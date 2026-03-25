« Cliniques et impitoyables » : Arsenal s'attire les éloges de Renee Slegers après avoir battu Chelsea lors d'un match « serré » de la Ligue des champions féminine

S'adressant à BBC Sport après le coup de sifflet final, Slegers a déclaré : « Le match était très serré aujourd'hui. Nous avons toutes les deux eu nos occasions. Nous avons su nous montrer efficaces et impitoyables face aux occasions. Le match a connu plusieurs revirements : elles ont très bien commencé et nous sommes restées dans la partie. Ça a été intense par moments, il y a eu des duels, et il y avait très peu de temps et d'espace dans les zones centrales. Ça a été difficile par moments. »

La soirée a été particulièrement spéciale pour Russo, dont le but en fin de match a offert aux Gunners une avance cruciale de deux buts à emporter à Stamford Bridge. Ce but revêtait une importance historique, car il s’agissait du huitième de Russo en Ligue des champions cette saison, établissant ainsi un nouveau record du plus grand nombre de buts marqués par une joueuse anglaise lors d’une même édition du tournoi.

Malgré cette distinction personnelle, l'attaquante a refusé de se reposer sur ses lauriers, déclarant : « Nous savons très bien qu'avec deux buts d'avance, tout peut basculer en un instant. Ce n'est pas encore gagné, loin de là. Nous devrons très bien nous préparer et voir ce que nous pouvons améliorer par rapport à ce match. Elles ont très bien démarré, et nous devrons y remédier. »