Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi prend les commandes devant Kylian Mbappé et Erling Haaland après avoir battu le record de buts du tournoi, tandis que Cristiano Ronaldo se joint à la course

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la plus éclatante, une autre, tout aussi prestigieuse, consacre le talent individuel pur au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or récompense l’instinct de tueur des avant-postes, même lorsque leur équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un second titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre planétaire, tandis que le buteur anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivez avec GOAL les performances des meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.