Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. La plus évidente consiste à conduire son pays vers le titre suprême, mais un autre chemin, tout aussi prestigieux, célèbre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de buteur d’un avant-centre, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre consécutif, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, guette son moment.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, prêts à éblouir et, éventuellement, à éclipser les favoris.

Suivez avec nous, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, la course au Soulier d’or et ses principaux prétendants.