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Michael OliseGetty Images
Yosua Arya

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Claude Makelele révèle que Michael Olise a supplié le président du Real Madrid, Florentino Pérez, de le recruter, tout en comparant la star du Bayern Munich et de l'équipe de France à Lionel Messi

M. Olise
Real Madrid
LaLiga
Bayern Munich
Bundesliga

Claude Makelele a révélé qu’il a exhorté le président du Real Madrid, Florentino Pérez, à recruter Michael Olise. L’ancien milieu des « Blancos » a comparé la capacité de l’ailier du Bayern Munich à faire basculer les matchs à celle de Lionel Messi, tout en insistant sur le fait qu’Olise ne doit pas être comparé à Jude Bellingham.

  • Makelele approuve l'arrivée d'Olise au Real Madrid

    Makelele a révélé qu’il avait encouragé Perez à recruter Olise, affirmant que l’ailier du Bayern et de l’équipe de France méritait un investissement important. S’exprimant dans Marca en tant qu’ambassadeur de ComeOn à la veille des demi-finales de la Coupe du monde, l’ancien milieu de terrain madrilène a salué la créativité et l’imprévisibilité d’Olise, soulignant que le joueur de 24 ans possédait ce genre de talent qui enthousiasme tant les supporters que ses coéquipiers.

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    Makelele explique pourquoi Olise se démarque

    Makelele a expliqué pourquoi il tient Olise en si haute estime, soulignant la créativité de l’ailier et sa capacité à changer le cours d’un match. Il a ajouté avoir déjà fait part de cette opinion directement à Pérez.

    « Michael Olise au Real Madrid ? Je serais pour. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le président Florentino Pérez et je lui ai dit que s’il fallait dépenser de l’argent pour un seul joueur, ce serait lui », a expliqué Makelele.

    « Olise nous redonne le plaisir de regarder le football, le goût de ce que nous vivions quand nous étions enfants : le talent, la liberté, la qualité, l’efficacité. Quand il n’est pas sur le terrain, son absence se fait sentir. »

    L’ancien milieu de terrain de Chelsea a ensuite comparé l’influence d’Olise sur les matchs à celle de Messi : « Quand il est en forme, on sent qu’à tout moment, comme Messi, il peut faire quelque chose d’inattendu. Regardez Dembélé, Mbappé ou Barcola : ils savent qu’il peut les servir dans un intervalle que les autres ne perçoivent même pas. C’est ce football moderne qui fait rêver les supporters et qui laisse même les commentateurs admiratifs. Il est tout simplement exceptionnel. »

  • Pas de comparaison avec Bellingham

    Malgré son admiration pour Olise, Makelele a rejeté toute comparaison avec Jude Bellingham, insistant sur le fait que les deux joueurs devaient être jugés sur leurs propres performances plutôt que l’un par rapport à l’autre.

    « Jude Bellingham ou Michael Olise ? Laissons-les parler d’eux-mêmes. Ce qu’ils accomplissent est exceptionnel. Je ne fais pas de comparaisons », a admis Makelele. « C’est ma philosophie : on ne compare jamais les plus grands. On ne peut pas comparer Pelé aux générations qui l’ont suivi, et avec [Diego] Maradona, les comparaisons ne s’arrêtent jamais.

    Zinédine Zidane a laissé son empreinte sur le football mondial, et elle restera à jamais, quel que soit le nombre de générations futures. Laissons donc ces jeunes joueurs forger leur propre carrière et inscrire leur nom dans l’histoire de ce sport. »

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    Olise garde son focus sur la Coupe du monde.

    Olise est actuellement avec l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus préparent leur demi-finale contre l'Espagne au Dallas Stadium, et la star du Bayern est attendue comme un atout majeur pour propulser son pays en finale.

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