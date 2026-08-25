Manchester City surveille activement l’attaquant de Liverpool Gakpo à l’approche de la date limite du mercato, selon ESPN. Le club mancunien s’est renseigné sur la disponibilité potentielle du Néerlandais afin d’évaluer ses options sur le marché. Cependant, le club n’a pas encore pris contact directement avec Liverpool au sujet d’une offre formelle.

Le recrutement d’un nouvel ailier est devenu une priorité majeure à Manchester après le récent départ de Savinho vers Tottenham. City a cruellement besoin d’un nouvel attaquant pour apporter une profondeur essentielle à son effectif en vue de la longue saison à venir. Gakpo a récemment affiché ses qualités offensives sur le terrain. L’attaquant était titulaire et a inscrit un but crucial lors du match nul 2-2 de Liverpool contre Newcastle.