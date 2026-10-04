Barcelone n’a pas tardé à imposer sa domination dimanche, Claudia Pina ouvrant le score dès la quatrième minute. Pina a fait preuve d’une qualité exceptionnelle pour éliminer plusieurs défenseures en dribblant avant de glisser le ballon au-delà de la gardienne Merle Frohms.

Malgré la tentative du Real Madrid de mettre d’entrée la pression, Barcelone a facilement contourné ses lignes. Pina a frappé de nouveau juste avant la demi-heure de jeu, en profitant d’un ballon repoussé après une tentative d’Ewa Pajor, avant de compléter un sensationnel triplé pour porter le score à trois buts en 32 minutes.