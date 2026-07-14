Makelele a expliqué pourquoi il tient Olise en si haute estime, soulignant la créativité de l’ailier et sa capacité à changer le cours d’un match. Il a ajouté avoir déjà fait part de cette opinion directement à Pérez.

« Michael Olise au Real Madrid ? Je serais pour. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le président Florentino Pérez et je lui ai dit que s’il fallait dépenser de l’argent pour un seul joueur, ce serait lui », a expliqué Makelele.

« Olise nous redonne le plaisir de regarder le football, le goût de ce que nous vivions quand nous étions enfants : le talent, la liberté, la qualité, l’efficacité. Quand il n’est pas sur le terrain, son absence se fait sentir. »

L’ancien milieu de terrain de Chelsea a ensuite comparé l’influence d’Olise sur les matchs à celle de Messi : « Quand il est en forme, on sent qu’à tout moment, comme Messi, il peut faire quelque chose d’inattendu. Regardez Dembélé, Mbappé ou Barcola : ils savent qu’il peut les servir dans un intervalle que les autres ne perçoivent même pas. C’est ce football moderne qui fait rêver les supporters et qui laisse même les commentateurs admiratifs. Il est tout simplement exceptionnel. »