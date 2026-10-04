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Claudia Pina inscrit quatre buts alors qu’un brillant FC Barcelone humilie le Real Madrid dans le Clasico
Pina lance la démolition en première période
Barcelone n’a pas tardé à imposer sa domination dimanche, Claudia Pina ouvrant le score dès la quatrième minute. Pina a fait preuve d’une qualité exceptionnelle pour éliminer plusieurs défenseures en dribblant avant de glisser le ballon au-delà de la gardienne Merle Frohms.
Malgré la tentative du Real Madrid de mettre d’entrée la pression, Barcelone a facilement contourné ses lignes. Pina a frappé de nouveau juste avant la demi-heure de jeu, en profitant d’un ballon repoussé après une tentative d’Ewa Pajor, avant de compléter un sensationnel triplé pour porter le score à trois buts en 32 minutes.
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Barcelone poursuit sa démonstration offensive implacable
La démonstration s’est poursuivie lorsque Caroline Graham Hansen a inscrit son nom au tableau d’affichage avant la pause, concluant un mouvement offensif fluide pour porter le score à 4-0. Juste avant la fin de la première période, Pina a ajouté son quatrième but de l’après-midi.
Après la pause, Graham Hansen s’est muée en passeuse, profitant d’une brillante passe en profondeur de Patri Guijarro pour remettre le ballon avec altruisme à Pajor. Celle-ci n’a eu qu’à le pousser au fond des filets à la 55e minute, portant le total à six buts pour les hôtes impitoyables.
Une lourde défaite devant une foule immense
Le Real Madrid n’a tout simplement eu aucune réponse face à la supériorité tactique de son grand rival. Disputé devant 40 533 spectateurs au Spotify Camp Nou, le visiteur s’est effondré défensivement. Le coup de grâce est arrivé dans les tout derniers instants du match, lorsque Sydney Schertenleib a décoché une frappe splendide depuis l’entrée de la surface de réparation.
Schertenleib a trouvé la lucarne à la 88e minute, parachevant une inoubliable victoire 7-0 qui a mis en lumière l’énorme écart de qualité entre les deux équipes lors de ce choc de Liga.
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Quelle est la suite pour le FC Barcelone et le Real Madrid ?
À la suite de cette victoire monumentale, Barcelone occupe la tête du classement avec un total parfait de 18 points en six matches, et affrontera ensuite la Real Sociedad le 18 octobre. Pendant ce temps, le Real Madrid, troisième, qui a subi sa première défaite et reste à 13 points après quatre victoires et un match nul, doit vite se remobiliser avant d’affronter l’Espanyol le 17 octobre.
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