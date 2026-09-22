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Club ou sélection : Morgan Gibbs-White doit-il quitter Nottingham Forest pour devenir un habitué de l’Angleterre ? La légende de Nottingham Forest Des Walker répond à une question de transfert familière
L’Angleterre dispose de plusieurs options au poste de numéro 10
Le football anglais regorge actuellement de n°10 créatifs, ce qui complique l’ascension de joueurs comme Gibbs-White dans la hiérarchie. Le « Galactique » du Real Madrid Jude Bellingham est considéré comme étant en tête de cette liste.
Lorsqu’il s’agit d’assurer un rôle de doublure, des joueurs comme Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze et Phil Foden sont tous en lice, tandis que le jeune talent de Fulham Josh King continue de voir sa cote grimper à 19 ans.
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Gibbs-White écarté de la Coupe du monde 2026
Gibbs-White a fait mieux que tous ceux mentionnés ci-dessus en traversant une période exceptionnelle entre le début de l’année 2026 et la fin de la saison dernière. Il a inscrit 12 buts pour Forest toutes compétitions confondues durant cette période, aidant son équipe à s’éloigner de la zone de relégation et à atteindre les demi-finales de la Ligue Europa.
Ces performances n’ont toutefois pas suffi à lui offrir une place dans l’avion pour l’Amérique du Nord, Thomas Tuchel ayant privilégié d’autres options au moment d’élaborer ses plans pour la Coupe du monde. Le technicien allemand a d’abord de nouveau écarté MGW au moment de préparer le début d’une nouvelle campagne de Ligue des nations de l’UEFA.
L’imprévisible joueur de 26 ans a finalement été retenu, en raison du coup du sort touchant le talisman de Chelsea Palmer, mais sera-t-il toujours « le prochain sur la liste » ? Un départ ailleurs, potentiellement vers un club qui dispute régulièrement la Ligue des champions, pourrait-il servir sa cause ?
Rester ou partir : quel avenir pour Gibbs-White ?
Interrogé sur le fait de savoir si Gibbs-White peut sérieusement prétendre à une reconnaissance internationale à City Ground, ou si sa tête pourrait être tournée lors des prochaines fenêtres de transfert, l’icône des Reds Walker, qui s’exprimait en association avec Power Up Gaming, a déclaré à GOAL : « [Elliot] Anderson est devenu un habitué de l’Angleterre alors qu’il était joueur de Forest, donc je ne pense pas que le club pour lequel vous jouez soit nécessairement le problème. Avec l’actuel sélectionneur de l’Angleterre, je ne pense pas qu’il se soucie vraiment du club que vous représentez. S’il vous apprécie et pense que vous êtes un bon joueur, il vous sélectionnera.
« La difficulté pour Gibbs-White, c’est qu’il y a de très bons joueurs à son poste. Il est entré dans le groupe parce que Cole Palmer s’est retiré, donc cela le place derrière Palmer. Ensuite, il y a Foden et Morgan Rogers qui font aussi valoir leurs arguments pour ce poste. Il y a beaucoup de concurrence, mais c’est comme ça que cela doit être quand on joue pour l’Angleterre.
« J’ai trouvé que Gibbs-White a terminé la saison dernière de façon fantastique, même si, sur l’ensemble de la saison, il n’a peut-être pas été aussi régulier que certains autres. C’est ce qu’il doit corriger cette saison : la régularité.
« Mais maintenant, il a sa chance. Il suffit d’un seul match où vous entrez sur ce terrain et où vous le dominez, et soudain vous êtes pleinement dans le coup. Le forfait de Cole Palmer lui a donné ce petit brin de chance, donc il doit en profiter.
« Je ne pense pas que jouer pour Forest le pénalise. Regardez James Maddison, passé de Leicester à Tottenham : ce transfert ne l’a pas maintenu dans l’équipe d’Angleterre. Ce n’est pas forcément un transfert qui vous fait entrer dans le groupe de l’Angleterre. Ce qui compte, c’est de bien jouer. C’est sur cela que Gibbs-White doit se concentrer. Et s’il joue bien, c’est probablement à ce moment-là que le transfert arrivera de toute façon. »
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Le prétendant à l’Angleterre Gibbs-White hérite du brassard de Nottingham Forest
Gibbs-White s’est de nouveau montré décisif devant le but pour Forest en ce début de saison 2026-2027, ouvrant son compteur en transformant un penalty lors du match nul 2-2 de Forest à Liverpool. Oliver Glasner, après avoir pris les rênes à Trentside, a continué de confier le brassard de capitaine à son énigmatique numéro 10.
Un engagement sans faille est garanti avec Gibbs-White, lui qui ne donne jamais moins de 100 %, et il espérera porter son total de six sélections avec l’Angleterre A lorsque l’Angleterre affrontera l’Espagne, la Tchéquie et la Croatie au cours de la quinzaine à venir.
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