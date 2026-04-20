CLASSEMENT : Les plus retentissants effondrements dans la course au titre de l’histoire de la Premier League – de la glissade mémorable de Steven Gerrard à la crise de nerfs de Kevin Keegan – alors qu’Arsenal risque à nouveau de laisser filer le trophée

Son nom est peut-être oublié, mais son visage reste gravé dans les mémoires. Le 14 mars 1998, quand Arsenal a battu Manchester United, alors leader de la Premier League, à Old Trafford, les caméras se sont détournées du terrain pour capturer, en tribune, l’explosion de joie d’un supporter aux cheveux bouclés nommé Barry Ferst.

Son enthousiasme se comprenait : grâce à la réalisation tardive de Marc Overmars, les Gunners ne pointaient plus qu’à six longueurs des Red Devils, avec trois matchs en retard. Visiblement ébranlé, Alex Ferguson minimisa l’importance de la défaite en remettant en question à la fois la qualité de jeu et le sang-froid d’Arsenal.

« S’ils remportent leurs matchs en retard, ils nous dépasseront, mais ils verront qu’ils commenceront à perdre des points vers la fin de la saison, cela ne fait aucun doute », a déclaré l’Écossais. « Ils ont bien joué aujourd’hui, mais je ne pense pas qu’ils soient une aussi bonne équipe de football que nous. »

Ferguson se trompait toutefois. Si son équipe a bien tenté un dernier sprint, les Gunners n’ont jamais relâché leur effort jusqu’à ce que le titre soit acquis. Cette victoire à Old Trafford a en effet lancé une série de dix succès consécutifs qui a propulsé Arsenal vers le sacre avec deux journées d’avance.

Arsène Wenger couronnait ainsi une première saison remarquée sur le banc des Gunners en conduisant son équipe vers un succès 2-0 face à Newcastle en finale de la FA Cup, offrant au club son deuxième doublé national.

Ferguson fulminait : les Red Devils, qui comptaient 11 points d’avance après leur succès contre Chelsea en février – un bookmaker mancunien avait même déjà réglé les paris en leur faveur –, avaient ensuite gâché l’occasion de prendre 14 longueurs d’écart en s’inclinant à Sheffield Wednesday puis en partageant les points 1-1 avec West Ham.

Les champions d’Angleterre en titre terminèrent finalement la saison sans aucun trophée majeur, scénario impensable avant la défaite contre Arsenal ; ce but d’Overmars avait tout changé, et Ferguson, ainsi que ses coéquipiers, le savaient pertinemment.