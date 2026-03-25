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« Cliniques et impitoyables » : Arsenal s'attire les éloges de Renee Slegers après avoir battu Chelsea lors d'un match « serré » de la Ligue des champions féminine
Les tenants du titre se montrent imparables
La sélectionneuse néerlandaise n'a pas tari d'éloges à l'égard de ses joueuses, qui ont su résister à une offensive précoce pour prendre une avance confortable dans cette rencontre européenne. Bien que Chelsea ait touché deux fois les montants en début de match, les buts de Stina Blackstenius, Chloe Kelly et Alessia Russo ont permis aux tenantes du titre de prendre le contrôle de la rencontre, qu'elles ont finalement remportée 3-1.
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Slegers salue l'efficacité des Gunners
S'adressant à BBC Sport après le coup de sifflet final, Slegers a déclaré : « Le match était très serré aujourd'hui. Nous avons toutes les deux eu nos occasions. Nous avons su nous montrer efficaces et impitoyables face aux occasions. Le match a connu plusieurs revirements : elles ont très bien commencé et nous sommes restées dans la partie. Ça a été intense par moments, il y a eu des duels, et il y avait très peu de temps et d'espace dans les zones centrales. Ça a été difficile par moments. »
La soirée a été particulièrement spéciale pour Russo, dont le but en fin de match a offert aux Gunners une avance cruciale de deux buts à emporter à Stamford Bridge. Ce but revêtait une importance historique, car il s’agissait du huitième de Russo en Ligue des champions cette saison, établissant ainsi un nouveau record du plus grand nombre de buts marqués par une joueuse anglaise lors d’une même édition du tournoi.
Malgré cette distinction personnelle, l'attaquante a refusé de se reposer sur ses lauriers, déclarant : « Nous savons très bien qu'avec deux buts d'avance, tout peut basculer en un instant. Ce n'est pas encore gagné, loin de là. Nous devrons très bien nous préparer et voir ce que nous pouvons améliorer par rapport à ce match. Elles ont très bien démarré, et nous devrons y remédier. »
Bompastor fulmine contre l'arbitrage
Alors qu'Arsenal faisait la fête, la coach de Chelsea, Sonia Bompastor, s'est montrée frustrée par ce qu'elle a perçu comme un manque de qualité dans l'arbitrage. Les Blues ont vu un but de Veerle Buurman refusé, la coach de Chelsea laissant entendre qu'un coup de sifflet prématuré de l'arbitre avait empêché le VAR d'intervenir correctement dans le processus de décision.
Elle a déclaré : « Ce n'était pas suffisant. Quand on dispute un quart de finale de la Ligue des champions, il faut avoir les meilleurs arbitres. Surtout quand on dispose du VAR. Je trouve ça fou que les buts qui nous ont été refusés étaient en réalité des buts valables. L'arbitre a sifflé avant que le VAR ne vérifie la décision. Quand on sait que le VAR est là, on accorde le but, et si le but n'est pas valable parce qu'il y a une faute, on le refuse. Je pense donc que ce n'était pas suffisant. »
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Et maintenant ?
Arsenal n'a guère le temps de se reposer sur ses lauriers, car un match crucial en championnat se profile à l'horizon. Les Gunners s'apprêtent à accueillir Tottenham Hotspur ce samedi pour un match crucial dans leur quête du titre de la WSL. Forts d'une série de 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, Arsenal est l'équipe en forme du moment au niveau national. Cependant, les joueuses savent que le travail contre Chelsea n'est qu'à moitié fait, le match retour à Stamford Bridge étant prévu mercredi prochain, où elles s'attendent à une réaction féroce de la part de l'équipe de Bompastor.