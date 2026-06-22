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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi, Deniz Undav et Jonathan David occupent actuellement la première place, tandis que Vinicius Junior rejoint Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland avec deux buts chacun

Coupe du monde
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Corée du Sud
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Turquie
Uruguay
Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours s’annonce long, alors que 48 nations s’affrontent pour soulever ce titre, mais quelle star empochera cette illustre récompense ? Voici, selon GOAL, les principaux candidats au trophée, alors que nous surveillons de près les joueurs les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. La plus éclatante consiste à conduire son pays vers le titre suprême, mais un autre chemin, tout aussi prestigieux, couronne le talent individuel pur au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de l’avant-centre décisif, même lorsque son équipe ne soulève pas le trophée final.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en guidant les Bleus vers une troisième finale consécutive, et peut-être un deuxième titre mondial. Il croise toutefois le chemin du champion du monde en titre Lionel Messi, avide d’un deuxième sacre planétaire, et de l’Anglais Harry Kane, déjà détenteur d’un Soulier d’or.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, prêts à éblouir et, pourquoi pas, à éclipser les favoris sur le sol nord-américain.

Suivez avec nous, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, la course au Soulier d’or et ses principaux prétendants.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Maxi Araujo | Uruguay | Deux buts

    Le but égalisateur inscrit in extremis par Maxi Araujo a permis à l’Uruguay d’éviter l’humiliation lors de son entrée en lice face à l’Arabie saoudite, grâce à une finition imparable à bout portant qui a scellé le match nul 1-1. L’ailier du Sporting CP a ensuite doublé son compteur dans le tournoi lors de la rencontre suivante de l’Uruguay dans le groupe H contre le Cap-Vert, en réagissant le plus rapidement à un rebond pour envoyer le ballon au fond des filets d’une tête qui a rebondi sur le poteau. L’équipe de Marcelo Bielsa a toutefois finalement dû se contenter d’un match nul 2-2, ce qui laisse planer le doute sur ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Mikel Oyarzabal | Espagne | Deux buts

    Mikel Oyarzabal avait fait les gros titres pour les mauvaises raisons lors du match nul surprise de l’Espagne face au Cap-Vert, ne touchant pas le ballon une seule fois durant les 30 premières minutes. La star de la Real Sociedad a inscrit un doublé lors de la victoire écrasante 4-0 contre l’Arabie saoudite, et a offert une passe décisive au jeune prodige Lamine Yamal pour son tout premier but en Coupe du monde, permettant ainsi à l’Espagne de se qualifier pour les seizièmes de finale avec un match d’avance.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Ismael Saibari | Maroc | Deux buts

    Ismael Saibari, qui s’apprête à rejoindre le Bayern Munich, a rejoint le club très select des doublés marqueurs de la Coupe du monde 2026. Après avoir ouvert le score pour le Maroc face au Brésil d’une subtile pichenette, il a inscrit l’unique but de la rencontre face à l’Écosse lors de la deuxième journée. Bien épaulé sur les ailes par Bilal El Khannouss et Brahim Diaz, Saibari s’est révélé être une véritable menace, et le Maroc a toutes les cartes en main pour aller loin dans la compétition.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    18Folarin Balogun | Équipe nationale masculine des États-Unis | Deux buts

    Folarin Balogun a permis à l’équipe nationale américaine de réaliser un début de tournoi idyllique devant un public enthousiaste, à domicile. Bien servi par les passes décisives de Christian Pulisic, l’attaquant monégasque – auteur de 19 buts lors de sa saison avec Monaco – a inscrit un doublé en première mi-temps lors d’une victoire historique 4-1 contre le Paraguay, son deuxième but de la rencontre se logeant dans la lucarne.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Cyle Larin | Canada | Deux buts

    L’attaquant canadien Cyle Larin a ouvert son compteur en égalisant contre la Bosnie-Herzégovine lors du premier match de son équipe dans la compétition. Le joueur prêté par Southampton a ensuite doublé sa mise en inscrivant un nouveau but lors de la victoire écrasante 6-0 face au Qatar, ce qui lui a permis de figurer au classement des meilleurs buteurs.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brésil | Deux buts

    L'attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé, dont une frappe fulgurante sous la barre qui a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L'ancien joueur des Wolves s'est ainsi assuré une place de titulaire pour le reste du tournoi, et il dispose désormais d'une belle opportunité d'alourdir son total buts et de rattraper les leaders du classement du Soulier d'or.

  • Mbappe Torgetty

    15Kylian Mbappé | France | Deux buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, alors que la France s'est imposée 3-1 face au Sénégal lors de son premier match du groupe I. La star du Real Madrid est également entrée dans l'histoire grâce à une superbe frappe lointaine qui a scellé le sort de la rencontre dans le temps additionnel, dépassant ainsi Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la France.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Erling Haaland | Norvège | Deux buts

    Erling Haaland a fait une entrée remarquée à la Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de l'impressionnante victoire 4-1 de la Norvège face à l'Irak. L'attaquant de Manchester City a ouvert le score d'une glissade au second poteau avant de doubler la mise en profitant d'une terrible erreur du gardien irakien, permettant ainsi à la Norvège de remporter les trois points pour son premier match de Coupe du monde depuis 28 ans.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Harry Kane | Angleterre | Deux buts

    Harry Kane, le capitaine emblématique de l’Angleterre, est arrivé au Mondial parmi les favoris pour le Soulier d’or. Auteur de 36 buts en Bundesliga sous les couleurs du Bayern Munich, il avait déjà décroché le Soulier d’or européen. Les Three Lions comptent donc sur l’ancien attaquant de Tottenham pour mener la charge jusqu’au bout de l’aventure nord-américaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a parfaitement lancé la campagne face à la Croatie : deux buts à son actif lors de la victoire 4-2 qui a permis à l’équipe de Thomas Tuchel de bien démarrer la compétition.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Yasin Ayari | Suède | Deux buts

