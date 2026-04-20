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Claudio Ranieri dévoile la raison « incroyable » de son limogeage par Leicester City, seulement neuf mois après avoir conquis le titre de Premier League contre toute attente
Des champions aux équipes en lutte pour éviter la relégation
À peine les célébrations du titre achevées, Leicester se retrouve embourbé dans la lutte pour le maintien, peinant à gérer ses doubles engagements nationaux et européens. Ranieri mène son équipe jusqu’aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais fin février, après cinq défaites consécutives, le club ne compte plus qu’un point d’avance sur la zone de relégation en Premier League et la direction décide de changer d’entraîneur. Craig Shakespeare, alors adjoint de Ranieri, est nommé entraîneur par intérim et réussit à assurer le maintien, tout en orchestrant un retournement de situation face à Séville en huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir été mené au score.
- AFP
Des tensions en coulisses
De nombreux supporters de Leicester estiment depuis longtemps que Claudio Ranieri a été limogé trop tôt au regard de son apport au club, et l’entraîneur italien vient de révéler que cette décision ne reposait pas uniquement sur les résultats sportifs. Dans une interview accordée à Four Four Two, l’ancien coach de Chelsea et de la Roma a déclaré : « Honnêtement, ça m’a fait mal. Neuf mois plus tôt, nous avions remporté la Premier League ensemble, et voilà que je me retrouvais limogé ? Pourquoi ? » Plus tard, le fils du président lui a expliqué que le vrai problème venait de son mauvais rapport avec certains membres anglais du staff. Incroyable.
Dès la saison précédente, alors que nous occupions la première place, un membre du staff avait déjà critiqué mon travail auprès des joueurs. Je l’ai convoqué dans mon bureau pour lui demander des explications, mais il est resté sans voix. Obsédé par le titre, j’ai alors simplement prévenu le directeur général que nous nous séparerions de lui en fin de saison. Nous avons finalement remporté le titre dans la liesse générale, et j’ai alors préféré ne rien faire. C’était une erreur. La saison suivante, il a continué à parler de moi en mal aux joueurs. »
« Un tribut physique et mental »
Analysant les raisons de l’échec de Leicester sur le terrain, Ranieri a déclaré : « J’avais prévenu que nous ne pourrions pas rééditer notre exploit. C’était impossible. Disputer simultanément le championnat et la Ligue des champions s’avère épuisant pour un effectif peu rodé à ce rythme. Le coût physique et mental est énorme. En championnat, notamment face aux cadors, nos performances restaient au rendez-vous : que nous gagnions ou perdions, les garçons livraient le niveau attendu. Mais la facture du football européen est salée et nous l’avons payée en championnat, surtout contre des équipes moins prestigieuses. »
Concernant son départ forcé, il a ajouté : « Être limogé fait partie de la carrière d’un entraîneur et je l’ai accepté. J’ai été déçu, mais pas plus que lors de mes autres licenciements, car la fierté de ce que nous avons accompli l’emporte largement sur toute déception. Tel est le football. »
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Leicester traverse une période de crise.
Ranieri a ensuite entraîné Nantes, Fulham puis Watford avant de mettre un terme à sa carrière d’entraîneur lors d’un troisième passage à la Roma, où il occupe désormais le poste de conseiller principal. De son côté, Leicester s’est rapidement remis sur les rails et a connu de nouveaux succès sous les ordres de Brendan Rodgers, vainqueur de la FA Cup et auteur de deux cinquièmes places consécutives en Premier League.
Ces derniers mois, toutefois, les Foxes ont traversé une zone de turbulences. Relégués de Premier League la saison passée, ils risquent désormais de plonger en League One : à trois journées de la fin du Championship, Leicester occupe la 23e place, à huit points du premier non-relégable. Le club reste sur six matchs sans victoire et a vu son recours rejeté, confirmant ainsi la perte de six points pour infraction aux règles financières de la Ligue anglaise.