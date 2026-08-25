Alors que Vinicius entrait dans les 12 derniers mois de son précédent contrat au Santiago Bernabeu, des rumeurs ont émergé concernant un possible changement d’air pour le « Galactique » de 26 ans. Il se disait que ses représentants sondaient l’intérêt de clubs à travers l’Europe et en Arabie saoudite.

Des conditions lucratives peuvent être trouvées au Moyen-Orient, où Cristiano Ronaldo continue d’exercer, tandis que les équipes anglaises aux gros moyens sont constamment à la recherche de joueurs confirmés au très haut niveau.

Vini Jr a été candidat au Ballon d’Or il n’y a pas si longtemps et reste un modèle de régularité à Madrid. Il aurait occupé un rôle important à Arsenal, qui s’est séparé de Leandro Trossard cet été et se prépare à autoriser la vente de Gabriel Martinelli.