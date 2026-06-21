Cody Gakpo s’épanouit dans une « liberté différente » avec les Pays-Bas après que l’ailier de Liverpool a livré une véritable démonstration face à la Suède

Les supporters de Liverpool sont habitués à le voir débouler sur l’aile gauche avant de couper vers l’intérieur, mais à Anfield, ses actions manquent souvent de la précision redoutable qu’il affiche en sélection. Face à la Suède, il s’est montré impitoyable, trouvant la lucarne d’un tir percutant qui illustrait parfaitement sa confiance dans le système de Ronald Koeman. Avec 23 buts en 52 sélections, Gakpo affiche actuellement avec son pays un rythme de buts bien supérieur à celui de ses récentes performances en club.

Pièce maîtresse de l’équipe d’Arne Slot, championne de Premier League en 2024-2025, il a pourtant souvent peiné à conclure sur les bords de la Mersey. La saison dernière, il n’a inscrit que neuf buts en 52 apparitions, un contraste saisissant avec son efficacité lors de la Coupe du monde. Le phénomène du « Gakpo de la Coupe du monde » semble bien réel : l’ancien joueur du PSV continue de réserver ses performances « homme du match » pour la plus grande scène internationale.