Claudio Ranieri dévoile la raison « incroyable » de son limogeage par Leicester City, seulement neuf mois après avoir conquis le titre de Premier League contre toute attente

De nombreux supporters de Leicester estiment depuis longtemps que Claudio Ranieri a été limogé trop tôt au regard de son apport au club, et l’entraîneur italien vient de révéler que cette décision ne reposait pas uniquement sur les résultats sportifs. Dans une interview accordée à Four Four Two, l’ancien coach de Chelsea et de la Roma a déclaré : « Honnêtement, ça m’a fait mal. Neuf mois plus tôt, nous avions remporté la Premier League ensemble, et voilà que je me retrouvais limogé ? Pourquoi ? » Plus tard, le fils du président lui a expliqué que le vrai problème venait de son mauvais rapport avec certains membres anglais du staff. Incroyable.

Dès la saison précédente, alors que nous occupions la première place, un membre du staff avait déjà critiqué mon travail auprès des joueurs. Je l’ai convoqué dans mon bureau pour lui demander des explications, mais il est resté sans voix. Obsédé par le titre, j’ai alors simplement prévenu le directeur général que nous nous séparerions de lui en fin de saison. Nous avons finalement remporté le titre dans la liesse générale, et j’ai alors préféré ne rien faire. C’était une erreur. La saison suivante, il a continué à parler de moi en mal aux joueurs. »