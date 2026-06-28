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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi mène la danse, tandis que Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Erling Haaland lui collent aux talons

Coupe du monde
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Turquie
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Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours s’annonce long, puisque 48 nations sont en lice pour ce titre suprême. Mais quel joueur émergera pour soulever cette illustre récompense ? Voici, selon GOAL, les principaux prétendants au trophée, alors que nous surveillons de près les attaquants les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs moyens existent pour inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la voie royale, un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le trophée de la Coupe du monde demeure l’objectif suprême de toute sélection, le Soulier d’or récompense l’instinct de buteur d’un attaquant sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le Saint Graal.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cette année, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à écrire ses propres pages dans cette histoire riche en rebondissements.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, arrive avec l’intention de conserver son Soulier d’or tout en guidant la France vers une troisième finale consécutive, et pourquoi pas un deuxième sacre mondial. Il croisera toutefois le chemin du champion du monde en titre, Lionel Messi, déterminé à doubler la mise, ainsi que du héros anglais Harry Kane, déjà couronné une fois.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur le sol nord-américain.

GOAL suit de près les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    14Yoane Wissa | RD Congo | Trois buts

    Yoane Wissa a connu une première saison difficile à Newcastle en 2025-2026, mais il demeure une figure emblématique de la RD Congo. Les Léopards s’appuient sur cet attaquant infatigable pour trouver l’inspiration.

    Il a d’abord ouvert le score juste avant la mi-temps lors du match nul 1-1 contre le Portugal, puis a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 sur l’Ouzbékistan, qualifiant les siens pour les seizièmes de finale où ils défieront l’Angleterre.

    • Publicité
  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Trois buts

    En tant qu’équipe la moins bien classée du tournoi, la Nouvelle-Zélande savait d’avance qu’elle allait avoir la tâche difficile. Elle a été éliminée dès la phase de poules après n’avoir récolté qu’un seul point en trois rencontres.

    Elijah Just a été l’unique buteur des siens, signant un doublé lors du match nul 2-2 contre l’Iran puis trouvant une nouvelle fois le chemin des filets lors de la défaite 5-1 face à la Belgique, pour un total de trois des quatre réalisations des All Whites.

  • Harry Kane Englandgetty

    12Harry Kane | Angleterre | Trois buts

    Le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre a permis aux « Three Lions » de prendre un départ en fanfare en inscrivant un doublé – dont un penalty rejoué – lors de leur victoire 4-2 contre la Croatie en ouverture du tournoi.

    L’attaquant prolifique du Bayern Munich est ensuite entré un peu plus dans l’histoire en inscrivant de la tête face au Panama, dépassant ainsi Gary Lineker pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de son pays en phase finale de Coupe du monde.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts pour la Juventus, mais il s'est propulsé au rang de star de la Coupe du monde grâce à un triplé contre le Qatar. Bien qu'il n'ait pas marqué lors du dernier match de poule, perdu 2-1 contre la Suisse, il reste en lice pour le Soulier d'or alors que le Canada se prépare à aborder les phases à élimination directe.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Ismael Saibari | Maroc | Trois buts

    Ismael Saibari, qui s'apprête à rejoindre le Bayern Munich, a démarré la Coupe du monde 2026 en fanfare : il a ouvert le score d'une touche de génie lors du match d'ouverture du Maroc contre le Brésil, avant d'inscrire le but de la victoire lors d'un match serré contre l'Écosse lors de la deuxième rencontre. Titulaire une nouvelle fois face à Haïti, l'attaquant du PSV a signé son troisième but en trois matchs lors de la victoire 4-2 contre Haïti.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    9Matheus Cunha | Brésil | Trois buts

    L'attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé, dont une frappe fulgurante sous la lucarne qui a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L’ancien attaquant des Wolves s’est sans aucun doute assuré une place de titulaire pour la suite de la compétition, ayant également inscrit un autre but, servi par une superbe passe de Bruno Guimaraes, lors de la victoire 3-0 contre l’Écosse.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Brian Brobbey | Pays-Bas | Trois buts

