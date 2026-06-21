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Cody Gakpo s’épanouit dans une « liberté différente » avec les Pays-Bas après que l’ailier de Liverpool a livré une véritable démonstration face à la Suède
Gakpo, en pleine forme, trouve progressivement son rythme dans la compétition.
Les supporters de Liverpool sont habitués à le voir débouler sur l’aile gauche avant de couper vers l’intérieur, mais à Anfield, ses actions manquent souvent de la précision redoutable qu’il affiche en sélection. Face à la Suède, il s’est montré impitoyable, trouvant la lucarne d’un tir percutant qui illustrait parfaitement sa confiance dans le système de Ronald Koeman. Avec 23 buts en 52 sélections, Gakpo affiche actuellement avec son pays un rythme de buts bien supérieur à celui de ses récentes performances en club.
Pièce maîtresse de l’équipe d’Arne Slot, championne de Premier League en 2024-2025, il a pourtant souvent peiné à conclure sur les bords de la Mersey. La saison dernière, il n’a inscrit que neuf buts en 52 apparitions, un contraste saisissant avec son efficacité lors de la Coupe du monde. Le phénomène du « Gakpo de la Coupe du monde » semble bien réel : l’ancien joueur du PSV continue de réserver ses performances « homme du match » pour la plus grande scène internationale.
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La « liberté » tactique à l'origine du renouveau néerlandais
Interrogé sur sa capacité à élever son niveau de jeu en sélection, Gakpo a évoqué des frustrations d’ordre tactique au sein de son club. « C’est un peu différent », a-t-il admis lorsqu’on l’a interrogé sur ses performances exceptionnelles en sélection. « Ma façon de jouer ici, la place que l’entraîneur me réserve, la liberté dont je dispose au club », a-t-il déclaré, avant de s’interrompre net, comme s’il craignait de déclencher une polémique au Centre d’entraînement AXA. « C’est ça, en gros. »
L’attaquant néerlandais s’est épanoui au sein d’une ligne d’attaque fluide, bien plus équilibrée que celle qui avait peiné à arracher le match nul contre le Japon. Associé à Brian Brobbey, de Sunderland, il a profité d’un point d’ancrage capable d’attirer les défenseurs et de libérer des espaces pour ses pénétrations caractéristiques dans la surface. Cette « liberté différente » lui a permis non seulement de marquer deux buts, mais aussi de délivrer une passe décisive, portant ainsi le total de buts du tournoi à la centaine la plus rapide depuis 1958.
Brobbey récolte des avis dithyrambiques.
Si Gakpo accapare les titres, Koeman a rapidement mis en lumière l’apport de Brobbey. L’imposant avant-centre, aligné d’entrée, a immédiatement justifié la confiance de son entraîneur en signant un doublé dès la première période. « Ce premier but réunissait tout ce qu’on peut souhaiter, on sait que Brian excelle dans ce domaine », a déclaré Koeman. « Tout commence avec Bart Verbruggen, qui lui adresse une belle passe en profondeur. Ensuite, on bénéficie d’une grande vitesse et Brian se retrouve à nouveau devant le but. On ne peut pas imaginer un but plus parfait, à commencer par le gardien. »
Cody Gakpo a fait écho aux éloges de son entraîneur, soulignant que la puissance physique de Brobbey avait métamorphosé l’attaque néerlandaise. En inscrivant deux buts en l’espace de 17 minutes, il a ouvert la voie à une victoire écrasante. « On connaissait ses qualités depuis le début, il est très fort – très, très fort », a déclaré Gakpo en riant. « Sa capacité à conserver le ballon et à se projeter au bon moment dans la surface est remarquable. Nous avons su exploiter ces atouts, et je suis très heureux pour lui qu’il ait marqué deux buts. »
Koeman réclame encore plus malgré une performance de haut vol
Malgré ce score sans appel, Koeman reste exigeant alors que les Pays-Bas cherchent à s’imposer comme de véritables prétendants au titre. L’entraîneur a souligné que, par moments, les ajustements tactiques de la Suède avaient mis son équipe en difficulté. « Un excellent résultat, mais il y a suffisamment de moments où l’on se dit : ça aurait pu être mieux », a-t-il averti. « Malgré cette victoire 5-1, on voit qu’à certains moments, si l’adversaire modifie son jeu, on met trop de temps à le comprendre. »
Ce succès offre un bol d’air aux Oranje, critiqués après leur match nul lors de la première journée. Koeman a confirmé ce changement d’atmosphère : « Bien sûr, on veut gagner chaque match. On veut aussi débuter le tournoi par une victoire, cela apporte de la sérénité. Les remplacements ont peut-être été mieux gérés cette fois-ci que lors du match précédent. Il y avait donc davantage de pression pour remporter ce match, nous savions que c’était un match à ne pas manquer. Mais je n’ai ressenti aucune tension. »