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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi prend l’avantage sur Kylian Mbappé et Erling Haaland dans une course palpitante au titre de meilleur buteur

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Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 bat son plein, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours s’annonce long et sinueux, alors que 48 nations luttent pour soulever ce trophée tant convoité. Mais quelle star émergera en tête du classement des marqueurs ? GOAL vous propose un tour d’horizon des candidats les plus prolifiques.

Plusieurs moyens existent pour inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la voie royale, un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le trophée de la Coupe du monde demeure l’objectif suprême de toute sélection, le Soulier d’or récompense l’instinct de buteur d’un attaquant sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le Saint Graal.

Cette consécration individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cette année, dans les stades d’Amérique du Nord, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à écrire ses propres pages dans cette histoire riche en rebondissements.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, arrive avec l’intention de conserver son Soulier d’or et de propulser la France vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième sacre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi vise un doublé historique, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat de l’épreuve, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris.

GOAL suit de près les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis, alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Cristiano Ronaldo | Portugal | Trois buts

    Après avoir essuyé de nombreuses critiques avant le tournoi et lors du match d'ouverture du groupe K, qui s'était soldé par un match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo, Cristiano Ronaldo a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan. Le légendaire attaquant d'Al-Nassr a également trouvé le chemin des filets lors de la victoire controversée contre la Croatie en seizièmes de finale, portant ainsi son total à trois buts en Coupe du monde.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts pour la Juventus, mais il s'est propulsé au rang de star de la Coupe du monde grâce à un triplé contre le Qatar. L'élimination du pays hôte face au Maroc en huitièmes de finale signifie toutefois que le tournoi est terminé pour David, qui termine la compétition avec trois buts à son actif.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Ismael Saibari | Maroc | Trois buts

    Ismael Saibari, qui s'apprête à rejoindre le Bayern Munich, a démarré la Coupe du monde 2026 en fanfare : il a ouvert le score d'une touche de génie lors du match d'ouverture du Maroc contre le Brésil, avant d'inscrire le but de la victoire lors d'un match serré contre l'Écosse lors de la deuxième rencontre. Titulaire une nouvelle fois contre Haïti, l'attaquant du PSV a signé son troisième but en trois matchs lors de la victoire 4-2 face à Haïti.

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  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    21Yoane Wissa | RD Congo | Trois buts

    Yoane Wissa a connu une première saison difficile à Newcastle en 2025-2026, mais il reste une figure emblématique de son pays, la République démocratique du Congo. L’ancien attaquant de Brentford a ouvert son compteur dès l’entrée en lice des siens, en égalisant lors du match nul 1-1 contre le Portugal, avant de s’illustrer par un doublé lors de la victoire 3-1 sur l’Ouzbékistan. Son festival s’est toutefois arrêté là : l’Angleterre a éliminé la nation africaine en seizièmes de finale.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kai Havertz | Allemagne | Trois buts

    Kai Havertz a connu le meilleur début de Coupe du monde qui soit en inscrivant deux buts lors de la victoire écrasante 7-1 contre le Curaçao, et l’Allemagne s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en terminant en tête du groupe E. Le joueur d’Arsenal a inscrit son troisième but du tournoi lors du match des 32es de finale contre le Paraguay, en reprenant de la tête un centre malicieux de Florian Wirtz à la 54e minute pour égaliser après l’ouverture du score de Julio Enciso en première mi-temps. Malheureusement pour Havertz et ses coéquipiers, la Mannschaft n’a pas su capitaliser sur cette égalisation et a finalement été éliminée après une défaite surprenante 4-3 aux tirs au but, l’ancien attaquant de Chelsea ayant manqué sa tentative depuis les 12 yards.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Raúl Jiménez | Mexique | Trois buts

    Raúl Jiménez, le talisman du Mexique, a ouvert son compteur but lors de la victoire 2-0 contre l’Afrique du Sud, offrant aux co-organisateurs un départ idéal. L’attaquant des Wolves a ensuite doublé sa mise en seizièmes de finale face à l’Équateur. Bien qu’il ait inscrit le troisième but des siens contre l’Angleterre en huitièmes, sa performance n’a pas suffi : les Mexicains se sont inclinés 3-2 devant les Three Lions.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Folarin Balogun | Équipe nationale masculine des États-Unis | Trois buts

