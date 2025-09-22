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Mariona Caldentey Aitana Bonmati Alessia Russo splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Classement officiel du Ballon d'Or féminin 2025 : Aitana Bonmati devance Mariona Caldentey et Alessia Russo et remporte le Ballon d'Or après le triplé du FC Barcelone et une performance exceptionnelle à l'Euro 2025

A. Bonmati
M. Caldentey
A. Russo
WOMEN'S FOOTBALL
C. Kelly
A. Putellas
Angleterre
Spain
Arsenal Women
Barcelona
Chelsea FC Women
WSL Série printemps
Liga F
Serie A Femminile
Bundesliga
Premiere Ligue
NWSL
Ligue des Champions
Euro féminin
OL Lyonnes
Bayern Munich
Juventus
Real Madrid Femenino
P. Guijarro
C. Hansen
E. Pajor
C. Pina
L. Bronze
H. Hampton
S. Baltimore

Le Ballon d'Or. Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, c'est le trophée que tous les footballeurs du monde rêvent de remporter un jour. Et aujourd'hui, après une saison 2024-2025 mémorable, la lauréate du Ballon d'Or féminin 2025 a été annoncée : Aitana Bonmati. La star du FC Barcelone a été exceptionnelle pour son club cette année, sa régularité de classe mondiale s'étant particulièrement illustrée lors du triplé national remporté par les Catalanes, tandis que ses performances avec l'Espagne lui ont valu le titre de meilleure joueuse de l'Euro 2025.

C'est incroyable de penser que la participation de Bonmati à ce tournoi avait en fait été remise en question, après qu'elle eut été terrassée par une méningite virale juste au moment où l'Espagne s'apprêtait à s'envoler pour la Suisse. Le fait qu'elle ait pu se remettre et non seulement jouer, mais aussi atteindre un tel niveau de jeu, est tout simplement stupéfiant. Sa saison 2024-2025 ne s'est pas terminée en beauté, les défaites en finale de la Ligue des champions contre Arsenal et en finale de l'Euro 2025 contre l'Angleterre l'ayant privée de deux des titres qu'elle aurait tant aimé remporter. Elle peut toutefois se consoler avec un troisième Ballon d'Or consécutif. Elle rejoint ainsi Lionel Messi et Michel Platini au rang des seuls joueurs à avoir remporté le Ballon d'Or trois années de suite.

Deux membres de l'équipe d'Arsenal qui a battu Barcelone lors de cette finale de Ligue des champions ont rejoint Bonmati sur le podium. En deuxième position, on retrouve Mariona Caldentey, l'icône de longue date du Barça qui a rejoint le nord de Londres l'année dernière et a contribué à mener les Gunners vers un triomphe européen sans précédent dès sa première saison. Alessia Russo complète le trio de tête, après être devenue championne d'Europe non seulement avec son club cette année, mais aussi avec son pays, grâce à son but pour l'Angleterre lors de l'Euro 2025 qui a permis aux Lionesses de revenir dans le match contre l'Espagne avant de briser finalement le cœur de Bonmati et Caldentey aux tirs au but.

Ce trio figurait en tête du classement 2025, mais comment s'est classé le reste des 30 joueuses présélectionnées une fois tous les votes comptabilisés ? Découvrez le classement officiel ci-dessous :

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2024-25Getty Images

    30. Caroline Weir (Real Madrid)

    Après avoir manqué la quasi-totalité de la saison 2023-2024 en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur, Weir a fait un retour en force cette année, retrouvant le niveau qui lui avait permis de conquérir l'Espagne lors de sa première saison au Real Madrid. L'internationale écossaise a inscrit 15 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues pour les « Blancas », avec notamment un doublé lors de la toute première victoire de l'équipe face au FC Barcelone.

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  • Steph Catley Arsenal Women 2024-25Getty Images

    29. Steph Catley (Arsenal)

    Après avoir été replacée au poste de défenseuse centrale par Renee Slegers, qui a pris les rênes d'Arsenal en octobre dernier, Catley s'est illustrée avec les Gunners au cours d'une saison exceptionnelle. Habituellement arrière gauche, elle a apporté davantage de solidité à une défense qui allait finalement tenir Barcelone à distance lors de la finale de la Ligue des champions, offrant ainsi à Arsenal son premier titre européen depuis 2007.

  • Clara Mateo Paris FC Women 2024-25Getty Images

    =27. Clara Mateo (Paris FC)

    Élu meilleur joueur de Ligue 1 lors des deux cérémonies de remise des prix de fin de saison en France, Mateo s'est illustré au sein du Paris FC, outsider de la compétition, qui a créé la surprise en battant le Paris Saint-Germain pour remporter la Coupe de France, avant de décrocher également une place en Ligue des champions. À 27 ans, il a inscrit 18 buts, terminant meilleur buteur du championnat, et s'est classé deuxième au classement des passeurs, avec sept passes décisives.

  • Frida Maanum Norway Women 2025Getty Images

    =27. Frida Maanum (Arsenal)

    Autre membre clé de l'équipe d'Arsenal vainqueur de la Ligue des champions, Maanum a terminé la saison avec 10 buts et 4 passes décisives, même si ces statistiques ne reflètent qu'une infime partie de la valeur de la milieu de terrain au sein du onze de départ des Gunners. Elle a ensuite joué un rôle essentiel au sein de la sélection norvégienne, qui a enfin réussi à se qualifier à nouveau pour les huitièmes de finale de l'Euro, marquant deux buts lors de la victoire contre l'Islande.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2024-25Getty Images

    26. Lindsey Heaps (Lyon)

    Seules deux joueuses ont marqué plus de buts qu'elle en première division française la saison dernière : Heaps a inscrit 12 buts alors qu'elle évoluait au milieu de terrain, et elle a terminé en tête du classement des passeuses avec huit passes décisives, contribuant ainsi à offrir un nouveau titre à l'OL. C'est d'ailleurs grâce à une superbe passe décisive de sa part que Lyon a ouvert le score lors de la victoire décisive contre le Paris Saint-Germain, qui lui a permis de remporter le titre.

  • Emily Fox Arsenal Women 2024-25Getty Images

    25. Emily Fox (Arsenal)

    Au cours de l'année écoulée, Fox a démontré tout son talent de classe mondiale, atteignant de nouveaux sommets au poste d'arrière droite avec Arsenal. À 27 ans, elle s'est imposée comme un pilier constant et fiable de la défense, contribuant à contenir Barcelone lors de la finale de la Ligue des champions, mais s'est également révélée un véritable atout offensif, prouvant ainsi pourquoi elle peut prétendre au titre de meilleure joueuse mondiale à son poste.

  • Italy v Wales - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A4 MD1Getty Images Sport

    24. Sofia Cantore (Washington Spirit)

    Cantore a réalisé une excellente saison avec la Juventus l'année dernière, inscrivant plus de dix buts en Serie A alors que les Bianconere remportaient le titre pour la première fois depuis 2022. Elle a ensuite confirmé ses performances lors d'un Euro remarquable, au cours duquel l'Italie a créé la surprise en atteignant les demi-finales. La joueuse de 25 ans, qui a désormais rejoint le Washington Spirit, a délivré les deux passes décisives lors de la victoire historique des Azzurre en quarts de finale contre la Norvège.

  • Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2024-25Getty Images

    23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

    Peu de joueuses ont débuté la saison 2024-2025 en meilleure forme que Rytting Kaneryd, véritable moteur de l'équipe de Chelsea qui a décroché le triplé national. Elle a également démontré ses qualités lors de l'Euro 2025, s'élançant à toute vitesse sur l'aile au sein d'une équipe suédoise qui semblait être une sérieuse prétendante au titre, jusqu'à ce qu'un retour en force de l'Angleterre mette fin à leur parcours en quarts de finale. 

  • Esther Gonzalez Spain Women 2025Getty Images

    22. Esther Gonzalez (Gotham)

    Personne n'a marqué plus de buts en NWSL cette année que Gonzalez, qui a conservé cette forme lors de l'Euro 2025. L'attaquante du Gotham avait inscrit 10 buts en 13 matches de championnat en 2025 avant ce tournoi, et elle figurait également en tête du classement des buteuses lorsqu'elle a représenté l'Espagne en Suisse cet été, remportant le Soulier d'or alors que la Roja atteignait la finale.

