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Mark Doyle

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CLASSEMENT : Les plus retentissants effondrements dans la course au titre de l’histoire de la Premier League – de la glissade mémorable de Steven Gerrard à la crise de nerfs de Kevin Keegan – alors qu’Arsenal risque à nouveau de laisser filer le trophée

Opinion
Premier League
Arsenal
Manchester City
Liverpool
Manchester United
Chelsea
Newcastle
M. Arteta
S. Gerrard
FEATURES

Dimanche, Manchester City a dominé Arsenal lors d’un duel palpitant à l’Etihad Stadium et s’est rapproché à trois points du leader de la Premier League. Si les hommes de Pep Guardiola gagnent leur match en retard à Burnley en milieu de semaine, ils raviront la première place aux Gunners grâce à une meilleure différence de buts. Un tel scénario semblait inimaginable il y a un mois à peine, lorsque Arsenal battait Everton pour compter dix points d’avance sur ses rivaux au titre.

Le 14 mars, les calculs donnaient encore 97,6 % de chances au groupe de Mikel Arteta de remporter le titre. Deux revers de rang 2-1, à domicile face à Bournemouth puis sur la pelouse de City, ont suffi pour que les Gunners se retrouvent à nouveau menacés de conclure l’exercice à la deuxième place pour la quatrième fois consécutive. Un scénario frustrant pour un effectif coûteux qui semblait enfin promis à mettre fin à une disette de titres longue de 22 ans.

Il reste cinq journées à disputer et le calendrier de City s’annonce plus ardu, donc rien n’est joué. Reste que les Gunners ont déjà flanché dans les moments clés.

Ci-dessous, GOAL passe en revue les capitulations les plus retentissantes de l’histoire de la Premier League dans la course au titre…

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    7Arsenal 2022-2023 : « Nous avons été punis »

    En dominant Leeds 4-1 le 1ᵉʳ avril 2023, Arsenal semblait filer vers un premier titre depuis la saison 2003-2004 des « Invincibles ». Depuis leur défaite démoralisante 3-1 à domicile face à leur rival pour le titre, Manchester City, mi-février, ils avaient enchaîné sept victoires consécutives et comptaient huit points d’avance en tête du classement.

    Tout bascule le 9 avril à Anfield : les Gunners, qui menaient 2-0, se font remonter et concèdent le premier d’une série de trois matchs nuls d’affilée, contre Liverpool, West Ham puis le dernier du classement, Southampton. Le 26 avril, Manchester City enfonce le clou en s’imposant 4-1 à l’Etihad.

    « Nous avons été battus par une meilleure équipe », a admis Arteta sur BT Sport après la déroute des Gunners à Manchester. « Ils ont été exceptionnels et, dans ce cas, il est extrêmement difficile d’atteindre ce niveau, et nous en étions loin. Nous avons été punis et nous aurions pu l’être encore plus. Mais nous n’allons pas abandonner. Il reste cinq matchs à jouer dans ce championnat, tout peut arriver. »

    Malgré cette réaction d’orgueil, Arsenal, qui a occupé la première place pendant 30 des 38 journées, a finalement terminé à cinq points de City. La blessure du défenseur clé William Saliba a accentué le déclin des Gunners.

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  • 6Manchester United 1997-1998 : la colère de Fergie

    Son nom est peut-être oublié, mais son visage reste gravé dans les mémoires. Le 14 mars 1998, quand Arsenal a battu Manchester United, alors leader de la Premier League, à Old Trafford, les caméras se sont détournées du terrain pour capturer, en tribune, l’explosion de joie d’un supporter aux cheveux bouclés nommé Barry Ferst.

    Son enthousiasme se comprenait : grâce à la réalisation tardive de Marc Overmars, les Gunners ne pointaient plus qu’à six longueurs des Red Devils, avec trois matchs en retard. Visiblement ébranlé, Alex Ferguson minimisa l’importance de la défaite en remettant en question à la fois la qualité de jeu et le sang-froid d’Arsenal.

    « S’ils remportent leurs matchs en retard, ils nous dépasseront, mais ils verront qu’ils commenceront à perdre des points vers la fin de la saison, cela ne fait aucun doute », a déclaré l’Écossais. « Ils ont bien joué aujourd’hui, mais je ne pense pas qu’ils soient une aussi bonne équipe de football que nous. »

    Ferguson se trompait toutefois. Si son équipe a bien tenté un dernier sprint, les Gunners n’ont jamais relâché leur effort jusqu’à ce que le titre soit acquis. Cette victoire à Old Trafford a en effet lancé une série de dix succès consécutifs qui a propulsé Arsenal vers le sacre avec deux journées d’avance.

    Arsène Wenger couronnait ainsi une première saison remarquée sur le banc des Gunners en conduisant son équipe vers un succès 2-0 face à Newcastle en finale de la FA Cup, offrant au club son deuxième doublé national.

    Ferguson fulminait : les Red Devils, qui comptaient 11 points d’avance après leur succès contre Chelsea en février – un bookmaker mancunien avait même déjà réglé les paris en leur faveur –, avaient ensuite gâché l’occasion de prendre 14 longueurs d’écart en s’inclinant à Sheffield Wednesday puis en partageant les points 1-1 avec West Ham.

    Les champions d’Angleterre en titre terminèrent finalement la saison sans aucun trophée majeur, scénario impensable avant la défaite contre Arsenal ; ce but d’Overmars avait tout changé, et Ferguson, ainsi que ses coéquipiers, le savaient pertinemment.

  • 5Arsenal 2002-2003 : « Difficile à accepter »

    Arsène Wenger a vivement contesté le qualificatif d’« échec » attribué à la saison 2002-2003 d’Arsenal en Premier League.

    « Bien sûr, nous voulons remporter le titre, mais je pense que le plus difficile pour un club est d’être régulier, et nous avons été remarquablement réguliers », a-t-il fait valoir. « Nous avons perdu le championnat face à une équipe qui dépense 50 % de plus chaque année – l’année dernière, ils ont acheté un joueur pour 30 millions de livres alors qu’ils avaient perdu le championnat. Ils feront de même l’année prochaine et nous avons accompli des miracles rien qu’en nous battant contre eux. »

    Sur le plan financier, Wenger avait raison de souligner l’écart entre les deux clubs. Reste que l’effectif gunner, pourtant talentueux, a craqué dans la dernière ligne droite.

    Après leur victoire contre Charlton lors de la 2e journée 2003, les Gunners comptaient huit points d’avance, malgré un match en plus que United. S’ensuivit alors une série de résultats désastreux : deux succès seulement en sept rencontres, puis une défaite surprise 3-2 à domicile face à Leeds le 4 mai, qui enterra définitivement leurs espoirs de conserver le titre.

    Pendant cette période noire, les Gunners avaient été tenus en échec à Highbury par United, Ryan Giggs offrant aux visiteurs un match nul 2-2. Mais c’est un autre 2-2, concédé avec deux buts encaissés dans les 15 dernières minutes au Reebok Stadium face à Bolton, qui a véritablement brisé la confiance des hommes de Wenger.

    Comme le reconnut Wenger ce jour-là : « Pour la première fois, notre destin n’est plus entre nos mains, et c’est dur à accepter. » Un coup derrière la tête dont les Gunners ne se remirent jamais, la défaite fatale contre Leeds intervenant huit jours plus tard.

  • 4Manchester United, saison 2011-2012 : des voisins trop bruyants agacent Ferguson.

    Alex Ferguson pensait avoir tout vu au cours de ses plus de trente ans de carrière d’entraîneur, mais même lui a été stupéfait de voir son équipe de Manchester United laisser filer une avance de 4-2 lors d’un match nul épique contre Everton, à un moment crucial de la course au titre 2011-2012.

    « C’était une erreur, un véritable cadeau », s’est emporté Ferguson. « Il nous suffisait de tenir jusqu’à la fin, et c’est une tragédie car nous avons parfois joué un football fantastique. Nos buts étaient superbes. Encaisser quatre buts à Old Trafford lors d’un match à domicile aussi important… Je n’arrive tout simplement pas à y croire. »

    Malheureusement pour le technicien écossais, le scénario allait encore se compliquer. Quelques jours plus tard, United concédait une défaite 1-0 sur la pelouse de son rival Manchester City, offrant aux « voisins bruyants » la première place à la différence de buts à deux journées de la fin.

    Les Red Devils ont pourtant maintenu la pression jusqu’aux dernières secondes, en s’imposant contre Swansea puis Sunderland. Mais City a finalement remporté le titre le plus serré de l’histoire de la Premier League grâce au but libérateurde Sergio Agüero lors de la dernière journée.

    Malgré la déception, Ferguson a fait preuve de grandeur en déclarant à Sky Sports : « Au nom de Manchester United, je tiens à féliciter nos voisins. Remporter la Premier League est un exploit fantastique. »

    Au fond, il était rongé par la déception, son équipe ayant compté jusqu’à huit points d’avance avant un revers 1-0 à Wigan mi-avril. Un véritable « cadeau ».

  • 3Arsenal 2007-2008 : Gallas s'effondre à Birmingham

    L’après-midi tristement célèbre à St Andrew’s, en février 2008, avait vu Arsenal perdre collectivement son concentration. Après seulement trois minutes de jeu contre Birmingham, les Gunners avaient assisté, impuissants, à la terrible fracture de la jambe d’Eduardo, victime d’un tacle dévastateur de Martin Taylor. Si l’on pouvait comprendre cette déconcentration, la défaillance de William Gallas en fin de match demeurait inexplicable, voire impardonnable.

    Certes, le capitaine d’Arsenal venait de voir son équipe gâcher une avance de 2-1 contre dix joueurs, puis se faire égaliser sur penalty à la cinquième minute du temps additionnel. On pouvait donc comprendre qu’il ait eu besoin d’exorciser sa frustration sur les panneaux publicitaires.

    Néanmoins, rien ne justifie ce qui suivit : au lieu de remonter le moral de ses coéquipiers abattus, il s’effondra sur la pelouse, en proie à une colère noire.

    Il fallut l’intervention d’Arsène Wenger pour qu’il daigne enfin regagner le tunnel, et, avec un tel capitaine, l’effondrement collectif qui suivit ne surprit personne.

    Les Gunners étaient pourtant arrivés à Birmingham avec cinq points d’avance en tête du classement, forts d’une série de dix matchs sans défaite (dont huit victoires). Ils n’en remporteront qu’un seul de leurs sept suivants et finiront troisièmes, à quatre longueurs du champion, Manchester United.

    Si la grave blessure d’Eduardo n’avait évidemment pas facilité la tâche des Gunners, la crise de colère aussi soudaine qu’inutile de leur capitaine s’est révélée encore plus préjudiciable.

  • 2Newcastle, saison 1995-1996 : « J'ADORE ! »

    Même aujourd’hui, la célèbre diatribe d’après-match de Kevin Keegan contre Alex Ferguson reste difficile à regarder. On y voit tant de passion, mais aussi tant de souffrance. C’est une manifestation viscérale de défiance, mais celle d’un homme qui commence clairement à réaliser qu’il mène un combat perdu d’avance.

    Pendant la majeure partie de la saison 1995-1996, son Newcastle, surnommé « The Entertainers », semblait destiné à remporter son premier titre de champion depuis 1927 grâce à un football offensif et spectaculaire. À un moment, les Magpies comptaient même douze points d’avance.

    Mais United a progressivement grignoté son retard. Lorsque les Magpies s’inclinèrent 4-3 face à Liverpool dans ce qui est souvent présenté comme le plus grand match de l’histoire de la Premier League, Keegan fut inconsolable ; son image, affalé sur les panneaux publicitaires d’Anfield, resta l’une des photos fortes de la saison.

