Alors qu'il cherche encore à s'assurer une place fixe dans le onze de départ du Real Madrid, la star turque Arda Güler se retrouve dans une tout autre position : au sommet de la pyramide de la créativité à l'échelle de l'ensemble du continent européen. Et même s'il ne joue pas beaucoup, lorsqu'il évolue sur le terrain, il fait paraître tous les autres ordinaires.

Le grand paradoxe dans l'histoire de Güler cette saison, c'est que les chiffres ne mentent pas et ne flattent personne : alors que beaucoup le considèrent comme un talent prometteur en attente de sa chance, les données révèlent qu'il est devenu le véritable moteur de l'attaque du club merengue, et le plus grand créateur de danger dans les cinq grands championnats, avec un écart considérable sur des noms de la stature de Lamine Yamal, Cherki et Olise.

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