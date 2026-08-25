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« Classique coup d’agent » : pourquoi l’arrivée de Vinicius Junior à Arsenal n’a jamais été envisageable, alors qu’un ancien détenteur du record de Premier League réagit à cette surprenante rumeur de transfert
Vini Jr annoncé du côté d’Arsenal avant de signer un nouveau contrat avec le Real Madrid
Alors que Vinicius entrait dans les 12 derniers mois de son précédent contrat au Santiago Bernabeu, des rumeurs ont émergé concernant un possible changement d’air pour le « Galactique » de 26 ans. Il se disait que ses représentants sondaient l’intérêt de clubs à travers l’Europe et en Arabie saoudite.
Des conditions lucratives peuvent être trouvées au Moyen-Orient, où Cristiano Ronaldo continue d’exercer, tandis que les équipes anglaises aux gros moyens sont constamment à la recherche de joueurs confirmés au très haut niveau.
Vini Jr a été candidat au Ballon d’Or il n’y a pas si longtemps et reste un modèle de régularité à Madrid. Il aurait occupé un rôle important à Arsenal, qui s’est séparé de Leandro Trossard cet été et se prépare à autoriser la vente de Gabriel Martinelli.
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Pourquoi le transfert de Vinicius n’a jamais été une option pour Arsenal
Christos Tzolis s’est rapidement adapté après son transfert dans le nord de Londres - lui qui avait déjà passé du temps à Norwich - mais Vinicius aurait constitué une recrue phare pour Mikel Arteta sur le flanc gauche d’Arsenal.
Il a prolongé son contrat avec le Real jusqu’en 2032, et Barry, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL au sujet de spéculations qui ont toujours manqué de substance : « J’étais ravi de voir Vinicius Junior lié à la Premier League. Cela aurait été formidable de le voir ici.
« De loin, cela ressemblait à une tactique classique d’agent. S’ils étaient en négociations, faire entrer un autre énorme club en jeu susciterait évidemment de l’intérêt et aiderait à relever ce contrat pour répondre aux exigences avant la signature. C’était un coup d’agent classique, personnellement.
« En même temps, cela aurait été formidable de le voir en Premier League, car il est l’une des stars mondiales du moment. »
Alvarez pourrait-il revenir en Angleterre à l’Emirates Stadium ?
S’ils ont finalement manqué Vinicius, Arsenal est annoncé sur une autre piste en Liga. L’international argentin Julian Alvarez, champion du monde, qui possède une expérience en Premier League acquise lors de son passage à Manchester City, cherche une porte de sortie à l’Atletico de Madrid.
Barry, qui a perdu son record absolu d’apparitions en Premier League au profit de James Milner la saison dernière, a ajouté au sujet d’un possible retour d’Alvarez dans l’élite anglaise : « J’ai été surpris de voir que Julian Alvarez veut quitter l’Atletico, mais je comprends pourquoi ils veulent le garder. C’est un grand joueur, son volume de travail est incroyable.
« Ce serait un excellent coéquipier, j’en suis sûr, avec qui jouer. J’ai été surpris par les liens avec Arsenal. Je pense que c’est probablement similaire à ce qu’ils ont déjà.
« Je ne suis pas sûr qu’ils auraient eu besoin de lui, mais il y aurait certainement de l’intérêt de la part d’autres clubs de Premier League. Mais oui, je pense que si [Diego] Simeone tient autant à le garder, je suis sûr qu’il restera au moins encore un an. »
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Date limite des transferts : le marché estival ouvert jusqu’au 1er septembre
Le FC Barcelone, qui se retrouve à court d’options en pointe dans l’axe, s’est également intéressé à Alvarez. Le champion d’Espagne en titre a toutefois constaté ces derniers temps que les fonds disponibles pour les transferts étaient limités, ce qui pourrait laisser la porte ouverte à Arsenal pour se faufiler.
Arsenal, qui a lancé la défense de son titre dans l’élite par une victoire tranquille contre Coventry au début de la saison 2026-2027, a jusqu’au 1er septembre pour boucler toute opération de transfert de dernière minute. Vini Jr ne rejoindra pas ses rangs, mais les rumeurs concernant l’avenir d’Alvarez semblent promises à se poursuivre jusqu’à la date limite du mercato estival.
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