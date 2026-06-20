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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi et Jonathan David occupent actuellement la première place, tandis que Vinicius Junior rejoint Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland, tous auteurs de deux buts

Coupe du monde
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Corée du Sud
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Turquie
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Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours s’annonce long, alors que 48 nations luttent pour soulever ce trophée tant convoité. Mais quel joueur inscrit son nom au palmarès ? Voici, selon GOAL, les principaux prétendants au titre, que nous suivrons de près tout au long de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la plus éclatante, une autre, tout aussi prestigieuse, consacre le talent individuel pur au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de tueur des avant-postes, même lorsque leur équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre planétaire, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivez avec nous, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, la course au Soulier d’or et ses principaux prétendants.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Ismael Saibari | Maroc | Deux buts

    Ismael Saibari, qui s’apprête à rejoindre le Bayern Munich, a rejoint le club très select des doubles buteurs de la Coupe du monde 2026. Après avoir ouvert son compteur d’une touche de génie lors du match d’ouverture du Maroc contre le Brésil, il a inscrit le but de la victoire dans un duel très disputé face à l’Écosse lors de la deuxième journée. Bien épaulé sur les ailes par Bilal El Khannouss et Brahim Diaz, Saibari s’est révélé être une véritable menace et le Maroc a toutes les chances d’aller loin dans la compétition.

    • Publicité
  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    13Folarin Balogun | Équipe nationale masculine des États-Unis | Deux buts

    Folarin Balogun a permis à l’équipe nationale américaine de réaliser un début de tournoi idyllique devant un public enthousiaste, à domicile. Bien servi par les passes décisives de Christian Pulisic, l’attaquant monégasque – auteur de 19 buts lors de sa saison avec Monaco – a inscrit un doublé en première mi-temps lors d’une victoire historique 4-1 contre le Paraguay, son deuxième but venant se loger dans la lucarne.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Cyle Larin | Canada | Deux buts

    L’attaquant canadien Cyle Larin a ouvert son compteur en égalisant face à la Bosnie-Herzégovine lors du premier match de son équipe dans la compétition. Le joueur prêté par Southampton a ensuite doublé sa mise en inscrivant un nouveau but lors de la victoire écrasante 6-0 contre le Qatar, ce qui lui a permis de figurer au classement des buteurs.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    11Matheus Cunha | Brésil | Deux buts

    L'attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé, dont une frappe puissante sous la barre transversale qui a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L'ancien joueur des Wolves s'est ainsi assuré une place de titulaire pour le reste du tournoi, et il dispose désormais d'une belle opportunité d'augmenter son total de buts et de rattraper les leaders du classement du Soulier d'or.

  • Mbappe Torgetty

    10Kylian Mbappé | France | Deux buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, alors que la France s'est imposée 3-1 face au Sénégal lors de son premier match du groupe I. La star du Real Madrid est également entrée dans l'histoire grâce à une superbe frappe lointaine qui a scellé le sort de la rencontre dans le temps additionnel, dépassant ainsi Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la France.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Erling Haaland | Norvège | Deux buts

    Erling Haaland a fait une entrée remarquée à la Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de l'impressionnante victoire 4-1 de la Norvège face à l'Irak. L'attaquant de Manchester City a ouvert le score d'une glissade au second poteau avant de doubler la mise en profitant d'une terrible erreur du gardien irakien, permettant ainsi à la Norvège de remporter les trois points pour son premier match de Coupe du monde depuis 28 ans.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Harry Kane | Angleterre | Deux buts

    Harry Kane, capitaine emblématique de l’Angleterre, est arrivé au Mondial parmi les favoris pour le Soulier d’or. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, où il a marqué 36 buts en Bundesliga et remporté le Soulier d’or européen, il incarne la principale arme offensive des Three Lions. Les Three Lions comptent donc sur l’ancien attaquant de Tottenham pour mener la charge jusqu’au bout de l’aventure nord-américaine. Et le natif de Londres a parfaitement lancé la campagne anglaise en inscrivant un doublé lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, offrant à l’équipe de Thomas Tuchel un départ idéal dans la compétition.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Deux buts

    L'ailier de Motherwell, Elijah Just, s'est illustré sur la scène internationale en inscrivant un doublé, offrant à la Nouvelle-Zélande un précieux match nul 2-2 face à l'Iran. Bien lancé par l'attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, Just espère désormais augmenter son total de buts lors des deux dernières rencontres du groupe G contre l'Égypte et la Belgique.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Yasin Ayari | Suède | Deux buts

    Yasin Ayari a éclipsé Alexander Isak et Viktor Gyokeres lors du match d’ouverture de la Suède à la Coupe du monde, même si les attaquants de Liverpool et d’Arsenal ont eux aussi fait trembler les filets lors de cette victoire écrasante 5-1 face à la Tunisie. Le milieu de terrain infatigable de Brighton a inscrit ses premiers buts internationaux depuis près de douze mois en signant un doublé décisif, et ce avec panache, grâce à deux frappes lointaines et spectaculaires qui ont fusé dans la lucarne.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Kai Havertz | Allemagne | Deux buts

    Fort du titre de champion d’Angleterre conquis avec Arsenal, Kai Havertz a été chargé de mener l’attaque de l’Allemagne lors de son entrée en lice à la Coupe du monde. Cette marque de confiance s’est révélée pleinement justifiée : il a permis à la « Die Mannschaft » de se sortir d’un départ laborieux face aux débuts de Curaçao. Il a d’abord transformé avec sang-froid un penalty dans le temps additionnel de la première période, avant de sceller une victoire écrasante 7-1.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    4Johan Manzambi | Suisse | Deux buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été le grand artisan de la victoire de la Suisse 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe, en sortant du banc au moment crucial. Alors que la rencontre était encore indécise (0-0) avant son entrée en jeu, le jeune homme de 20 ans a ouvert le score d’une magnifique volée à la 74e minute. Quelques instants plus tard, la Bosnie était réduite à dix et finissait par céder : Manzambi convertissait un centre en retrait pour son doublé et le troisième but helvétique dans le temps additionnel.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    3Vinicius Junior | Brésil | Deux buts

    Après avoir ouvert son compteur d’une frappe splendide lors du premier match du Brésil face au Maroc, l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son capital buts en deux rencontres en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção contre Haïti. Avec des rotations possibles chez les Merengues pour le troisième match face à l’Écosse, on ignore encore si le joueur de 26 ans pourra alourdir son total avant les huitièmes de finale.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts pour la Juventus, mais il s'est propulsé au rang de star de la Coupe du monde grâce à un triplé contre le Qatar. Ce triplé a porté son total en sélection nationale à l'incroyable chiffre de 42 buts en 79 matchs.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentine | Trois buts

    Lionel Messi s'est hissé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a permis aux champions en titre de s'imposer 3-0 et a égalé, au passage, le record historique de Miroslav Klose en marquant son 16^e but en phase finale de Coupe du monde.