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Arda GulerAI

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Coiffer Yamal au poteau : Güler, le génie silencieux qui fait la différence en une mi-temps

FEATURES
A. Guler
Real Madrid
LaLiga
Ligue des Champions
L. Yamal
FC Barcelone
J. Mourinho
Turquie
Espagne
Portugal

L'étoile du Barça perd la bataille des occasions franches face à la réserve madrilène !

Alors qu'il cherche encore à s'assurer une place fixe dans le onze de départ du Real Madrid, la star turque Arda Güler se retrouve dans une tout autre position : au sommet de la pyramide de la créativité à l'échelle de l'ensemble du continent européen. Et même s'il ne joue pas beaucoup, lorsqu'il évolue sur le terrain, il fait paraître tous les autres ordinaires.

Le grand paradoxe dans l'histoire de Güler cette saison, c'est que les chiffres ne mentent pas et ne flattent personne : alors que beaucoup le considèrent comme un talent prometteur en attente de sa chance, les données révèlent qu'il est devenu le véritable moteur de l'attaque du club merengue, et le plus grand créateur de danger dans les cinq grands championnats, avec un écart considérable sur des noms de la stature de Lamine Yamal, Cherki et Olise.

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  • Chiffre terrifiant : le double de ce que produisent les stars européennes

    Le taux de création d'occasions d'Arda Güler est de 8,3 passes clés toutes les 90 minutes, selon les données de la plateforme HudlStatsBomb, un chiffre irréel à tous points de vue. 

    À titre de comparaison, on trouve en deuxième position Wesley, le joueur de la Roma, avec une moyenne de seulement 4,6 occasions, puis Rayan Cherki, le joueur de Manchester City, avec 3,9, Michael Olise, la star du Bayern Munich, avec 3,5, Martin Ødegaard avec 3,4, et enfin Lamine Yamal, la star du Barça, avec 3,3 occasions. Güler ne se contente pas de les surpasser, il double leurs chiffres.

    Et sur le seul plan de la Liga, le journal espagnol "AS" confirme que Güler est le roi incontesté des occasions, ayant créé 24 occasions de but lors des cinq premières journées, contre seulement 18 pour son dauphin Lamine Yamal. Il est également en tête du classement des occasions concrétisées avec 6 occasions, contre 5 pour Yamal.

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  • Équation difficile : l'énigme des quelques minutes au grand impact

    Le plus surprenant est que tous ces chiffres ont été réalisés en seulement 227 minutes de jeu, soit une moyenne de 45,4 minutes par match ; autrement dit, le Turc a besoin de moins d'une mi-temps pour renverser une rencontre.

    Il a débuté comme titulaire face à l'Espanyol, à la Real Sociedad et au Real Betis, mais il n'a disputé les 90 minutes dans aucune de ces rencontres, sa plus longue participation ayant été de 78 minutes contre la Sociedad.

    Face à Malaga, il est entré à la 87e minute, et face au Rayo Vallecano à la 72e minute ; en seulement 20 minutes, il a offert un but à Mbappé grâce à un centre magistral au second poteau, une action qu'aucun autre joueur du Real Madrid n'était parvenu à réaliser durant toute la rencontre.

  • D'un ailier virevoltant à un cerveau du jeu : le voyage à la recherche du poste idéal

    Depuis son arrivée pour sa quatrième saison avec le club merengue, Güler était perçu comme l'héritier légitime de Luka Modric au milieu de terrain, et non comme un ailier droit. C'est pourquoi ni lui ni son entourage ne se sont inquiétés de l'arrivée de Franco Mastantuono, qui occupe le même couloir.

    L'idée adoptée par Xabi Alonso la saison dernière avec le Real Madrid, et poursuivie par l'actuel staff technique dirigé par José Mourinho, est de transformer progressivement Güler pour qu'il évolue aux côtés d'un joueur sentinelle comme Tchouaméni. 

    Le poste avancé au milieu offensif est réservé à Jude Bellingham, mais la vision de Güler et sa capacité à contrôler le rythme font de lui un futur milieu relayeur créatif. 

    Alonso avait d'ailleurs déclaré à son sujet lors de la Coupe du monde des clubs : « Le moment est venu d'investir dans le développement d'Arda. Nous le poussons à acquérir de l'expérience et de la maturité, même s'il commet des erreurs dans le cadre de sa progression. »

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  • Pas seulement un meneur de jeu : le pressing et les coups de pied arrêtés, deux nouvelles armes

    La progression de Güler ne se limite plus à la dernière passe, puisque ses statistiques défensives révèlent un joueur plus mûr et plus rigoureux. Il occupe ainsi la quatrième place de la Liga en matière de récupérations de ballon dans le dernier tiers offensif, avec 5 récupérations, derrière Vinicius qui en compte 6, à égalité avec Baena et Romero.

    Il est également devenu une arme redoutable sur les balles arrêtées. Face au Rayo Vallecano, dès son entrée en jeu, les coups de pied désordonnés du Real Madrid se sont transformés en un véritable système : il a exécuté un coup franc que Dumfries a repris d'une tête dangereuse, ainsi qu'un corner parfaitement dosé que Rüdiger a converti, offrant à l'équipe une précision qui faisait défaut lorsque Vinicius et Mbappé échangeaient des corners courts.

  • Un pari jusqu'en 2032 : pourquoi le Real Madrid a-t-il prolongé le contrat en avance ?

    La direction du Real Madrid sait pertinemment qu'elle tient là un joyau d'un genre particulier. Bien que son contrat expirât en 2029, le club s'est empressé cet été de le prolonger jusqu'en 2032, dans un message de confiance clair indiquant que l'avenir du milieu de terrain se construira autour de lui.

    Après le match face au Rayo Vallecano, Mourinho a tout résumé : « Arda est un excellent joueur, son talent est immense et son influence positive. Sa vision, sa prise de décision, la stabilité qu'il apporte à l'équipe, son potentiel est immense et ses statistiques sont impressionnantes. Je ne veux pas exagérer en disant qu'il est le meilleur de tous, mais il fait assurément partie des meilleurs. »

    Güler n'est plus aujourd'hui un simple remplaçant qui attend la blessure d'une des stars. Il est l'équation difficile qui s'impose par les chiffres, et la question qu'il n'est désormais plus possible d'ignorer dans les bureaux de Valdebebas : comment garder le joueur le plus créatif d'Europe sur le banc ?

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