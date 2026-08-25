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Yosua Arya

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Cody Gakpo va-t-il franchir le fossé ? Manchester City prépare une offensive choc pour la star de Liverpool

Mercato
C. Gakpo
Manchester City
Liverpool
Premier League

Manchester City surveille l’attaquant de Liverpool Cody Gakpo alors que le club cherche à renforcer son secteur offensif avant la clôture du mercato. Manchester City est à la recherche d’un nouvel ailier après le départ de Savinho à Tottenham, mais le club pourrait faire face à une forte concurrence pour s’attacher les services du Néerlandais.

  • Manchester City envisage un transfert surprise pour Gakpo

    Manchester City surveille activement l’attaquant de Liverpool Gakpo à l’approche de la date limite du mercato, selon ESPN. Le club mancunien s’est renseigné sur la disponibilité potentielle du Néerlandais afin d’évaluer ses options sur le marché. Cependant, le club n’a pas encore pris contact directement avec Liverpool au sujet d’une offre formelle.

    Le recrutement d’un nouvel ailier est devenu une priorité majeure à Manchester après le récent départ de Savinho vers Tottenham. City a cruellement besoin d’un nouvel attaquant pour apporter une profondeur essentielle à son effectif en vue de la longue saison à venir. Gakpo a récemment affiché ses qualités offensives sur le terrain. L’attaquant était titulaire et a inscrit un but crucial lors du match nul 2-2 de Liverpool contre Newcastle.

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  • Cody Gakpo Liverpool 2025-26 goalGetty

    Liverpool tient bon sur son attaquant

    Jusqu'à présent cet été, Liverpool a maintenu une position ferme en affirmant vouloir conserver Gakpo. Cependant, cette position pourrait évoluer si des remplaçants offensifs arrivent à Anfield avant la fin du mercato.

    Liverpool travaille activement en coulisses pour renforcer son propre secteur offensif. Le club est actuellement toujours en négociations actives pour l'attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola. De plus, Liverpool a déjà vu deux offres distinctes rejetées pour l'ailier de Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh.

    Si Liverpool parvient à boucler de nouvelles recrues, City pourrait enfin avoir une ouverture pour négocier. Le club devra agir vite, car Tottenham a également manifesté un intérêt concret pour recruter Gakpo cet été.

  • Grande reconstruction à Manchester

    Si Gakpo reste une cible, City étudie d’autres options sur les ailes, dont l’ailier de Chelsea Pedro Neto. Le club a déjà renforcé sa ligne offensive en concluant lundi un accord de 40 millions d’euros (34 M£) pour l’attaquant brésilien Allan, en provenance de Palmeiras.

    Au-delà du secteur offensif, City tient aussi à recruter un autre milieu axial. Nico Gonzalez est actuellement proche de finaliser un transfert à Newcastle, ce qui marquerait un autre départ important. Gonzalez serait le prochain milieu de terrain de premier plan à quitter l’Etihad Stadium lors de ce mercato. Il suivrait les traces de Bernardo Silva, Rodri et Tijjani Reijnders, qui ont tous quitté le club cet été.

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    Manchester City pousse pour ses derniers renforts

    Pour compenser cet exode massif au milieu de terrain, Manchester City pousse fort pour finaliser des arrivées coûteuses. Le milieu marocain Ayyoub Bouaddi est déjà arrivé à Manchester pour boucler officiellement son transfert à 100 M€ en provenance de Lille. City ne compte pas s’arrêter là, puisqu’un intérêt concret demeure pour la star de Chelsea Enzo Fernandez. La situation de l’Argentin à Londres est suivie de près à mesure que la date limite du mercato approche.

    En outre, Manchester City continuera d’évaluer ses options offensives, Gakpo faisant partie des joueurs que le club envisage de faire venir à l’Etihad Stadium avant la fermeture du mercato.

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