Getty Images Sport
Traduit par
Cody Gakpo va-t-il franchir le fossé ? Manchester City prépare une offensive choc pour la star de Liverpool
Manchester City envisage un transfert surprise pour Gakpo
Manchester City surveille activement l’attaquant de Liverpool Gakpo à l’approche de la date limite du mercato, selon ESPN. Le club mancunien s’est renseigné sur la disponibilité potentielle du Néerlandais afin d’évaluer ses options sur le marché. Cependant, le club n’a pas encore pris contact directement avec Liverpool au sujet d’une offre formelle.
Le recrutement d’un nouvel ailier est devenu une priorité majeure à Manchester après le récent départ de Savinho vers Tottenham. City a cruellement besoin d’un nouvel attaquant pour apporter une profondeur essentielle à son effectif en vue de la longue saison à venir. Gakpo a récemment affiché ses qualités offensives sur le terrain. L’attaquant était titulaire et a inscrit un but crucial lors du match nul 2-2 de Liverpool contre Newcastle.
- Getty
Liverpool tient bon sur son attaquant
Jusqu'à présent cet été, Liverpool a maintenu une position ferme en affirmant vouloir conserver Gakpo. Cependant, cette position pourrait évoluer si des remplaçants offensifs arrivent à Anfield avant la fin du mercato.
Liverpool travaille activement en coulisses pour renforcer son propre secteur offensif. Le club est actuellement toujours en négociations actives pour l'attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola. De plus, Liverpool a déjà vu deux offres distinctes rejetées pour l'ailier de Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh.
Si Liverpool parvient à boucler de nouvelles recrues, City pourrait enfin avoir une ouverture pour négocier. Le club devra agir vite, car Tottenham a également manifesté un intérêt concret pour recruter Gakpo cet été.
Grande reconstruction à Manchester
Si Gakpo reste une cible, City étudie d’autres options sur les ailes, dont l’ailier de Chelsea Pedro Neto. Le club a déjà renforcé sa ligne offensive en concluant lundi un accord de 40 millions d’euros (34 M£) pour l’attaquant brésilien Allan, en provenance de Palmeiras.
Au-delà du secteur offensif, City tient aussi à recruter un autre milieu axial. Nico Gonzalez est actuellement proche de finaliser un transfert à Newcastle, ce qui marquerait un autre départ important. Gonzalez serait le prochain milieu de terrain de premier plan à quitter l’Etihad Stadium lors de ce mercato. Il suivrait les traces de Bernardo Silva, Rodri et Tijjani Reijnders, qui ont tous quitté le club cet été.
- Getty Images Sport
Manchester City pousse pour ses derniers renforts
Pour compenser cet exode massif au milieu de terrain, Manchester City pousse fort pour finaliser des arrivées coûteuses. Le milieu marocain Ayyoub Bouaddi est déjà arrivé à Manchester pour boucler officiellement son transfert à 100 M€ en provenance de Lille. City ne compte pas s’arrêter là, puisqu’un intérêt concret demeure pour la star de Chelsea Enzo Fernandez. La situation de l’Argentin à Londres est suivie de près à mesure que la date limite du mercato approche.
En outre, Manchester City continuera d’évaluer ses options offensives, Gakpo faisant partie des joueurs que le club envisage de faire venir à l’Etihad Stadium avant la fermeture du mercato.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles