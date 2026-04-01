Classement FIFA : le Maroc conserve sa place dans le top 10 tandis que la France dépasse l'Espagne après le match nul contre l'Égypte

La FIFA a publié mercredi sa mise à jour officielle du classement mondial, qui affiche un changement notable en tête à la suite des résultats de la trêve internationale du mois de mars dernier.

La France s'est hissée en tête du classement mondial après avoir impressionné lors de ses deux derniers matchs amicaux, en battant à la fois le Brésil et la Colombie.

À l'inverse, l'Espagne a chuté à la deuxième place après un match nul et vierge à domicile contre l'Égypte mardi soir, lors d'une rencontre regrettable entachée par des insultes racistes à l'encontre des Pharaons.

L'Argentine a perdu une place et se classe troisième, tandis que l'Angleterre conserve la quatrième place, suivie du Portugal, qui gagne une place, tandis que le Brésil recule à la sixième place.

Les Pays-Bas occupent la septième place, tandis que le Maroc conserve sa huitième place – seule équipe arabe et africaine dans le top 10 du classement FIFA –, suivi de la Belgique puis de l'Allemagne.

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Et malgré le choc énorme causé par son échec à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, l'équipe nationale italienne a gagné une place et se classe désormais 12e.