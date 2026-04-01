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Classement FIFA : le Maroc conserve sa place dans le top 10 tandis que la France dépasse l'Espagne après le match nul contre l'Égypte

Maroc vs Paraguay
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Espagne vs Egypte
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Serbie vs Arabie Saoudite
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Coupe du Monde - Qualification - Inter-Confédération - Phases Finales
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Le Maroc conserve sa position sur la scène internationale... et la Tunisie fait un bond en avant considérable

La FIFA a publié mercredi sa mise à jour officielle du classement mondial, qui affiche un changement notable en tête à la suite des résultats de la trêve internationale du mois de mars dernier.

La France s'est hissée en tête du classement mondial après avoir impressionné lors de ses deux derniers matchs amicaux, en battant à la fois le Brésil et la Colombie.

À l'inverse, l'Espagne a chuté à la deuxième place après un match nul et vierge à domicile contre l'Égypte mardi soir, lors d'une rencontre regrettable entachée par des insultes racistes à l'encontre des Pharaons.

L'Argentine a perdu une place et se classe troisième, tandis que l'Angleterre conserve la quatrième place, suivie du Portugal, qui gagne une place, tandis que le Brésil recule à la sixième place.

Les Pays-Bas occupent la septième place, tandis que le Maroc conserve sa huitième place – seule équipe arabe et africaine dans le top 10 du classement FIFA –, suivi de la Belgique puis de l'Allemagne.

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Et malgré le choc énorme causé par son échec à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, l'équipe nationale italienne a gagné une place et se classe désormais 12e.

  • Le Maroc occupe comme d'habitude la première place... tandis que l'Égypte et la Tunisie progressent

    Les « Lions de l'Atlas » ont profité de leur première victoire sous la houlette de leur nouvel entraîneur Mohamed Wahbi contre le Paraguay, après un match nul contre l'Équateur, pour se hisser en tête du classement des équipes africaines et arabes.

    La sélection africaine la plus proche du Maroc dans le classement est le Sénégal, qui a perdu deux places et se classe désormais 14e.

    L'Algérie occupe la deuxième place derrière le Maroc, tandis que les Verts restent à la 28e place, suivis de l'Égypte, qui a gagné deux places pour se hisser à la 29e, puis de la Tunisie, qui a grimpé de trois places pour atteindre la 44e.

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    Le Qatar a gagné une place pour se hisser à la 55e place, suivi de l'Irak, qui a assuré sa qualification pour la Coupe du monde et a gagné une place pour se hisser à la 57e place.

    L'équipe nationale d'Arabie saoudite est restée à la 61e place, tandis que la Jordanie a gagné une place pour se hisser à la 63e, les Émirats arabes unis à la 68e, Oman, qui a perdu une place pour se classer 79e, la Syrie à la 84e, Bahreïn, qui a perdu une place pour se classer 91e, et la Palestine à la 95e.

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  • Une ancienne malédiction menace la France

    De son côté, le journal espagnol *Marca* a commenté le classement publié aujourd’hui en déclarant : « L’équipe nationale espagnole a perdu sa place de leader au classement FIFA après un match nul 0-0 contre l’Égypte au stade du RCD Espanyol. »

    Il a ajouté : « Ce match nul, associé à l'impressionnante série de victoires de la France lors de la trêve internationale de mars 2026, a redessiné le paysage du football mondial. »

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    Elle a poursuivi : « Avant l’annonce de la sélection finale pour la Coupe du monde, l’équipe de Luis de la Fuente n’a pas réussi à venir à bout de la solide défense égyptienne lors d’un match amical, au cours duquel le gardien Juan García a fait ses débuts dans les cages de la Roja. »

    Concernant l’ascension de la France en tête du classement, elle a mis en avant une vieille malédiction qui n’a toujours pas été brisée, en déclarant : « Ce résultat négatif met en évidence un fait frappant : aucune équipe ayant occupé la première place du classement mondial avant la Coupe du monde n’a jamais remporté le titre. »

    Elle a conclu : « Retomber à la deuxième place pourrait alléger la pression sur l'équipe espagnole avant la Coupe du monde prévue en juin. Quant au Maroc, il reste la seule équipe africaine dans le top 10. »