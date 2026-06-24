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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi prend les commandes devant Kylian Mbappé et Erling Haaland après avoir battu le record de buts du tournoi, tandis que Cristiano Ronaldo se joint à la course

Coupe du monde
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Corée du Sud
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Turquie
Uruguay
Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours s’annonce long, puisque 48 nations sont en lice pour ce titre, mais quelle star soulevera cette illustre récompense ? Voici, selon GOAL, les principaux candidats au trophée, alors que nous gardons un œil sur les joueurs les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la plus éclatante, une autre, tout aussi prestigieuse, consacre le talent individuel pur au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or récompense l’instinct de tueur des avant-postes, même lorsque leur équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un second titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre planétaire, tandis que le buteur anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivez avec GOAL les performances des meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • FBL-WC-2026-MATCH48-COL-CODAFP

    25Daniel Muñoz | Colombie | Deux buts

    Daniel Muñoz a ouvert le score lors de la victoire 3-1 de la Colombie face à l'Ouzbékistan lors de la première journée, en réalisant une superbe volée en extension après avoir repris une passe de Luiz Díaz. Le latéral gauche de Crystal Palace a confirmé son impact en inscrivant l’unique but de la rencontre face à la RD Congo (1-0). À la 76^e minute, alors que le match était encore indécis, Juan Fernando Quintero lui a adressé une passe décisive depuis l’autre côté de la surface. Sa frappe du gauche, déviée, a surpris le gardien au premier poteau, offrant ainsi à la Colombie sa qualification pour les seizièmes de finale.

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  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Maxi Araujo | Uruguay | Deux buts

    Le but égalisateur inscrit in extremis par Maxi Araujo a permis à l’Uruguay d’éviter l’humiliation lors de son entrée en lice contre l’Arabie saoudite, grâce à une conclusion imparable à bout portant qui a offert le nul 1-1. L’ailier du Sporting CP a ensuite doublé son compteur dans le tournoi, lors de la rencontre suivante de la Celeste dans le groupe H face au Cap-Vert, en réagissant le plus vite sur un rebond pour expédier le ballon au fond des filets d’une tête qui a rebondi sur le poteau. L’équipe de Marcelo Bielsa a toutefois finalement dû se contenter d’un match nul 2-2, ce qui laisse planer le doute sur ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    23Ismaila Sarr | Sénégal | Deux buts

    Le Sénégal a bien entamé sa compétition malgré deux défaites initiales face à la France et la Norvège. Les Lions de la Teranga restent en course pour les huitièmes de finale, portés par un Ismaila Sarr des grands soirs. L’attaquant a inscrit les deux buts sénégalais lors du revers 3-2 contre la Norvège, concluant avec sang-froid après s’être libéré dans la surface.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Daichi Kamada | Japon | Deux buts

    Daichi Kamada a fait vibrer les supporters japonais en marquant de la tête à la 90e minute contre les Pays-Bas lors de la première journée, permettant ainsi à son équipe d’obtenir un match nul mérité (2-2). Il a ensuite ouvert le score lors du match suivant contre la Tunisie grâce à une talonnade astucieuse, qui a mis le Japon sur la voie d’une victoire écrasante (4-0) et lui permet désormais de se battre pour la première place du groupe F.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Mikel Oyarzabal | Espagne | Deux buts

    Mikel Oyarzabal avait fait les gros titres pour les mauvaises raisons lors du match nul surprise de l’Espagne face au Cap-Vert, restant totalement muet durant les 30 premières minutes. La star de la Real Sociedad a inscrit un doublé lors de la victoire écrasante 4-0 face à l’Arabie saoudite, et a offert une passe décisive au jeune prodige Lamine Yamal pour son tout premier but en Coupe du monde, permettant ainsi à l’Espagne de se qualifier pour les seizièmes de finale avec un match d’avance.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari | Maroc | Deux buts

    Ismael Saibari, qui s’apprête à rejoindre le Bayern Munich, a rejoint le club très select des doubles buteurs de la Coupe du monde 2026. Après avoir ouvert le score pour le Maroc face au Brésil d’une subtile pichenette, il a inscrit l’unique but de la rencontre face à l’Écosse lors de la deuxième journée. Bien épaulé sur les ailes par Bilal El Khannouss et Brahim Diaz, Saibari s’est révélé être une véritable menace et le Maroc a toutes les chances d’aller loin dans la compétition.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    19Folarin Balogun | Équipe nationale masculine des États-Unis | Deux buts

