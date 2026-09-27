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Cody Gakpo contraint de sortir sur blessure à la cheville avec les Pays-Bas, aggravant les malheurs de Liverpool pendant la trêve internationale
Sortie précoce pour Gakpo contre la Serbie
Gakpo a débuté le match à Belgrade, mais a dû quitter la pelouse alors que la rencontre était encore à égalité après seulement 17 minutes. L'international néerlandais a subi un tacle appuyé de Sasa Lukic après 12 minutes. Bien que Gakpo ait tenté de continuer, il a fait signe au banc cinq minutes plus tard qu'il ne pouvait pas poursuivre. Il s'est allongé pour recevoir des soins et a été remplacé par Ruben van Bommel. Gakpo a été vu se tenant la cheville avant l'intervention du staff médical, suscitant une vive inquiétude du côté de Liverpool.
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Liverpool fait face à une crise des blessures grandissante
Ce contretemps est un nouveau coup dur pour Liverpool, qui a déjà perdu Alexander Isak. Isak a quitté le camp de la Suède samedi soir en raison d’une blessure à la cuisse.
En outre, Jeremie Frimpong ne figurait pas dans le dernier groupe de match, même si l’on ne sait pas encore clairement s’il s’agissait d’un problème physique. Gakpo avait récemment écarté les spéculations concernant un transfert à Tottenham ou à Manchester City afin de se concentrer sur son club actuel. Iraola attend désormais avec anxiété une évaluation médicale complète de Gakpo, en espérant que le problème ne soit pas grave.
Gakpo revient sur un été difficile
Avant sa blessure, Gakpo a accordé un entretien au Telegraph, dans lequel il a évoqué ses difficultés récentes et son engagement envers Liverpool. Revenant sur sa décision de rester, Gakpo a reconnu : « Ça a été un été difficile pour moi, pour ma famille, et pour tout ce qui entoure le football et la vie. C’est une très longue histoire. L’été a été très dur à tous les niveaux. J’ai simplement laissé les choses se faire et j’ai vu comment cela venait, et ça s’est terminé de cette manière, et maintenant c’est comme ça. Nous devons faire du mieux possible sur les choses que nous pouvons contrôler. C’est la seule chose que je puisse faire, et le reste ne dépend pas de nous. Si je n’ai aucun contrôle sur la situation, je ne m’inquiéterai pas. Je fais simplement mon travail. »
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Quelle suite pour Liverpool ?
Liverpool espère que la blessure de Gakpo n’est que mineure alors que le club se prépare à un calendrier chargé dès la trêve internationale terminée. Le club affrontera Manchester City et Brentford dans des matches cruciaux de Premier League, ainsi que le LASK en compétition européenne. Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi, devrait donner une mise à jour complète sur l’état de Gakpo après le coup de sifflet final.
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