Ce contretemps est un nouveau coup dur pour Liverpool, qui a déjà perdu Alexander Isak. Isak a quitté le camp de la Suède samedi soir en raison d’une blessure à la cuisse.

En outre, Jeremie Frimpong ne figurait pas dans le dernier groupe de match, même si l’on ne sait pas encore clairement s’il s’agissait d’un problème physique. Gakpo avait récemment écarté les spéculations concernant un transfert à Tottenham ou à Manchester City afin de se concentrer sur son club actuel. Iraola attend désormais avec anxiété une évaluation médicale complète de Gakpo, en espérant que le problème ne soit pas grave.