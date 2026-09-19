Le Paris Saint-Germain se déplace dimanche au Stade-Vélodrome pour affronter son grand rival, l’Olympique de Marseille, à l’occasion du premier Classique de la saison, sous forte pression. Considérée comme la plus grande rivalité du football français, cette affiche voit les deux clubs emblématiques aborder le match avec l’ambition de relancer des débuts de saison décevants en championnat.

Le PSG a connu un mauvais début de saison en Ligue 1, avec une seule victoire lors de ses quatre premiers matches.

De son côté, Marseille traverse une crise plus profonde, avec trois défaites en quatre rencontres après un mercato estival discret, marqué par des départs importants et un changement d’entraîneur.