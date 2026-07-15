Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi talonne Kylian Mbappé à la veille du choc contre l’Angleterre, tandis qu’Harry Kane et Jude Bellingham restent en lice pour le titre de meilleur buteur

Plusieurs moyens existent pour inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la voie royale, un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le trophée de la Coupe du monde demeure l’objectif suprême de toute sélection, le Soulier d’or récompense l’instinct de buteur d’un attaquant sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le Saint Graal.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de joueurs tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle garde d’avant-postes a cherché à ajouter son nom à ce palmarès prestigieux.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, arrivait avec l’intention de conserver son Soulier d’or tout en guidant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième sacre planétaire. Mais les Bleus ont été éliminés par l’Espagne en demi-finales, ouvrant ainsi la porte au champion du monde en titre Lionel Messi, déterminé à remporter une deuxième Coupe du monde consécutive, et au héros anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or.

GOAL suit ici les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or entre dans sa phase finale.