Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi, Deniz Undav et Jonathan David occupent actuellement la première place, tandis que Vinicius Junior rejoint Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland avec deux buts chacun

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. La plus éclatante consiste à conduire son pays vers le titre suprême, mais un autre chemin, tout aussi prestigieux, couronne le talent individuel pur au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de l’avant-centre décisif, même lorsque son équipe ne soulève pas le trophée final.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en guidant les Bleus vers une troisième finale consécutive, et peut-être un deuxième titre mondial. Il croise toutefois le chemin du champion du monde en titre Lionel Messi, avide d’un deuxième sacre planétaire, et de l’Anglais Harry Kane, déjà détenteur d’un Soulier d’or.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, prêts à éblouir et, pourquoi pas, à éclipser les favoris sur le sol nord-américain.

Suivez avec nous, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, la course au Soulier d’or et ses principaux prétendants.