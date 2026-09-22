Interrogé sur le fait de savoir si Gibbs-White peut sérieusement prétendre à une reconnaissance internationale à City Ground, ou si sa tête pourrait être tournée lors des prochaines fenêtres de transfert, l’icône des Reds Walker, qui s’exprimait en association avec Power Up Gaming, a déclaré à GOAL : « [Elliot] Anderson est devenu un habitué de l’Angleterre alors qu’il était joueur de Forest, donc je ne pense pas que le club pour lequel vous jouez soit nécessairement le problème. Avec l’actuel sélectionneur de l’Angleterre, je ne pense pas qu’il se soucie vraiment du club que vous représentez. S’il vous apprécie et pense que vous êtes un bon joueur, il vous sélectionnera.

« La difficulté pour Gibbs-White, c’est qu’il y a de très bons joueurs à son poste. Il est entré dans le groupe parce que Cole Palmer s’est retiré, donc cela le place derrière Palmer. Ensuite, il y a Foden et Morgan Rogers qui font aussi valoir leurs arguments pour ce poste. Il y a beaucoup de concurrence, mais c’est comme ça que cela doit être quand on joue pour l’Angleterre.

« J’ai trouvé que Gibbs-White a terminé la saison dernière de façon fantastique, même si, sur l’ensemble de la saison, il n’a peut-être pas été aussi régulier que certains autres. C’est ce qu’il doit corriger cette saison : la régularité.

« Mais maintenant, il a sa chance. Il suffit d’un seul match où vous entrez sur ce terrain et où vous le dominez, et soudain vous êtes pleinement dans le coup. Le forfait de Cole Palmer lui a donné ce petit brin de chance, donc il doit en profiter.

« Je ne pense pas que jouer pour Forest le pénalise. Regardez James Maddison, passé de Leicester à Tottenham : ce transfert ne l’a pas maintenu dans l’équipe d’Angleterre. Ce n’est pas forcément un transfert qui vous fait entrer dans le groupe de l’Angleterre. Ce qui compte, c’est de bien jouer. C’est sur cela que Gibbs-White doit se concentrer. Et s’il joue bien, c’est probablement à ce moment-là que le transfert arrivera de toute façon. »