aise.
L’international anglais a désormais Rogers à ses côtés
Son ami proche Morgan Rogers a toutefois été recruté par Chelsea lors du mercato estival 2026 pour un montant record de 117 millions de livres sterling (157 millions de dollars), et les deux meneurs de jeu de grande classe sont considérés comme faisant partie de l’attaque la plus redoutable de Premier League.
Palmer a marqué à quatre reprises cette saison et délivré trois passes décisives. Il a été rappelé en équipe d’Angleterre en septembre, après ne pas avoir été retenu pour la Coupe du monde, mais le joueur de 24 ans a choisi de se retirer de ce groupe.
Chelsea se réjouit de voir son numéro 10 s’engager pleinement pour le club, sans qu’aucun départ ne soit désormais envisagé, et reste convaincu de tenir un autre Zola, Hazard ou Arjen Robben, Palmer se montrant presque inarrêtable lorsqu’il est dans un grand jour.
- Getty
Palmer atteindra-t-il le niveau de Zola et Hazard à Chelsea ?
Interrogé sur la possibilité d’acquérir un tel statut, Poyet, ancien milieu de Chelsea qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, la référence en matière de sites de casino, a déclaré à GOAL : « Il aura le temps, compte tenu de son contrat.
« Vous savez ce que je vois ? Je le vois heureux, même si c’est quelqu’un de calme, qui ne montre pas vraiment ses émotions. Je l’ai regardé l’autre jour et, même s’il ne jouait pas son rôle, on sait de quoi il est capable. Quand il reçoit le ballon, tout le monde s’enthousiasme autour de lui, le stade aussi.
« Il a l’air heureux à mes yeux, et c’est très important pour un joueur comme Cole Palmer. Il reçoit aussi de l’aide. Ce n’est pas comme si on lui disait : “Tout dépend de toi, tu dois marquer, tu dois produire, tu dois aller aider partout”, parce que les autres joueurs se débrouillent très bien, surtout les trois de devant. Et c’est important.
« Ensuite, il faut du temps, des années et des années et des années à être performant. Je me souviendrai toujours de la première année où Harry Kane a marqué environ 20 buts. Tout le monde disait : “Ah, c’est peut-être une saison sans lendemain.” Eh bien non ! Beaucoup de gens se sont lourdement trompés. Ici, c’est pareil.
« Il y a deux ans, il était de loin le meilleur joueur du championnat. Puis, l’an dernier, la saison a été difficile à cause de l’équipe. Et maintenant, il a l’air heureux. Alors, c’est sûr, il va encore faire une très belle saison. »
Un vainqueur né affiche une mentalité parfaite
Poyet a ajouté que Palmer incarne ce qui caractérise les grands joueurs, lui qui ne se cache jamais quand les choses se compliquent : « C’est certain, et c’est ce qu’il fait.
« Vous savez aussi pourquoi ? À cause du poste qu’il occupe. Si vous placez les joueurs de Chelsea sur une feuille de papier, vous direz qu’il joue à droite. Mais ensuite, vous voyez [Pedro] Neto. Il ne peut donc pas jouer complètement à droite, parce que s’il était trop à droite, ils se retrouveraient au même endroit.
« Il dispose d’une certaine liberté sur ce côté droit du terrain. Et selon la façon dont l’équipe joue, il peut aussi décrocher pour récupérer le ballon plus bas. Pas vraiment tout derrière, mais aux côtés de [Moises] Caicedo, et commencer à dicter le jeu depuis cette position.
« Parce que lorsqu’il reçoit le ballon, et je ne sais pas si les gens en ont conscience, quand il commence à avancer balle au pied, les défenseurs ou les milieux adverses ne sont pas en position de vouloir intervenir. Parce qu’ils savent qu’il peut les éliminer et qu’ils auront alors un problème.
« Il a cette présence et cette capacité, le poste aussi, le respect. Et tout cela lui donne énormément de confiance pour être le joueur qu’il est. »
- Getty/GOAL
Palmer a prolongé son contrat avec Chelsea jusqu’en 2034
Palmer a récemment accepté une prolongation de 12 mois de son contrat avec Chelsea, un accord censé le maintenir à Stamford Bridge jusqu'en 2034. Si cet accord est respecté, il dépassera alors les dix ans de bons et loyaux services dans la capitale anglaise.
Il n'a aucune raison d'envisager un départ pour le moment, l'avis général étant qu'il peut encore viser de nouveaux titres majeurs aux côtés de Rogers et Joao Pedro, alors que l'équipe d'Alonso occupe actuellement la quatrième place du classement de Premier League et s'est également qualifiée pour le quatrième tour de la Carabao Cup.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles