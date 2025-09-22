Classement officiel du Ballon d'Or féminin 2025 : Aitana Bonmati devance Mariona Caldentey et Alessia Russo et remporte le Ballon d'Or après le triplé du FC Barcelone et une performance exceptionnelle à l'Euro 2025

C'est incroyable de penser que la participation de Bonmati à ce tournoi avait en fait été remise en question, après qu'elle eut été terrassée par une méningite virale juste au moment où l'Espagne s'apprêtait à s'envoler pour la Suisse. Le fait qu'elle ait pu se remettre et non seulement jouer, mais aussi atteindre un tel niveau de jeu, est tout simplement stupéfiant. Sa saison 2024-2025 ne s'est pas terminée en beauté, les défaites en finale de la Ligue des champions contre Arsenal et en finale de l'Euro 2025 contre l'Angleterre l'ayant privée de deux des titres qu'elle aurait tant aimé remporter. Elle peut toutefois se consoler avec un troisième Ballon d'Or consécutif. Elle rejoint ainsi Lionel Messi et Michel Platini au rang des seuls joueurs à avoir remporté le Ballon d'Or trois années de suite.

Deux membres de l'équipe d'Arsenal qui a battu Barcelone lors de cette finale de Ligue des champions ont rejoint Bonmati sur le podium. En deuxième position, on retrouve Mariona Caldentey, l'icône de longue date du Barça qui a rejoint le nord de Londres l'année dernière et a contribué à mener les Gunners vers un triomphe européen sans précédent dès sa première saison. Alessia Russo complète le trio de tête, après être devenue championne d'Europe non seulement avec son club cette année, mais aussi avec son pays, grâce à son but pour l'Angleterre lors de l'Euro 2025 qui a permis aux Lionesses de revenir dans le match contre l'Espagne avant de briser finalement le cœur de Bonmati et Caldentey aux tirs au but.

Ce trio figurait en tête du classement 2025, mais comment s'est classé le reste des 30 joueuses présélectionnées une fois tous les votes comptabilisés ? Découvrez le classement officiel ci-dessous :