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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi occupe la première place, tandis que Vinicius Junior grimpe à la deuxième position après ses exploits avec le Brésil contre l’Écosse

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
Espagne
France
FEATURES
Brésil
Canada
Allemagne
Mexico
Portugal
États-Unis
L. Messi
Suède
Côte d'Ivoire
Norvège
Sénégal
Algérie
Australie
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Cap-Vert
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Croatie
Curaçao
Tchéquie
RD Congo
Équateur
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Haïti
Iran
Irak
Japon
Maroc
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Panama
Paraguay
Qatar
Arabie saoudite
Écosse
Afrique du Sud
Corée du Sud
Suisse
Tunisie
Turquie
Uruguay
Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, récompensant le meilleur buteur du tournoi. Le parcours s’annonce long, puisque 48 nations vont s’affronter pour soulever ce trophée, mais quelle star l’emportera ? Voici, selon GOAL, les principaux prétendants au titre, que nous allons suivre de près tout au long de la compétition.

Plusieurs moyens existent pour inscrire son nom dans les annales de la Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la voie royale, un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le trophée de la Coupe du monde demeure l’objectif suprême de toute sélection, le Soulier d’or atteste de l’instinct de buteur d’un avant-poste sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le Saint Graal.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cette année, dans les stades d’Amérique du Nord, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à écrire ses propres pages dans cette histoire riche en rebondissements.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, arrive avec l’intention de conserver son Soulier d’or tout en guidant la France vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième sacre mondial. Il croisera toutefois le chemin du champion du monde en titre, Lionel Messi, déterminé à enchaîner deux Coupes du monde, ainsi que celui du héros anglais Harry Kane, déjà couronné une fois.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur le sol nord-américain.

GOAL suit de près les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts pour la Juventus, mais il s'est propulsé au rang de star de la Coupe du monde grâce à un triplé contre le Qatar. Bien qu'il n'ait pas marqué lors du dernier match de groupe, perdu 2-1 contre la Suisse, il reste en lice pour le Soulier d'or alors que le Canada se prépare à aborder les phases à élimination directe.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Ismael Saibari | Maroc | Trois buts

    Ismael Saibari, qui s’apprête à rejoindre le Bayern Munich, a démarré la Coupe du monde 2026 en fanfare : il a ouvert le score d’une frappe astucieuse lors du match d’ouverture du Maroc contre le Brésil, avant d’inscrire le but de la victoire lors d’un match serré contre l’Écosse lors de la deuxième rencontre. Titulaire une nouvelle fois contre Haïti, l’attaquant du PSV a signé son troisième but en trois matchs lors de la victoire 4-2 face à Haïti.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    8Matheus Cunha | Brésil | Trois buts

    L’attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé, dont une frappe puissante sous la lucarne qui a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L’ancien attaquant des Wolves s’est sans doute assuré une place de titulaire pour la suite de la compétition, ayant déjà ajouté un autre but, servi par une superbe passe de Bruno Guimaraes, lors de la victoire 3-0 contre l’Écosse.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Brian Brobbey | Pays-Bas | Trois buts

    L'attaquant néerlandais Brian Brobbey a endossé le rôle de numéro 9 lors de cette Coupe du monde et a déjà rendu la pareille à son sélectionneur Ronald Koeman à deux reprises. Il a joué un rôle décisif dans la victoire des Oranje face à la Suède lors du deuxième match de la phase de poules, avant d'inscrire un autre but qui a permis à son équipe de s'imposer face à la Tunisie et de terminer en tête du groupe.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    6Johan Manzambi | Suisse | Trois buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été décisif en sortant du banc, permettant à la Suisse de s'imposer 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe. Le score était encore de 0-0 avant son entrée en jeu, et le jeune de 20 ans a ouvert le score de façon spectaculaire à la 74e minute d’une volée fulgurante à la première intention. La Bosnie a ensuite été réduite à dix et a fini par capituler. Manzambi a inscrit son deuxième but, le troisième de la Suisse, en reprenant un centre en retrait dans la dernière minute du temps réglementaire.

    Il a ensuite conclu la phase de groupes en inscrivant l’unique but de la rencontre face au Qatar, offrant à la Suisse la première place du classement devant le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Deniz Undav | Allemagne | Trois buts

    Denis Undav affiche un taux de réussite remarquable avec l'Allemagne, son compteur de buts internationaux s'élevant désormais à neuf en seulement 11 sélections. L'attaquant de Stuttgart endosse le rôle de « super-remplaçant » lors de la Coupe du monde 2026, après être sorti du banc pour trouver le chemin des filets lors de la victoire écrasante 7-1 de la « Mannschaft » face à Curaçao. Il a ensuite enchaîné en inscrivant un doublé décisif contre la Côte d'Ivoire, et compte également deux passes décisives à son actif.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norvège | Quatre buts

    Erling Haaland a brillé pour ses débuts en Coupe du monde, inscrivant un doublé lors de la large victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak. L’attaquant de Manchester City a d’abord ouvert le score d’une glissade au second poteau, avant de doubler la mise en profitant d’une grossière erreur du gardien irakien, offrant ainsi à la Norvège ses premiers points en Coupe du monde depuis 28 ans.

    Lors de la deuxième journée, la Norvège a dû davantage lutter face au Sénégal, mais deux nouvelles réalisations de Haaland, dont une volée du plat du pied qui a rebondi sur la barre avant de franchir la ligne, ont offert aux Scandinaves une victoire 3-2 au terme d’un match palpitant.

  • Mbappe Torgetty

    3Kylian Mbappé | France | Quatre buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, permettant à la France de dominer le Sénégal 3-1 lors de son entrée en lice dans le groupe I. La star du Real Madrid est entrée dans l’histoire grâce à une superbe frappe lointaine qui a scellé l’issue de la rencontre dans le temps additionnel, lui permettant de dépasser Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus.

    Les champions du monde 2018 ont ensuite dominé l’Irak 3-0 lors de leur deuxième sortie, Mbappé inscrivant encore un doublé qui a scellé la qualification des Bleus pour les seizièmes de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    2Vinicius Junior | Brésil | Quatre buts

    Après avoir ouvert son compteur d’une frappe éclatante lors du match d’ouverture de la Coupe du monde du Brésil face au Maroc, l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son total en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção contre Haïti. Titulaire dès le coup d’envoi contre l’Écosse, Vinicius a porté son total à quatre buts dans le tournoi en inscrivant un doublé qui a permis à son pays de s’imposer confortablement 3-0. Ajoutons qu’il totalise déjà une passe décisive, un détail qui pourrait s’avérer précieux en cas d’égalité au classement des buteurs, alors qu’il vise le titre de meilleur réalisateur à l’approche des phases finales.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentine | Cinq buts

    Lionel Messi s'est propulsé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a mené les champions en titre vers une victoire 3-0 et a égalé au passage le record historique de buts de Miroslav Klose avec son 16e but en phase finale de Coupe du monde.

    Après avoir manqué un penalty en début de match lors de la deuxième rencontre de l'Argentine contre l'Autriche, il a inscrit un superbe but pour dépasser Klose au classement, avant de porter son total à 18 réalisations dans le temps additionnel. Il a ainsi marqué à lui seul les cinq buts de l'Argentine jusqu'à présent.