    Folarin Balogun a permis à l’équipe nationale américaine de réaliser un début de tournoi idyllique devant un public enthousiaste, à domicile. Bien servi par les passes décisives de Christian Pulisic, l’attaquant monégasque – auteur de 19 buts lors de la saison écoulée avec Monaco – a inscrit un doublé en première mi-temps lors d’une victoire historique 4-1 contre le Paraguay, son deuxième but venant se loger dans la lucarne.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Cyle Larin | Canada | Deux buts

    L’attaquant canadien Cyle Larin a ouvert son compteur en égalisant face à la Bosnie-Herzégovine lors du premier match de son équipe dans la compétition. Le joueur, prêté par Southampton, a ensuite doublé sa mise en inscrivant un nouveau but lors de la victoire écrasante 6-0 contre le Qatar, ce qui lui a permis de figurer au classement des meilleurs buteurs.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    17Matheus Cunha | Brésil | Deux buts

    L'attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé, dont une frappe fulgurante sous la barre qui a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L'ancien joueur des Wolves s'est ainsi assuré une place de titulaire pour la suite du tournoi, et il dispose désormais d'une belle opportunité d'alourdir son total buts et de rattraper les leaders du classement du Soulier d'or.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Harry Kane | Angleterre | Deux buts

    Harry Kane, le capitaine emblématique de l’Angleterre, est arrivé au Mondial parmi les favoris pour le Soulier d’or. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich (36 buts en Bundesliga), il avait déjà décroché le Soulier d’or européen. Les Three Lions comptent donc sur l’ancien attaquant de Tottenham pour mener la charge jusqu’au bout de l’aventure nord-américaine, et il a parfaitement lancé la campagne face à la Croatie en inscrivant un doublé lors de la victoire 4-2 qui a permis à l’équipe de Thomas Tuchel de bien démarrer la compétition.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Yasin Ayari | Suède | Deux buts

    Yasin Ayari a éclipsé Alexander Isak et Viktor Gyokeres lors du match d’ouverture de la Suède en Coupe du monde, même si les attaquants de Liverpool et d’Arsenal ont eux aussi fait trembler les filets lors de cette victoire écrasante 5-1 face à la Tunisie. Le milieu de terrain infatigable de Brighton a inscrit ses premiers buts internationaux depuis près de douze mois en réalisant un doublé décisif, et ce avec panache, grâce à deux frappes lointaines et spectaculaires qui ont fusé dans la lucarne.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Kai Havertz | Allemagne | Deux buts

    Fort du titre de champion d'Angleterre conquis avec Arsenal, Kai Havertz a été chargé de mener l'attaque de l'Allemagne lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde. Cette marque de confiance s'est révélée pleinement justifiée : il a permis à la « Die Mannschaft » de se sortir d'un départ laborieux face aux débuts de Curaçao. Il a d'abord transformé avec sang-froid un penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps, avant de sceller une victoire écrasante 7-1.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Cristiano Ronaldo | Portugal | Deux buts

    Après une entrée en matière timide face à la RD Congo, le « GOAT » portugais a répondu de la meilleure manière à ses détracteurs en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-0 contre l’Ouzbékistan, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à marquer dans six phases finales de la Coupe du monde.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Deux buts

    L'ailier de Motherwell, Elijah Just, s'est illustré sur la scène internationale en inscrivant un doublé, offrant à la Nouvelle-Zélande un précieux match nul 2-2 face à l'Iran. Bien lancé par l'attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, Just espère augmenter son total de buts lors des deux dernières journées du groupe G, contre l'Égypte et la Belgique.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Brian Brobbey | Pays-Bas | Deux buts

    Après une première saison prometteuse en Premier League sous les couleurs de Sunderland, Brian Brobbey a immédiatement justifié la confiance de Ronald Koeman en le titularisant pour affronter la Suède. L’attaquant a inscrit un doublé en l’espace de 17 minutes, et se positionne ainsi comme un candidat crédible pour une place de titulaire.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brésil | Deux buts

    Après avoir ouvert son compteur d’une frappe splendide lors du premier match du Brésil face au Maroc, l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son capital buts en deux sorties en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção contre Haïti. Avec une éventuelle rotation de l’effectif souhaitée par Carlo Ancelotti pour le troisième match face à l’Écosse, on ignore encore si le joueur de 26 ans aura l’occasion d’augmenter son total avant les huitièmes de finale.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Cody Gakpo | Pays-Bas | Deux buts