    L'attaquant de l'équipe nationale américaine Folarin Balogun a démarré en fanfare cette Coupe du monde en inscrivant deux buts lors du match d'ouverture du groupe D contre le Paraguay, une victoire écrasante 4-1 pour les co-organisateurs du tournoi. L’attaquant de Monaco a enchaîné avec un autre but lors de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, mais son parcours dans le tournoi s’est désormais achevé puisqu’il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de la défaite 4-1 de l’équipe nationale américaine face à la Belgique.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    17Matheus Cunha | Brésil | Trois buts

    L’attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a immédiatement justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé, dont une frappe puissante sous la lucarne qui a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L’ancien attaquant des Wolves a ensuite inscrit un nouveau but, servi sur un plateau par Bruno Guimaraes, lors de la victoire 3-0 contre l’Écosse. Il n’a toutefois pas confirmé cette performance en phase à élimination directe, le Brésil étant éliminé par la Norvège.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Trois buts

    En tant qu’équipe la moins bien classée du tournoi, la Nouvelle-Zélande savait d’avance qu’elle allait avoir la tâche difficile. Elle a été éliminée dès la phase de poules après n’avoir récolté qu’un seul point en trois rencontres.

    Elijah Just a été l’unique buteur des siens, signant un doublé lors du match nul 2-2 contre l’Iran puis trouvant une nouvelle fois le chemin des filets lors de la défaite 5-1 face à la Belgique, pour un total de trois des quatre réalisations des All Whites.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Brian Brobbey | Pays-Bas | Trois buts

    L'attaquant néerlandais Brian Brobbey a endossé le rôle de numéro 9 lors de cette Coupe du monde et a récompensé la confiance de son sélectionneur Ronald Koeman à deux reprises. Il a joué un rôle décisif dans la victoire des Oranje face à la Suède lors du deuxième match de la phase de poules, avant d'inscrire un autre but lors de la victoire contre la Tunisie qui a permis à son équipe de terminer en tête du groupe. L'aventure s'est toutefois arrêtée là, les Pays-Bas ayant été éliminés en seizièmes de finale par le Maroc.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    14Cody Gakpo | Pays-Bas | Trois buts

    Cody Gakpo a brillé lors de la victoire 5-1 des Pays-Bas sur la Suède en phase de groupes, signant un doublé décisif qui a virtuellement qualifié les siens pour les seizièmes de finale. Mais les hommes de Ronald Koeman ont été éliminés par le Maroc en huitièmes, battus aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme des 120 minutes. L’attaquant a ouvert le score d’une belle finition à la 71^e minute, mais le Maroc a réagi en égalisant dans le temps additionnel grâce à Issa Diop, avant de s’imposer 3-2 aux tirs au but.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Romelu Lukaku | Belgique | Trois buts

    Romelu Lukaku a principalement joué le rôle de remplaçant décisif lors de cette Coupe du monde, inscrivant son premier but du tournoi en entrant en cours de match lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. Il a inscrit son deuxième but lors de la victoire in extremis contre le Sénégal en seizièmes de finale, avant d'en marquer un troisième, toujours en tant que remplaçant, en inscrivant le quatrième but de la victoire écrasante 4-1 de son pays face à l'équipe nationale américaine.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    12Johan Manzambi | Suisse | Trois buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été décisif en sortant du banc, permettant à la Suisse de s'imposer 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe. Le score était encore de 0-0 avant son entrée en jeu, et le jeune de 20 ans a ouvert le score de façon spectaculaire à la 74e minute d’une volée puissante à la première intention. La Bosnie a ensuite été réduite à dix, puis a fini par capituler. Manzambi a inscrit son deuxième but, le troisième de la Suisse, en reprenant un centre en retrait dans la dernière minute du temps réglementaire.

