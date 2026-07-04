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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi prend la première place et devance désormais Kylian Mbappé dans la course au titre individuel décerné par la FIFA

Coupe du monde
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Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 bat son plein, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours s’annonce long et sinueux, alors que 48 nations s’affrontent pour ce titre tant convoité. Mais quelle star soulevera cette illustre récompense ? GOAL vous propose un tour d’horizon des candidats les plus prolifiques.

Plusieurs moyens existent pour inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la voie royale, un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le trophée de la Coupe du monde demeure l’objectif suprême de toute sélection, le Soulier d’or atteste de l’instinct de buteur d’un attaquant sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le Saint Graal.

Cette consécration individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cette année, dans les stades d’Amérique du Nord, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à écrire ses propres pages dans cette histoire riche en rebondissements.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, arrive avec l’intention de conserver son Soulier d’or tout en guidant la France vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième sacre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi vise un doublé historique, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat de l’épreuve, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris.

GOAL suit de près les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    21Yoane Wissa | RD Congo | Trois buts

    Yoane Wissa a connu une première saison difficile à Newcastle en 2025-2026, mais il demeure une figure emblématique de la RD Congo. Les Léopards s’appuient sur cet attaquant infatigable pour trouver l’inspiration.

    Il a d’abord ouvert le score juste avant la mi-temps lors du match nul 1-1 contre le Portugal, puis a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 face à l’Ouzbékistan, qualifiant les siens pour les 32es de finale où ils défieront l’Angleterre.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kai Havertz | Allemagne | Trois buts

    Kai Havertz a connu le meilleur début de Coupe du monde qui soit en inscrivant deux buts lors de la victoire écrasante 7-1 contre le Curaçao, et l'Allemagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en terminant en tête du groupe E. L’attaquant d’Arsenal a ensuite inscrit son troisième but du tournoi lors des 16es de finale face au Paraguay, reprenant de la tête un centre malin de Florian Wirtz à la 54e minute pour égaliser après l’ouverture du score de Julio Enciso en première période. Malheureusement, l’Allemagne n’a pas su capitaliser sur cet élan et a finalement été éliminée suite à une défaite surprenante 4-3 aux tirs au but, Havertz ayant manqué sa tentative depuis les 12 yards.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Ismael Saibari | Maroc | Trois buts

    Ismael Saibari, qui s’apprête à rejoindre le Bayern Munich, a démarré la Coupe du monde 2026 en fanfare : il a ouvert le score d’une touche de génie lors du match d’ouverture du Maroc contre le Brésil, avant d’inscrire le but de la victoire lors d’une rencontre serrée face à l’Écosse. Titulaire une nouvelle fois contre Haïti, l’attaquant du PSV a signé son troisième but en autant de matchs lors de la victoire 4-2 contre les Caraïbes.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Cristiano Ronaldo | Portugal | Trois buts

    Après avoir essuyé de nombreuses critiques avant le tournoi et lors du match d'ouverture du groupe K, qui s'était soldé par un match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo, Cristiano Ronaldo a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan. Le légendaire attaquant d'Al-Nassr a également trouvé le chemin des filets lors de la victoire controversée contre la Croatie en seizièmes de finale, portant ainsi son total à trois buts en Coupe du monde.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts pour la Juventus, mais il s'est propulsé au rang de star de la Coupe du monde grâce à un triplé contre le Qatar. Bien qu'il n'ait pas marqué lors du dernier match de groupe, une défaite 2-1 face à la Suisse, ni lors de la victoire 1-0 du Canada contre l'Afrique du Sud en seizièmes de finale, il reste en lice pour le Soulier d'or.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Trois buts

    En tant qu'équipe la moins bien classée du tournoi, la Nouvelle-Zélande savait d'emblée que la tâche serait ardue. Elle a été éliminée dès la phase de poules après n'avoir récolté qu'un seul point en trois rencontres.