  • Amanda Gutierres Brazil Women 2025Getty Images

    21. Amanda Gutierres (Palmeiras)

    Le nom de Gutierres n'était peut-être pas familier à certains avant cet été, mais ses six buts lors de la Copa América, qui lui ont valu le Soulier d'or, l'ont définitivement fait connaître. La joueuse de 24 ans a été l'une des vedettes de la victoire du Brésil dans ce tournoi, marquant lors des victoires contre le Venezuela, la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay, puis en finale contre la Colombie, où la Seleção s'est imposée aux tirs au but, Gutierres ayant elle-même marqué lors de la séance.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2024-25Getty Images

    20. Pernille Harder (Bayern Munich)

    Rares sont ceux qui contesteraient le fait que Harder ait été la meilleure joueuse d'Allemagne cette saison, l'attaquante ayant joué un rôle déterminant dans le triplé national du Bayern de Munich. Avec 14 buts et cinq passes décisives en 22 matches de Bundesliga, l'internationale danoise a également marqué six fois en huit rencontres de Ligue des champions, ce qui lui a valu une place parmi les finalistes du Ballon d'Or, malgré les déboires de son équipe nationale à l'Euro 2025.

  • Klara Buhl Germany Women 2025Getty Images

    19. Klara Buhl (Bayern Munich)

    Buhl s'est particulièrement illustrée lors de la campagne qui a mené l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2025, où elle n'a été battue que par l'Espagne après prolongation. Ces performances éclatantes n'ont surpris personne parmi ceux qui avaient suivi l'ailière au Bayern Munich l'année dernière, tant elle était en grande forme. Buhl a inscrit neuf buts et délivré 17 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, jouant un rôle de premier plan dans le triplé national remporté par le géant allemand.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2024-25Getty Images

    18. Melchie Dumornay (Lyon)

    Dumornay aurait pu être un sérieux prétendant au Ballon d'Or si Lyon n'avait pas subi une défaite surprise face à Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions. Le joueur de 22 ans s'est montré exceptionnel cette année, avec 22 buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues, alors que l'OL remportait un nouveau titre de champion. Parmi ces réalisations figurait le premier but de la victoire contre le PSG qui a permis de décrocher ce trophée.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    17. Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Chawinga est une autre star de la NWSL dont les performances de fin d'année 2024 ont joué un rôle déterminant dans sa sélection parmi les nominées au Ballon d'Or. La joueuse de 27 ans a été sacrée meilleure joueuse de la ligue alors que le Kansas City Current atteignait la finale du championnat, après avoir également remporté le Soulier d'or. Elle a également très bien démarré la saison 2025, avec neuf buts lors de ses 14 premières rencontres.

  • Cristiana Girelli of Italy celebrates scoring Getty Images

    16. Cristiana Girelli (Juventus)

    Que ce soit en club ou en sélection, Girelli a connu une année exceptionnelle. À 35 ans, elle a remporté le Soulier d'or de la Serie A avec 19 buts, permettant à la Juventus de décrocher le titre pour la première fois depuis trois ans. Elle a ouvert le score lors de la finale de la Coppa Italia, où les Bianconere ont battu la Roma, puis a mené l'Italie jusqu'aux demi-finales de l'Euro 2025 en inscrivant les deux buts de la victoire en quart de finale contre la Norvège.

  • Sandy Baltimore Chelsea Women FA Cup 2024-25Getty Images

    15. Sandy Baltimore (Chelsea)

    Baltimore a connu une première saison fantastique à Chelsea, jouant un rôle clé dans le triplé national remporté par les Blues sans concéder la moindre défaite. Et ce, bien qu'elle ait évolué au poste d'arrière gauche pendant la majeure partie de la saison, plutôt qu'à son poste habituel en attaque. La joueuse de 25 ans a tout de même inscrit neuf buts et délivré six passes décisives toutes compétitions confondues, sa performance exceptionnelle lors de la finale de la FA Cup constituant un moment fort.