    Il a ensuite conclu la phase de groupes par un nouveau but face au Qatar, offrant à la Suisse la première place du classement devant le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Deniz Undav | Allemagne | Trois buts

    Deniz Undav affiche un taux de réussite remarquable avec l'Allemagne, avec un total de neuf buts en seulement 13 sélections. L’attaquant de Stuttgart a endossé le rôle de « super-remplaçant » lors de la Coupe du monde 2026, entrant en jeu pour marquer un but lors de la victoire écrasante 7-1 de la « Mannschaft » face à Curaçao. Il a ensuite enchaîné en inscrivant un doublé décisif contre la Côte d’Ivoire, mais il rentre désormais chez lui après l’élimination surprise de l’Allemagne face au Paraguay en seizièmes de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brésil | Quatre buts

    Après avoir ouvert son compteur d'une frappe splendide lors du match d'ouverture de la Coupe du monde du Brésil contre le Maroc, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son total personnel en deux rencontres en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção face à Haïti. Titulaire face à l’Écosse, il a porté son total à quatre buts dans le tournoi en inscrivant un doublé qui a permis à son pays de s’imposer confortablement 3-0. Il n’a toutefois pas confirmé en phase à élimination directe, restant muet lors de la victoire contre le Japon avant de faire à nouveau chou blanc lors de l’élimination de la Seleção face à la Norvège.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    9Jude Bellingham | Angleterre | Quatre buts

    Jude Bellingham a lancé son célèbre « who else » après avoir inscrit un but décisif pour l’Angleterre lors de l’Euro 2024, et il reste une figure emblématique des Three Lions. Il l’a encore prouvé en redonnant l’avantage à son équipe en début de seconde mi-temps, alors que la formation de Thomas Tuchel débutait son parcours en Coupe du monde par une victoire 4-2 face à la Croatie.

    Il a ensuite ouvert le score lors d’un match difficile contre le Panama, avant de s’illustrer au stade Azteca face au Mexique en huitièmes de finale. Son doublé express a posé les bases d’une victoire épique 3-2.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    8Julian Quinones | Mexique | Quatre buts

    L'homme qui a devancé Cristiano Ronaldo et Ivan Toney au classement du Soulier d'or de la Saudi Pro League la saison dernière a confirmé sa bonne forme lors de la Coupe du monde, alors que le Mexique visait à aller loin dans la compétition sur son propre terrain. Julian Quinones a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la phase de poules, face à l'Afrique du Sud et à la Tchéquie, permettant ainsi au Mexique d'accéder aux huitièmes de finale avec le maximum de points. L’attaquant d’Al-Qadsiah a confirmé son efficacité en seizièmes de finale : sa redoutable finition à la 22^e minute a contribué à la victoire 2-0 contre l’Équateur, puis il a inscrit une volée lors de la défaite 3-2 face à l’Angleterre, terminant ainsi le tournoi avec quatre buts à son actif.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Mikel Oyarzabal | Espagne | Quatre buts

    Mikel Oyarzabal a d’abord signé un doublé lors de la victoire écrasante 4-0 de l’Espagne face à l’Arabie saoudite en phase de groupes, avant de rééditer sa performance lors du succès 3-0 contre l’Autriche en seizièmes de finale. Le joueur de la Real Sociedad a ouvert le score pour la « Roja » et a également inscrit le troisième but de la rencontre, concluant deux fois en première intention après des passes décisives de Marc Cucurella.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Ismaila Sarr | Sénégal | Quatre buts

    Ismaila Sarr a été le rayon de soleil de la sélection sénégalaise lors de sa défaite 3-2 face à la Norvège, inscrivant deux buts pour maintenir son équipe dans la course. Le Sénégal a ensuite facilement disposé de l’Irak, Sarr inscrivant le deuxième des cinq buts de cette victoire convaincante qui a propulsé son équipe en phase à élimination directe. Il a ensuite donné l’avantage à son équipe face à la Belgique d’une belle frappe qui a porté le score à 2-0 en début de deuxième mi-temps ; toutefois, un effondrement en fin de match a contraint la sélection africaine à quitter la compétition dès les 32es de finale.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | France | Quatre buts