    Yasin Ayari a éclipsé Alexander Isak et Viktor Gyokeres lors du match d’ouverture de la Suède en Coupe du monde, même si les attaquants de Liverpool et d’Arsenal ont eux aussi fait trembler les filets lors de cette victoire écrasante 5-1 face à la Tunisie. Le milieu de terrain infatigable de Brighton a inscrit ses premiers buts internationaux depuis près de douze mois en signant un doublé décisif, et ce avec panache, grâce à deux frappes lointaines et spectaculaires qui ont fichu dans la lucarne.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Kai Havertz | Allemagne | Deux buts

    Fort du titre de champion d'Angleterre conquis avec Arsenal, Kai Havertz a été chargé de mener l'attaque de l'Allemagne lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde. Cette marque de confiance s'est révélée pleinement justifiée : il a permis à la « Die Mannschaft » de se remettre d'un départ laborieux face aux déboulant Curaçao. Il a d'abord transformé avec sang-froid un penalty dans le temps additionnel de la première période, avant de sceller une victoire écrasante 7-1.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Deux buts

    L'ailier de Motherwell, Elijah Just, s'est illustré sur la scène internationale en inscrivant un doublé, offrant à la Nouvelle-Zélande un précieux match nul 2-2 face à l'Iran. Bien lancé par l'attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, Just visera à augmenter son total de buts lorsque son équipe affrontera l'Égypte et la Belgique pour ses deux dernières sorties dans le groupe G de la Coupe du monde.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Brian Brobbey | Pays-Bas | Deux buts

    Après une première saison prometteuse en Premier League sous les couleurs de Sunderland, Brian Brobbey a immédiatement justifié la confiance de Ronald Koeman en le titularisant pour affronter la Suède. L’attaquant a inscrit un doublé en l’espace de 17 minutes, et se positionne ainsi comme un sérieux prétendant à une place de titulaire.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    8Johan Manzambi | Suisse | Deux buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été décisif en sortant du banc pour offrir à la Suisse une victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe. Le match était encore indécis (0-0) avant son entrée en jeu, et le jeune de 20 ans a ouvert le score de manière spectaculaire à la 74e minute, expédiant une volée fulgurante dans les filets. La Bosnie a ensuite été réduite à dix, puis a fini par capituler : Manzambi a inscrit son deuxième but – le troisième de la Suisse – sur un centre en retrait dans la dernière minute du temps réglementaire.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Vinicius Junior | Brésil | Deux buts

    Après avoir ouvert son compteur d’une frappe splendide lors du premier match du Brésil face au Maroc, l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son capital buts en deux sorties en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção contre Haïti. Avec une éventuelle rotation de l’effectif souhaitée par Carlo Ancelotti pour le troisième rendez-vous face à l’Écosse, on ignore encore si le joueur de 26 ans aura l’occasion d’augmenter son total avant les huitièmes de finale.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Cody Gakpo | Pays-Bas | Deux buts

    La star néerlandaise Cody Gakpo s'est illustrée lors du deuxième match de la Coupe du monde : après avoir offert une passe décisive à Brian Brobbey, permettant ainsi aux Néerlandais de prendre l'avantage face à la Suède, il a lui-même inscrit deux buts lors de cette victoire 5-1.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ayase Ueda | Japon | Deux buts

    Ayase Ueda aborde la Coupe du monde 2026 avec un moral au zénith. Auteur de 26 buts sous le maillot du Feyenoord la saison passée, il a raflé le Soulier d’or de l’Eredivisie. Sur les terrains nord-américains, l’attaquant a immédiatement confirmé son statut en inscrivant un doublé lors de la large victoire du Japon face à la Tunisie (4-0), confirmant le statut d’outsider des Samurai Blue dans la course au titre.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Crysencio Summerville | Pays-Bas | Deux buts

    Crysencio Summerville, l'ailier des Pays-Bas et de West Ham, brille lors de sa première Coupe du monde. Il a d'abord inscrit un but décisif lors du match nul des Oranje face au Japon, avant de marquer le dernier but de son équipe lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Suède.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts pour la Juventus, mais il s'est propulsé au rang de star de la Coupe du monde grâce à un triplé contre le Qatar. Ce triplé a porté son total en sélection nationale à l'incroyable chiffre de 42 buts en 79 matchs.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Deniz Undav | Allemagne | Trois buts

    Denis Undav affiche un taux de réussite remarquable avec l’Allemagne, son compteur de buts internationaux s’élevant désormais à neuf en seulement 11 sélections. L’attaquant de Stuttgart endosse le rôle de « super-remplaçant » lors de la Coupe du monde 2026, après être entré en jeu pour marquer lors de la victoire écrasante 7-1 de la « Mannschaft » face à Curaçao. Il a enchaîné en inscrivant un doublé décisif contre la Côte d’Ivoire, et compte également deux passes décisives à son actif.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentine | Cinq buts

    Lionel Messi s'est propulsé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a mené les champions en titre vers une victoire 3-0 et a égalé au passage le record historique de Miroslav Klose en marquant son 16^e but en phase finale de Coupe du monde.

    Après avoir manqué un penalty en début de match contre l’Autriche, il a inscrit un superbe but pour dépasser Klose au classement, avant de porter son total à 18 unités dans le temps additionnel.

    Il a ainsi inscrit à lui seul les cinq buts de l’Argentine après deux matches.