  • Barbra Banda Orlando Pride 2024Imagn Images

    14. Barbra Banda (Orlando Pride)

    Banda est en excellente forme depuis le début de la nouvelle saison de la NWSL en mars, avec huit buts inscrits lors de ses 14 premiers matchs, mais la fin de sa saison 2024 a également été prise en compte dans la période évaluée par les votants du Ballon d'Or. Cela revêtait une importance particulière, car cette période a notamment vu l'attaquante contribuer à mener l'Orlando Pride à la conquête du NWSL Shield et de son tout premier titre de championne de la NWSL.

  • Caroline Graham Hansen Norway Women 2025Getty Images

    13. Caroline Graham Hansen (Barcelone)

    Graham Hansen a été la meilleure joueuse de la Norvège, qui a mis fin cet été à une attente de 12 ans pour sortir de la phase de groupes de l'Euro, avant de s'incliner face à l'Italie en quarts de finale. Cette performance faisait suite à une saison exceptionnelle en club, au cours de laquelle l'ailière s'est illustrée alors que Barcelone remportait le triplé national. La finaliste du Ballon d'Or de l'année dernière a terminé la saison 2024-2025 avec 21 buts et 14 passes décisives.

  • Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: FinalGetty Images Sport

    12. Marta (Orlando Pride)

    Nommée meilleure joueuse de la Copa América, Marta a retrouvé toute sa forme après être sortie de sa retraite internationale pour jouer avec le Brésil cet été. À 39 ans, elle a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en six matches, bien qu'elle n'ait été titulaire que lors de trois d'entre eux, et s'est illustrée lors de la finale en signant un doublé. Elle a également aidé l'Orlando Pride à remporter le NWSL Shield et le championnat à la fin de l'année 2024.

  • Spain v Belgium - UEFA Women's EURO 2025 Group BGetty Images Sport

    11. Claudia Pina (Barcelone)

    Même si elle n'a pas toujours été titulaire en club et en sélection nationale, Pina s'est révélée être une joueuse décisive sur laquelle on peut compter, quel que soit son rôle, au cours de l'année écoulée. Personne n'a marqué plus de buts en Ligue des champions que cette joueuse de 24 ans, qui s'est non seulement illustrée lors des moments clés du triplé remporté par le Barça, mais a également inscrit deux buts magnifiques lors du parcours de l'Espagne jusqu'à la finale de l'Euro 2025.

  • Hannah Hampton England Women 2025Getty Images

    10. Hannah Hampton (Chelsea)

    Seule gardienne de but nominée pour ce prix, Hampton a réalisé une saison exceptionnelle avec Chelsea, remportant ex aequo le Gant d’or de la WSL alors que les Blues signaient un triplé national sans défaite, avant de confirmer son talent lors d’un Euro exceptionnel. La joueuse de 24 ans a été l'une des meilleures joueuses de l'Angleterre lors de son sacre de championne d'Europe, réalisant des arrêts décisifs lors des victoires aux tirs au but contre la Suède en quart de finale et contre l'Espagne en finale. En plus de décrocher une place dans le top 10, elle s'est également vu décerner le tout premier Trophée Yashin féminin lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2025.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    9. Lucy Bronze (Chelsea)

    Bronze a été l'une des meilleures joueuses de l'Angleterre lors de l'Euro 2025, sa prestation lors de la victoire en quarts de finale contre la Suède ayant particulièrement marqué les esprits alors que les Lionesses défendaient leur titre. Ces performances faisaient suite à une saison exceptionnelle à Chelsea, où l'arrière latérale a joué un rôle clé dans le triplé national des Blues, inscrivant le but qui a scellé leur sixième titre consécutif en Super League féminine.

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2024-25Getty Images

    8. Ewa Pajor (Barcelone)

    Personne n'a marqué autant de buts que Pajor la saison dernière. L'attaquante a terminé la saison 2024-2025 avec un total impressionnant de 52 buts, tant en club qu'en sélection, auxquels s'ajoutent 16 passes décisives. Elle a ainsi aidé Barcelone à remporter le triplé national et a représenté la Pologne lors de sa toute première participation à un grand tournoi féminin. Pajor a également marqué alors que son pays terminait l'été en beauté, avec une première victoire historique à l'Euro.