    L'attaquant néerlandais Brian Brobbey a endossé le rôle de numéro 9 lors de cette Coupe du monde et a déjà justifié la confiance de son sélectionneur Ronald Koeman à deux reprises. Il a joué un rôle décisif dans la victoire des Oranje face à la Suède lors du deuxième match de la phase de poules, avant d'inscrire un autre but lors du succès contre la Tunisie qui a permis à son équipe de terminer en tête du groupe.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    7Johan Manzambi | Suisse | Trois buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été décisif en sortant du banc, permettant à la Suisse de s'imposer 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe. Le score était encore de 0-0 à son entrée en jeu, mais le jeune de 20 ans a ouvert le score de façon spectaculaire à la 74e minute d’une volée puissante à la première intention. La Bosnie a ensuite été réduite à dix et a fini par céder. Manzambi a inscrit son doublé, synonyme de troisième but helvétique, en reprenant un centre en retrait dans le temps additionnel.

    Il a ensuite conclu la phase de groupes en inscrivant le but de la victoire contre le Qatar, permettant à la Suisse de terminer en tête de son groupe devant le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Deniz Undav | Allemagne | Trois buts

    Denis Undav affiche un taux de réussite remarquable sous le maillot de l'Allemagne, avec un total de neuf buts en seulement 11 sélections. L'attaquant de Stuttgart endosse le rôle de « super-remplaçant » lors de la Coupe du monde 2026, après être entré en jeu pour marquer lors de la victoire écrasante 7-1 de la « Mannschaft » face à Curaçao. Il a ensuite enchaîné en inscrivant un doublé décisif contre la Côte d'Ivoire, et compte également deux passes décisives à son actif.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Erling Haaland | Norvège | Quatre buts

    Erling Haaland a brillé pour ses débuts en Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la large victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak. L’attaquant de Manchester City a d’abord ouvert le score d’une glissade au second poteau, avant de doubler la mise en profitant d’une grossière erreur du gardien irakien, offrant ainsi à la Norvège ses premiers points en Coupe du monde depuis 28 ans.

    Lors de la deuxième journée, la Norvège a dû davantage batailler face au Sénégal, mais deux nouvelles réalisations de Haaland, dont une volée du plat du pied qui a rebondi sur la barre avant de franchir la ligne, ont permis aux Scandinaves de s’imposer 3-2 au terme d’un match palpitant.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    4Vinicius Junior | Brésil | Quatre buts

    Après avoir ouvert son compteur d’une frappe spectaculaire lors du match d’ouverture du Brésil face au Maroc, l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son total en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção contre Haïti. Titulaire dès le coup d’envoi contre l’Écosse, Vinicius a porté son total à quatre buts dans le tournoi en inscrivant un doublé qui a permis à son pays de s’imposer aisément 3-0. Ajoutons qu’il totalise déjà une passe décisive, un détail qui pourrait s’avérer déterminant en cas d’égalité au classement des buteurs, alors qu’il vise le titre de meilleur réalisateur à l’approche des phases finales.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Ousmane Dembélé | France | Quatre buts

    Après avoir inscrit le troisième but de son équipe lors de la victoire 3-0 contre l'Irak, le lauréat du Ballon d'Or a encore marqué trois fois, permettant à son équipe de clôturer la phase de poules par une victoire éclatante contre la Norvège. Son triplé fulgurant en première mi-temps l'a propulsé tout en haut du classement des buteurs.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France | Quatre buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, permettant à la France de dominer le Sénégal 3-1 lors de son entrée en lice dans le groupe I. La star du Real Madrid a également inscrit un splendide coup franc dans le temps additionnel, qui a scellé la victoire et lui a permis de dépasser Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus.

    Les champions du monde 2018 ont ensuite dominé l’Irak 3-0 lors de leur deuxième sortie, Mbappé inscrivant un doublé qui a scellé la qualification des Bleus pour les seizièmes de finale.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentine | Six buts

    Lionel Messi s'est propulsé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a mené les champions en titre vers une victoire 3-0 et a égalé au passage le record historique de Miroslav Klose en marquant son 16e but en phase finale de Coupe du monde.

    Après avoir manqué un penalty en début de match lors de la deuxième rencontre de l'Argentine contre l'Autriche, il a inscrit un superbe but pour dépasser Klose au classement, avant de porter son total à 18 buts dans le temps additionnel. Le plus grand joueur sud-américain de tous les temps est sorti du banc pour marquer un coup franc astucieux lors de la victoire 3-1 contre la Jordanie.