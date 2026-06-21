Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi, Deniz Undav et Jonathan David occupent actuellement la première place, tandis que Vinicius Junior rejoint Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland, tous auteurs de deux buts

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. La plus éclatante consiste à conduire son pays vers le titre suprême, mais un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel pur au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or récompense l’instinct de tueur des avant-postes, même lorsque leur équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en guidant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un second titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre consécutif, tandis que le buteur anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, entend ajouter son nom au palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivez avec GOAL les performances des meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.