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    7. Leah Williamson (Arsenal)

    Après avoir manqué le dernier grand tournoi de l'Angleterre en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur, Williamson a rattrapé le temps perdu lors de l'Euro 2025 en réitérant l'exploit historique qu'elle avait accompli en 2022 : mener les Lionesses à la victoire en tant que capitaine. Cette réussite est venue couronner une fin de saison club tout aussi glorieuse, la supportrice de longue date d'Arsenal ayant aidé son équipe à battre Barcelone en finale de la Ligue des champions.

  • Patri Guijarro Spain Women 2025Getty Images

    6. Patri Guijarro (Barcelone)

    Avec 12 buts et 16 passes décisives en club et en sélection cette année, Guijarro, milieu défensive du FC Barcelone et de l'Espagne, a réalisé une saison impressionnante. Sans doute la meilleure au monde à son poste, elle peut avoir du mal à se faire reconnaître en raison de son rôle plutôt discret, mais elle est devenue, à juste titre, une candidate régulière au Ballon d'Or ces dernières années. Elle est également très respectée lors des votes, comme en témoigne son excellent classement en 2025.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    5. Chloe Kelly (Arsenal)

    Après avoir parfois eu du mal à s'imposer en première moitié de la saison 2024-2025, Kelly s'est épanouie dès son arrivée à Arsenal en prêt en janvier et a aidé les Gunners à remporter la Ligue des champions. Elle s'est ensuite révélée décisive pour l'Angleterre lors de l'Euro 2025, en réalisant des performances héroïques en quarts de finale, en demi-finales et en finale, permettant ainsi aux Lionesses de remporter un tournoi qui restera à jamais associé à son nom.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    4. Alexia Putellas (Barcelone)

    Après avoir récemment dû faire face à des blessures, Putellas a atteint de nouveaux sommets cette saison grâce à une performance individuelle remarquable qui a largement contribué au triplé national remporté par Barcelone. La double lauréate du Ballon d'Or a inscrit 27 buts et délivré 21 passes décisives pour son club et sa sélection nationale au cours de la saison 2024-2025, aidant cette dernière à se hisser en finale de l'Euro 2025 cet été.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2024-25Getty Images

    3. Alessia Russo (Arsenal)

    Personne n'a marqué plus de buts en WSL la saison dernière que Russo, qui a remporté ex æquo le Soulier d'or grâce à ses 12 réalisations sous les couleurs d'Arsenal ; seule Pina a fait mieux que l'attaquante anglaise en Ligue des champions, où elle a contribué à ce qu'Arsenal remporte à nouveau le titre européen. La joueuse de 26 ans a également brillé lors du Championnat d'Europe avec les Lionesses, marquant en finale pour décrocher un nouveau titre européen.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women UWCL trophy 2024-25Getty Images

    2. Mariona Caldentey (Arsenal)

    Élue Joueuse de l'année de la WSL au début de l'été, Caldentey a fait forte impression lors de sa première saison à Arsenal. C'est surtout en Ligue des champions qu'elle s'est illustrée, ses performances ayant joué un rôle décisif dans la victoire des Gunners. Après avoir inscrit 18 buts et délivré 9 passes décisives en club, la joueuse de 29 ans a également brillé avec l'Espagne lors de l'Euro, ouvrant le score en finale avant la défaite face à l'Angleterre. Tout cela lui a permis de décrocher une place sur le podium du Ballon d'Or, scellant ainsi sa transformation d'un talent longtemps sous-estimé en une star de renommée mondiale.

  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    1. Aitana Bonmati (Barcelone)

    Après avoir remporté le Ballon d'Or en 2023 et 2024, Bonmati est devenue la troisième joueuse de l'histoire à décrocher cette distinction trois années consécutives en s'imposant à nouveau en 2025. Elle a été élue meilleure joueuse de l'Euro 2025, après avoir aidé l'Espagne à atteindre la finale, et a également remporté le titre de meilleure joueuse de la Ligue des champions la saison dernière, alors que Barcelone atteignait la finale. Bonmati n'a remporté aucun de ces deux matchs, l'Angleterre et Arsenal s'étant respectivement imposées, mais elle a joué un rôle déterminant dans le triplé national du Barça, ce qui n'a pas échappé aux votants qui l'ont élue Ballon d'Or féminin 2025. Seuls Lionel Messi et Michel Platini avaient remporté trois Ballons d'Or consécutifs ; désormais, Bonmati rejoint ce club très fermé.