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Classique en crise ! Luis Enrique met en garde le PSG, nerveux, avant le choc contre un Marseille amoindri
Les géants français s’affrontent sur fond de difficultés en ce début de saison
Le Paris Saint-Germain se déplace dimanche au Stade-Vélodrome pour affronter son grand rival, l’Olympique de Marseille, à l’occasion du premier Classique de la saison, sous forte pression. Considérée comme la plus grande rivalité du football français, cette affiche voit les deux clubs emblématiques aborder le match avec l’ambition de relancer des débuts de saison décevants en championnat.
Le PSG a connu un mauvais début de saison en Ligue 1, avec une seule victoire lors de ses quatre premiers matches.
De son côté, Marseille traverse une crise plus profonde, avec trois défaites en quatre rencontres après un mercato estival discret, marqué par des départs importants et un changement d’entraîneur.
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Enrique insiste : la forme ne compte pour rien dans le derby
S’exprimant devant les médias avant la rencontre de la cinquième journée, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a rejeté l’idée selon laquelle l’une ou l’autre équipe disposerait d’un avantage. Le technicien espagnol a souligné que la maîtrise émotionnelle et l’identité tactique restent essentielles dans une atmosphère aussi électrique.
Malgré une victoire difficilement acquise à l’extérieur contre Brest, il a insisté sur le fait que l’équipe ne peut se permettre aucun relâchement.
« Il n’y a pas de favori en football, et certainement pas dans Le Classique, a déclaré Luis Enrique. Aucun joueur du Paris Saint-Germain ne sera jamais détendu avant Le Classique. Nous savons à quel point ce match est important pour les joueurs et pour les supporters, donc nous serons extrêmement motivés tout en essayant de contrôler nos émotions. »
L’OM en transition représente une menace imprévisible
En évoquant l’adversaire de dimanche, Luis Enrique a mis en avant le remaniement de l’effectif de Marseille et les évolutions tactiques comme des facteurs exigeant une grande capacité d’adaptation sur le plan tactique. Avec l’OM qui a perdu des piliers essentiels et intégré un nouveau leadership sans recrues majeures cet été, les hôtes représentent un défi imprévisible.
Cependant, l’entraîneur de 56 ans s’attend à un environnement hostile au Vélodrome, quel que soit le classement actuel.
« Ils ont changé d’entraîneur, et beaucoup de leurs joueurs sont partis, donc nous devrons être prêts à toute éventualité dimanche, a expliqué Luis Enrique. Ce qui est sûr, c’est que l’atmosphère sera électrique et que le match sera difficile. »
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Doue mis en avant alors que le PSG cherche à relancer sa saison
Bonne nouvelle pour les visiteurs : Luis Enrique a encensé le jeune milieu de terrain Désiré Doué, le décrivant comme une présence joyeuse capable d’avoir un impact décisif. Le jeune Français a impressionné le staff technique par sa mentalité d’élite et ses solides performances à l’entraînement.
Une victoire à Marseille offrirait au PSG un élan précieux avant que le calendrier ne se corse après la prochaine trêve internationale.
Les deux équipes entreront sur la pelouse dimanche avec un besoin impératif de prendre trois points pour sauver leur campagne nationale.
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