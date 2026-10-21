Interrogé sur la possibilité d’acquérir un tel statut, Poyet, ancien milieu de Chelsea qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, la référence en matière de sites de casino, a déclaré à GOAL : « Il aura le temps, compte tenu de son contrat.

« Vous savez ce que je vois ? Je le vois heureux, même si c’est quelqu’un de calme, qui ne montre pas vraiment ses émotions. Je l’ai regardé l’autre jour et, même s’il ne jouait pas son rôle, on sait de quoi il est capable. Quand il reçoit le ballon, tout le monde s’enthousiasme autour de lui, le stade aussi.

« Il a l’air heureux à mes yeux, et c’est très important pour un joueur comme Cole Palmer. Il reçoit aussi de l’aide. Ce n’est pas comme si on lui disait : “Tout dépend de toi, tu dois marquer, tu dois produire, tu dois aller aider partout”, parce que les autres joueurs se débrouillent très bien, surtout les trois de devant. Et c’est important.

« Ensuite, il faut du temps, des années et des années et des années à être performant. Je me souviendrai toujours de la première année où Harry Kane a marqué environ 20 buts. Tout le monde disait : “Ah, c’est peut-être une saison sans lendemain.” Eh bien non ! Beaucoup de gens se sont lourdement trompés. Ici, c’est pareil.

« Il y a deux ans, il était de loin le meilleur joueur du championnat. Puis, l’an dernier, la saison a été difficile à cause de l’équipe. Et maintenant, il a l’air heureux. Alors, c’est sûr, il va encore faire une très belle saison. »