    Mais quelques semaines plus tard, il offrit un moment encore plus mémorable. Après une victoire 1-0 sur la pelouse de Leeds, Keegan s’en prit à Ferguson, qui avait publiquement demandé si les adversaires se battraient aussi fort contre Newcastle qu’ils l’avaient fait contre son United.

    « J’ai gardé le silence, mais laissez-moi vous dire une chose : il a perdu tout mon respect en disant ça », a-t-il tempêté sur Sky Sports. « Nous n’avons pas eu recours à de telles déclarations, mais laissez-moi vous dire une chose : transmettez-lui le message, nous nous battons toujours pour ce titre, et il doit se rendre à Middlesbrough pour ramener quelque chose, et… et… Franchement, j’adorerais qu’on les batte, J’ADORERAIS ÇA ! »

    Malheureusement pour Keegan, United s’est bien rendu à Middlesbrough et a obtenu quelque chose ; trois points, en fait. Et ils ont fini par remporter le titre assez facilement, Newcastle ayant fait match nul lors de ses deux derniers matchs.

    Keegan et son groupe, épuisés par ces montages psychologiques, semblaient avoir été brisés par la leçon de maître dispensée par Ferguson.

  • 1Liverpool 2013-2014 : « Ça ne doit pas nous échapper, bordel ! »

    Le capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, a rassemblé son groupe et lancé : « On ne va pas laisser filer ça, bordel ! » Les Reds venaient de battre leurs rivaux pour le titre, Manchester City, 3-2, pour prendre deux points d’avance sur Chelsea en tête de la Premier League. City, troisième, comptait encore deux matchs en retard, mais cette défaite à Anfield les avait relégués à sept points du leader.

    Un premier titre de champion depuis 1990 semblait enfin à portée pour les Reds de Brendan Rodgers, portés par une série de dix victoires d’affilée. Ils ont même porté ce run à onze en dominant Norwich le week-end suivant. Puis, Liverpool a flanché.

    Une victoire à domicile face à un Chelsea en perte de vitesse le 27 avril aurait scellé le titre, et José Mourinho avait même procédé à des rotations dans son effectif en vue de la demi-finale de Ligue des champions. Dominateurs, les Reds vont pourtant trébucher. Littéralement. Dans le temps additionnel d’une première mi-temps sans but, Gerrard, de tous les joueurs, glisse et perd le ballon dans sa propre moitié de terrain, offrant à Demba Ba une opportunité en or de s’échapper et de marquer.

    Les Reds, emmenés par un Gerrard déchaîné, ont alors assiégé le but de Chelsea en seconde période, mais, comme le déplora ensuite Rodgers, Mourinho avait « garé deux bus » devant le Kop. Les locaux, de plus en plus désespérés, ne trouvaient pas la faille, et leur sort fut scellé lorsque Willian inscrivait un deuxième but dans les dernières secondes.

    Les Merseysiders restaient pourtant en course pour le titre, jusqu’à ce que survienne « Crystanbul », référence ironique au retournement de situation subi par Liverpool en finale de Ligue des champions contre l’AC Milan en 2005. Lors de l’avant-dernier acte, à Crystal Palace, les Reds dilapident une avance de 3-0 et se contentent d’un nul qui enterre leurs rêves.

    Au coup de sifflet final, Gerrard, visiblement éprouvé, tentait de réconforter Luis Suárez, alors que le capitaine avait lui-même besoin de soutien. Il avouera plus tard avoir vécu « les trois pires mois » de sa carrière, et porter encore les cicatrices de cette fin de saison.

    « Ce serait facile si on pouvait soulever le tapis, les pousser dessous et ne plus jamais y penser », a-t-il confié au podcast The High Performance en 2020. « Mais je ne pense pas que ce sera jamais le cas... »