    Après avoir inscrit le troisième but de son équipe lors de la victoire 3-0 contre l'Irak, le lauréat du Ballon d'Or a encore marqué trois fois, permettant ainsi à son équipe de clôturer la phase de poules par une victoire éclatante contre la Norvège. Le triplé fulgurant réalisé par Ousmane Dembélé en première mi-temps l'a propulsé tout en haut du classement des buteurs.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Harry Kane | Angleterre | Six buts

    Après avoir ouvert son tournoi par un doublé face à la Croatie, Harry Kane a dépassé Gary Lineker pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de son pays en phase finale de Coupe du monde, grâce à une tête victorieuse contre le Panama. Il a ensuite ajouté deux réalisations à son compteur en inscrivant un doublé décisif qui a permis aux Three Lions de renverser la vapeur après avoir été menés au score et de battre la RD Congo en seizièmes de finale.

    En huitièmes de finale face au Mexique, il a conservé son sang-froid au cœur du chaos, transformant un penalty décisif qui a permis aux Three Lions de s’imposer 3-2 à l’Azteca.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norvège | Sept buts

    Erling Haaland a brillé pour ses débuts en Coupe du monde, inscrivant un doublé lors de la large victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak. L’attaquant de Manchester City a d’abord ouvert le score d’une glissade au second poteau, avant de doubler la mise en profitant d’une grossière erreur du gardien irakien, offrant ainsi à la Norvège ses premiers points en Coupe du monde depuis 28 ans.

    La Norvège a ensuite dû s’employer contre le Sénégal lors de la deuxième journée, mais deux nouvelles réalisations du numéro 9, dont une volée du plat du pied repoussée par la barre avant de franchir la ligne, ont offert une victoire 3-2 au terme d’un match palpitant. En seizièmes de finale face à la Côte d’Ivoire, l’avant-centre a encore frappé en inscrivant le but de la victoire à la 86^e minute.

    Sa série de matches consécutifs avec au moins un but en sélection s’est ainsi prolongée à 14, lui permettant d’éliminer le Brésil grâce à un nouveau doublé décisif et d’offrir à la Norvège une qualification historique pour les quarts de finale.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Kylian Mbappé | France | Sept buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, permettant à la France de dominer le Sénégal 3-1 lors de son entrée en lice dans le groupe I. La star du Real Madrid est entrée dans l’histoire grâce à une frappe lointaine somptueuse, qui a scellé l’issue de la rencontre dans le temps additionnel et lui a permis de dépasser Olivier Giroud au rang de meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

    Les champions du monde 2018 ont ensuite dominé l’Irak 3-0 lors de leur deuxième sortie, Mbappé inscrivant un doublé qui a scellé la qualification pour les seizièmes de finale. En huitièmes, il a porté son total à six réalisations en seulement quatre rencontres grâce à un nouveau doublé lors de la victoire 3-0 contre la Suède, dépassant au passage l’icône brésilienne Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des phases à élimination directe de la Coupe du monde (10).

    En huitièmes de finale face au Paraguay, il a encore été décisif en transformant avec sang-froid un penalty qui a scellé l’issue du match. L’attaquant « Galactico » totalise par ailleurs deux passes décisives.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentine | Huit buts

    Lionel Messi s'est propulsé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a mené les champions en titre vers une victoire 3-0, égalant au passage le record historique de Miroslav Klose avec son 16e but en phase finale de Coupe du monde.

    Après avoir manqué un penalty en début de match lors de la deuxième rencontre de l’Argentine contre l’Autriche, il a décoché une superbe frappe pour dépasser Klose au classement, avant de porter son total à 18 buts dans le temps additionnel. Le plus grand joueur sud-américain de tous les temps est sorti du banc pour marquer un coup franc astucieux lors de la victoire 3-1 contre la Jordanie, puis a porté son total à sept buts dans le tournoi en marquant contre le Cap-Vert en seizièmes de finale.

    Son huitième but, qui a battu tous les records, est intervenu lors d’un huitième de finale haletant face à l’Égypte : Messi a d’abord égalisé pour l’Argentine, menée 2-0 et après avoir manqué un penalty, avant que Enzo Fernández n’offre la qualification d’une frappe décisive.