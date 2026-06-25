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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi occupe la première place, tandis que Vinicius Junior grimpe à la deuxième position grâce à ses exploits avec le Brésil contre l’Écosse

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
Espagne
France
FEATURES
Brésil
Canada
Allemagne
Mexico
Portugal
États-Unis
L. Messi
Suède
Côte d'Ivoire
Norvège
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Australie
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Équateur
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Pays-Bas
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Paraguay
Qatar
Arabie saoudite
Écosse
Afrique du Sud
Corée du Sud
Suisse
Tunisie
Turquie
Uruguay
Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours s’annonce long, puisque 48 nations sont en lice pour ce titre suprême. Mais quel joueur émergera pour soulever cette illustre récompense ? Voici, selon GOAL, les principaux candidats à ce trophée, alors que nous surveillons de près les attaquants les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. La plus éclatante consiste à conduire son pays vers le titre suprême, mais un autre chemin, tout aussi prestigieux, célèbre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or récompense l’instinct de tueur des avant-postes, même lorsque leur équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième titre planétaire. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre consécutif, tandis que le buteur anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, entend ajouter son nom au palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivez avec GOAL les performances des meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts pour la Juventus, mais il s'est propulsé au rang de star de la Coupe du monde grâce à un triplé contre le Qatar. Bien qu'il n'ait pas marqué lors du dernier match de poule, perdu 2-1 contre la Suisse, il reste en lice pour le Soulier d'or alors que le Canada se prépare à aborder les huitièmes de finale.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismael Saibari | Maroc | Trois buts

    Ismael Saibari, qui s’apprête à rejoindre le Bayern Munich, a démarré la Coupe du monde 2026 en fanfare : il a ouvert le score d’une frappe astucieuse lors du match d’ouverture du Maroc contre le Brésil, avant d’inscrire le but de la victoire lors d’un match serré contre l’Écosse lors de la deuxième rencontre. Titulaire une nouvelle fois contre Haïti, l’attaquant du PSV a signé son troisième but en trois matchs lors de la victoire 4-2 contre Haïti.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Matheus Cunha | Brésil | Trois buts

    L’attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé, dont une frappe puissante sous la barre qui a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L’ancien attaquant des Wolves s’est sans doute assuré une place de titulaire pour la suite de la compétition, ayant également inscrit un troisième but, servi sur un plateau par Bruno Guimaraes, lors de la victoire 3-0 contre l’Écosse.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    6Johan Manzambi | Suisse | Trois buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été le grand artisan de la victoire de la Suisse 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe, en sortant du banc au moment crucial. Le score était encore de 0-0 à son entrée en jeu, mais le jeune attaquant de 20 ans a immédiatement changé la donne en ouvrant le score d’une magnifique volée à la 74^e minute. Quelques instants plus tard, la Bosnie était réduite à dix et finissait par céder. Manzambi doublait sa mise, et offrait le troisième but helvétique, en reprenant un centre en retrait dans le temps additionnel.

    Il a également conclu la phase de groupes par un but, offrant à la Suisse une victoire contre le Qatar et la première place devant le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Deniz Undav | Allemagne | Trois buts

    Denis Undav affiche un taux de réussite remarquable avec l’Allemagne, son compteur de buts internationaux s’élevant désormais à neuf en seulement 11 sélections. L’attaquant de Stuttgart endosse le rôle de « super-remplaçant » lors de la Coupe du monde 2026, après être sorti du banc pour trouver le chemin des filets lors de la victoire écrasante 7-1 de la « Mannschaft » face à Curaçao. Il a enchaîné en inscrivant un doublé décisif contre la Côte d’Ivoire, et compte également deux passes décisives à son actif.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norvège | Quatre buts

    Erling Haaland a brillé pour ses débuts en Coupe du monde, signant un doublé lors de l’impressive victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak. L’avant-centre de Manchester City a d’abord ouvert le score d’une glissade au second poteau, avant de profiter d’une grossière erreur du gardien irakien pour doubler la mise et offrir à la Norvège ses premiers trois points dans un Mondial depuis 28 ans.

    Lors de la deuxième journée, la Norvège a dû davantage batailler face au Sénégal, mais deux nouveaux buts du numéro 9, dont une volée du plat du pied repoussée sur la barre avant de franchir la ligne, ont offert aux Scandinaves une victoire 3-2 au terme d’un match palpitant.

  • Mbappe Torgetty

    3Kylian Mbappé | France | Quatre buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, guidant la France vers une victoire 3-1 face au Sénégal lors de son entrée en lice dans le groupe I. La star du Real Madrid est entrée dans l’histoire grâce à une superbe frappe lointaine qui a scellé l’issue de la rencontre dans le temps additionnel, dépassant ainsi Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus.

    Les champions du monde 2018 ont ensuite dominé l’Irak 3-0 lors de leur deuxième sortie, Mbappé inscrivant deux nouveaux buts qui ont scellé la qualification des Bleus pour les seizièmes de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    2Vinicius Junior | Brésil | Quatre buts

    Après avoir ouvert son compteur d’une frappe spectaculaire lors du match d’ouverture de la Coupe du monde du Brésil face au Maroc, l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son capital buts en deux rencontres en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção contre Haïti. Titulaire dès le coup d’envoi face à l’Écosse, Vinicius a porté son total à quatre réalisations dans le tournoi en inscrivant un doublé qui a permis à son pays de s’imposer confortablement 3-0. Ajoutons à son tableau une passe décisive, paramètre qui pourrait s’avérer déterminant en cas d’égalité au nombre de buts, alors que le joueur brigue le titre de meilleur buteur à l’approche des phases finales.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentine | Cinq buts

    Lionel Messi s'est propulsé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a mené les champions en titre vers une victoire 3-0 et a égalé au passage le record historique de Miroslav Klose en inscrivant son 16^e but en phase finale de Coupe du monde.

    Après avoir manqué un penalty en début de rencontre lors du deuxième match face à l’Autriche, il a inscrit un superbe but pour dépasser Klose au classement, avant de porter son total à 18 unités dans le temps additionnel. Il a ainsi marqué les cinq buts de l’Argentine jusqu’ici.