    Elijah Just a inscrit un doublé lors du match nul 2-2 contre l’Iran, puis a encore trouvé le chemin des filets lors de la défaite 5-1 face à la Belgique, portant ainsi son total à trois des quatre buts des All Whites.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    15Matheus Cunha | Brésil | Trois buts

    L’attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé, dont une frappe puissante sous la lucarne qui a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L’ancien attaquant des Wolves s’est sans aucun doute assuré une place de titulaire pour le reste du tournoi, ayant inscrit un but supplémentaire, suite à un superbe travail de Bruno Guimaraes qui lui a servi le ballon sur un plateau, lors de la victoire 3-0 contre l’Écosse.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Folarin Balogun | Équipe nationale masculine des États-Unis | Trois buts

    L'attaquant de l'équipe nationale américaine, Folarin Balogun, a démarré la Coupe du monde sur les chapeaux de roue en inscrivant deux buts lors du match d'ouverture du groupe D contre le Paraguay, une victoire écrasante (4-1) pour les co-organisateurs du tournoi. L'attaquant de Monaco a enchaîné avec un autre but lors de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, mais le carton rouge qu'il a reçu lors de ce match l'empêchera de disputer le huitième de finale contre la Belgique.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Brian Brobbey | Pays-Bas | Trois buts

    L'attaquant néerlandais Brian Brobbey a endossé le rôle de numéro 9 lors de cette Coupe du monde et a déjà récompensé son sélectionneur Ronald Koeman à deux reprises. Il a joué un rôle déterminant dans la victoire des Oranje face à la Suède lors du deuxième match de la phase de poules, avant d'inscrire un autre but lors de la victoire contre la Tunisie qui a permis à son équipe de terminer en tête du groupe.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    12Cody Gakpo | Pays-Bas | Trois buts

    Cody Gakpo a brillé lors de la victoire 5-1 des Pays-Bas sur la Suède en phase de groupes, signant un doublé décisif qui a virtuellement qualifié les siens pour les seizièmes de finale. Mais les hommes de Ronald Koeman ont ensuite été éliminés par le Maroc en huitièmes, battus aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme des 120 minutes. L’attaquant a ouvert le score d’une belle finition à la 71^e minute, mais le Maroc a réagi en égalisant dans le temps additionnel par Issa Diop, avant de s’imposer 3-2 aux tirs au but.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    11Julian Quinones | Mexique | Trois buts

    L'homme qui a devancé Cristiano Ronaldo et Ivan Toney pour remporter le Soulier d'or de la Saudi Pro League la saison dernière mène désormais la charge du Mexique dans sa quête de gloire en Coupe du monde, disputée à domicile. Julian Quinones a déjà fait trembler les filets à deux reprises lors de la phase de groupes, contre l’Afrique du Sud et la Tchéquie, contribuant à la qualification du Mexique pour les phases à élimination directe avec un parcours parfait. L’attaquant d’Al-Qadsiah a remis ça en seizièmes de finale : sa redoutable finition à la 22e minute a lancé le Mexique vers une victoire 2-0 face à l’Équateur et un billet pour les huitièmes de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    10Johan Manzambi | Suisse | Trois buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été décisif en sortant du banc, permettant à la Suisse de s'imposer 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe. Le score était encore de 0-0 à son entrée en jeu, mais le jeune de 20 ans a ouvert le score de façon spectaculaire à la 74e minute d’une volée puissante à la première intention. La Bosnie a ensuite été réduite à dix et a fini par céder : Manzambi a doublé la mise, inscrivant le troisième but helvétique, en reprenant un centre en retrait dans le temps additionnel.

    Il a ensuite conclu la phase de groupes par un nouveau but face au Qatar, offrant à la Suisse la première place du classement devant le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Deniz Undav | Allemagne | Trois buts

    Denis Undav affiche un taux de réussite remarquable avec l'Allemagne, son total de buts en sélection s'élevant désormais à neuf en seulement 11 sélections. L'attaquant de Stuttgart endosse le rôle de « super-remplaçant » lors de la Coupe du monde 2026, après être sorti du banc pour marquer lors de la victoire écrasante 7-1 de la « Mannschaft » face à Curaçao. Il a enchaîné en inscrivant un doublé décisif contre la Côte d'Ivoire, et compte également deux passes décisives à son actif.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismaila Sarr | Sénégal | Quatre buts

    Ismaila Sarr a été le rayon de soleil de la sélection sénégalaise lors de sa défaite 3-2 face à la Norvège, inscrivant deux buts pour maintenir son équipe dans la course. Le Sénégal a ensuite facilement dominé l’Irak, Sarr inscrivant le deuxième des cinq buts de cette victoire convaincante qui a propulsé son équipe en phase à élimination directe. Il a de nouveau donné l’avantage à son équipe face à la Belgique d’une belle frappe qui a porté le score à 2-0 en début de seconde période, mais un effondrement en fin de match a contraint la sélection africaine à quitter la compétition dès les 32es de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Vinicius Junior | Brésil | Quatre buts