    La star néerlandaise Cody Gakpo s'est illustrée lors du deuxième match de la Coupe du monde : après avoir offert une passe décisive à Brian Brobbey, permettant ainsi aux Néerlandais de prendre l'avantage face à la Suède, il a inscrit deux buts lors de cette victoire 5-1.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ayase Ueda | Japon | Deux buts

    Ayase Ueda aborde la Coupe du monde 2026 avec un moral au zénith. Auteur de 26 buts sous le maillot du Feyenoord la saison passée, il a raflé le Soulier d’or de l’Eredivisie. Il a confirmé son éclatant état de forme en inscrivant un doublé lors de l’écrasante victoire 4-0 du Japon face à la Tunisie sur les terrains nord-américains, consacrant des débuts réussis dans un grand tournoi international. Les Samurai Blue, perçus comme des outsiders, pourraient créer la surprise dans la course au titre suprême.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Crysencio Summerville | Pays-Bas | Deux buts

    Crysencio Summerville, l'ailier des Pays-Bas et de West Ham, brille lors de sa première Coupe du monde. Il a d'abord inscrit un but précieux lors du match nul des Oranje face au Japon, avant de conclure la victoire écrasante 5-1 contre la Suède par le dernier but de son équipe.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    6Johan Manzambi | Suisse | Trois buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été décisif en sortant du banc, offrant à la Suisse une victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe. Le score était encore de 0-0 à son entrée en jeu, mais le jeune attaquant de 20 ans a immédiatement changé la donne en ouvrant le score d’une magnifique volée à la 74^e minute. Quelques instants plus tard, la Bosnie était réduite à dix et finissait par céder. Manzambi doublait sa mise, et offrait le troisième but helvétique, en reprenant un centre en retrait dans le temps additionnel.

    Il a également conclu la phase de groupes par un but, offrant à la Suisse une victoire contre le Qatar et la première place devant le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts pour la Juventus, mais il s'est propulsé au rang de star de la Coupe du monde grâce à un triplé contre le Qatar. Ce triplé a porté son total en sélection nationale à l'incroyable chiffre de 42 buts en 79 matchs.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Deniz Undav | Allemagne | Trois buts

    Denis Undav affiche un taux de réussite remarquable avec l’Allemagne : il a déjà marqué neuf buts en seulement onze sélections. L’attaquant de Stuttgart assume pleinement son rôle de « super-remplaçant » lors de la Coupe du monde 2026. Entré en cours de jeu contre Curaçao, il a immédiatement trouvé le chemin des filets lors de la victoire écrasante 7-1 de la « Mannschaft ». Il a ensuite enchaîné en inscrivant un doublé décisif face à la Côte d’Ivoire, et totalise déjà deux passes décisives à son actif.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norvège | Quatre buts

    Erling Haaland a brillé pour ses débuts en Coupe du monde, signant un doublé lors de l’impressive victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak. L’avant-centre de Manchester City a d’abord ouvert le score d’une glissade au second poteau, puis a profité d’une grossière erreur du gardien irakien pour doubler la mise, offrant ainsi aux siens un premier succès dans l’épreuve depuis 28 ans.

    Lors de la deuxième journée, la Norvège a dû davantage batailler face au Sénégal, mais deux nouveaux buts de Haaland, dont une volée du plat du pied qui a rebondi sur la barre avant de finir au fond des filets, ont permis aux Scandinaves de s’imposer 3-2 au terme d’un match palpitant.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France | Quatre buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, menant la France à une victoire 3-1 contre le Sénégal lors de son premier match du groupe I. La star du Real Madrid est entrée dans l’histoire grâce à une frappe lointaine somptueuse qui a scellé l’issue de la rencontre dans le temps additionnel, lui permettant de dépasser Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus.

    Les champions du monde 2018 ont ensuite dominé l’Irak 3-0 lors de leur deuxième sortie, Mbappé inscrivant deux nouveaux buts qui ont permis aux Bleus de valider leur billet pour les seizièmes de finale.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentine | Cinq buts

    Lionel Messi s'est propulsé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a mené les champions en titre vers une victoire 3-0 et a égalé au passage le record historique de Miroslav Klose en inscrivant son 16^e but en phase finale de Coupe du monde.

    Après avoir manqué un penalty en début de rencontre lors du deuxième match face à l’Autriche, il a inscrit un superbe but pour dépasser Klose au classement, avant de porter son total à 18 unités dans le temps additionnel. Il a ainsi marqué les cinq réalisations de l’Argentine jusqu’à présent.