    Après avoir ouvert son compteur d'une frappe spectaculaire lors du match d'ouverture de la Coupe du monde du Brésil face au Maroc, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son total en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção contre Haïti. Titulaire contre l'Écosse, Vinicius a porté son total à quatre buts dans le tournoi en inscrivant un doublé qui a permis à son pays de s'imposer confortablement 3-0. Ajoutons qu’il a également délivré une passe décisive, un détail qui pourrait s’avérer précieux en cas d’égalité au classement des buteurs. Vinicius vise désormais le titre de meilleur réalisateur à l’approche des phases finales.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Mikel Oyarzabal | Espagne | Quatre buts

    Mikel Oyarzabal a d’abord inscrit un doublé lors de la victoire écrasante 4-0 de l’Espagne face à l’Arabie saoudite en phase de groupes, puis a réitéré cet exploit lors du succès 3-0 contre l’Autriche en huitièmes de finale. Le joueur de la Real Sociedad a ouvert le score pour la « Roja » et a inscrit le troisième but, réalisant deux superbes finitions en une touche après avoir été servi par Marc Cucurella.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | France | Quatre buts

    Après avoir inscrit le troisième but de son équipe lors de la victoire 3-0 contre l'Irak, le lauréat du Ballon d'Or a encore marqué trois fois, permettant ainsi à son équipe de clôturer la phase de poules par une victoire éclatante contre la Norvège. Le triplé fulgurant réalisé par Ousmane Dembélé en première mi-temps l'a propulsé tout en haut du classement des meilleurs buteurs.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Harry Kane | Angleterre | Cinq buts

    Après avoir ouvert son tournoi par un doublé face à la Croatie, Harry Kane a dépassé Gary Lineker pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de son pays en phase finale de Coupe du monde, grâce à une tête victorieuse contre le Panama. Il a ensuite accentué son record en inscrivant un nouveau doublé décisif, permettant aux Three Lions de renverser la vapeur après avoir été menés et de battre la RD Congo en seizièmes de finale.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norvège | Cinq buts

    Erling Haaland a brillé pour ses débuts en Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la large victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak. L’attaquant de Manchester City a d’abord ouvert le score d’une glissade au second poteau, puis a doublé la mise en profitant d’une grossière erreur du gardien irakien, offrant ainsi à la Norvège ses premiers points en Coupe du monde depuis 28 ans.

    La Norvège a ensuite dû batailler lors de la deuxième journée face au Sénégal, mais deux nouvelles réalisations de son numéro 9, dont une volée du plat du pied qui a rebondi sur la barre avant de rentrer, ont permis aux Scandinaves de s’imposer 3-2 au terme d’un match palpitant. En seizièmes de finale contre la Côte d’Ivoire, le buteur vedette a encore frappé en inscrivant de force le but de la victoire à la 86^e minute.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Kylian Mbappé | France | Six buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13^e et 14^e buts en Coupe du monde, permettant à la France de dominer le Sénégal 3-1 lors de son entrée en lice dans le groupe I. La star du Real Madrid est entrée dans l’histoire grâce à une frappe lointaine somptueuse, qui a scellé l’issue de la rencontre dans le temps additionnel et lui a permis de dépasser Olivier Giroud au rang de meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

    Les champions du monde 2018 ont ensuite dominé l’Irak 3-0 lors de leur deuxième sortie, Mbappé inscrivant un doublé qui a scellé la qualification pour les seizièmes de finale. En phase à élimination directe, l’attaquant du Real Madrid a de nouveau frappé deux fois face à la Suède (3-0), portant son total à six réalisations en seulement quatre rencontres et dépassant ainsi l’icône brésilienne Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des phases finales de la Coupe du monde (10).

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentine | Sept buts

    Lionel Messi s'est propulsé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a mené les champions en titre vers une victoire 3-0 et a égalé au passage le record historique de Miroslav Klose en marquant son 16e but en phase finale de Coupe du monde.

    Après avoir manqué un penalty en début de match lors de la deuxième rencontre de l’Argentine contre l’Autriche, il a inscrit un superbe but pour dépasser Klose, avant de porter son total à 18 lors du temps additionnel. Le plus grand joueur sud-américain de tous les temps est entré en cours de jeu pour marquer un coup franc astucieux lors de la victoire 3-1 contre la Jordanie, puis a porté son total à sept buts dans le tournoi en marquant contre le Cap-Vert en seizièmes de finale.