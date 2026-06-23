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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi bat le record de buts du tournoi, tandis que Kylian Mbappé et Erling Haaland connaissent eux aussi un début de compétition prolifique

Coupe du monde
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Turquie
Uruguay
Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, récompensant le meilleur buteur du tournoi. Le parcours est encore long, 48 nations luttant pour le titre suprême, mais quelle star soulevera cette illustre récompense ? Voici, d’après GOAL, les principaux candidats au trophée, alors que nous surveillons de près les joueurs les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. La plus évidente consiste à conduire son pays vers le titre suprême, mais une autre, tout aussi prestigieuse, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de buteur d’un avant-centre, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre consécutif, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, guette son retour sur le trône des buteurs.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivez avec GOAL les performances des meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Maxi Araujo | Uruguay | Deux buts

    Le but égalisateur inscrit in extremis par Maxi Araujo a permis à l’Uruguay d’éviter l’humiliation lors de son entrée en lice contre l’Arabie saoudite, grâce à une conclusion imparable à bout portant qui a fixé le score à 1-1. L’ailier du Sporting CP a ensuite doublé son compteur dans le tournoi lors de la rencontre suivante des Uruguayens dans le groupe H face au Cap-Vert, en réagissant le premier à un rebond pour propulser le ballon au fond des filets d’une tête qui a touché le poteau. Malgré ces deux buts, la sélection de Marcelo Bielsa a dû se contenter d'un nouveau partage (2-2), ce qui maintient incertaines ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.

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  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    22Ismaila Sarr | Sénégal | Deux buts

    Le Sénégal a bien entamé son tournoi malgré deux défaites initiales face à la France et la Norvège. Les Lions de la Teranga conservent une faible chance de qualification pour les huitièmes de finale, notamment grâce à Ismaila Sarr. L’attaquant a inscrit les deux buts sénégalais lors de la défaite 3-2 contre la Norvège, concluant avec sang-froid après s’être libéré dans la surface.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Daichi Kamada | Japon | Deux buts

    Daichi Kamada a fait vibrer les supporters japonais en marquant de la tête à la 90e minute contre les Pays-Bas lors de la première journée, offrant ainsi à son équipe un match nul mérité (2-2). Il a ensuite ouvert le score lors du match suivant contre la Tunisie d’une talonnade astucieuse, lançant le Japon vers une victoire écrasante (4-0) et lui permettant désormais de briguer la première place du groupe F.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Mikel Oyarzabal | Espagne | Deux buts

    Mikel Oyarzabal avait fait les gros titres pour les mauvaises raisons lors du match nul surprise de l’Espagne face au Cap-Vert, ne touchant pas le ballon une seule fois durant les 30 premières minutes, mais il s’est rattrapé de manière magistrale lors de la deuxième journée. La star de la Real Sociedad a inscrit un doublé lors de la victoire écrasante 4-0 face à l’Arabie saoudite, et a offert une passe décisive au jeune prodige Lamine Yamal pour son tout premier but en Coupe du monde, permettant ainsi à l’Espagne de se qualifier pour les seizièmes de finale avec un match d’avance.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Ismael Saibari | Maroc | Deux buts

    Ismael Saibari, qui s’apprête à rejoindre le Bayern Munich, a rejoint le club très select des doublés marqueurs de la Coupe du monde 2026. Après avoir ouvert son compteur d’une subtile pichenette lors du match d’ouverture du Maroc contre le Brésil, il a inscrit l’unique but de la rencontre face à l’Écosse lors de la deuxième journée. Bien épaulé sur les ailes par Bilal El Khannouss et Brahim Diaz, Saibari s’est révélé être une véritable menace et le Maroc a tous les atouts pour aller loin dans la compétition.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    18Folarin Balogun | Équipe nationale masculine des États-Unis | Deux buts

    Folarin Balogun a permis à l’équipe nationale américaine de débuter son tournoi de la meilleure des manières, devant un public enthousiaste et à domicile. Bien servi par les passes décisives de Christian Pulisic, l’attaquant monégasque – auteur de 19 buts lors de sa saison avec Monaco – a inscrit un doublé en première mi-temps lors d’une victoire historique 4-1 contre le Paraguay, son deuxième but venant se loger dans la lucarne.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Cyle Larin | Canada | Deux buts

    L’attaquant canadien Cyle Larin a ouvert son compteur en égalisant face à la Bosnie-Herzégovine lors du premier match de son équipe dans la compétition. Le joueur, prêté par Southampton, a ensuite doublé sa mise en inscrivant un nouveau but lors de la victoire écrasante 6-0 contre le Qatar, ce qui lui a permis de figurer au classement des meilleurs buteurs.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brésil | Deux buts

    L'attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé, dont une frappe puissante sous la barre qui a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L'ancien joueur des Wolves s'est ainsi assuré une place de titulaire pour la suite du tournoi, et il dispose désormais d'une belle opportunité d'augmenter son total de buts et de rattraper les leaders du classement du Soulier d'or.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Harry Kane | Angleterre | Deux buts

    Harry Kane, capitaine emblématique de l’Angleterre, est arrivé au Mondial parmi les favoris pour le Soulier d’or. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, où il a marqué 36 buts en Bundesliga et remporté le Soulier d’or européen, il est l’atout majeur des Three Lions. Les Three Lions comptent donc sur l’ancien attaquant de Tottenham pour mener la charge jusqu’au bout de l’aventure nord-américaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Kane a parfaitement lancé la campagne face à la Croatie : deux buts à son actif lors de la victoire 4-2 qui a permis à l’équipe de Thomas Tuchel de bien démarrer la compétition.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Yasin Ayari | Suède | Deux buts

    Yasin Ayari a éclipsé Alexander Isak et Viktor Gyokeres lors du match d’ouverture de la Suède à la Coupe du monde, même si les attaquants de Liverpool et d’Arsenal ont également marqué dans une victoire écrasante 5-1 face à la Tunisie. Le milieu de terrain de Brighton, toujours en mouvement, a inscrit ses premiers buts internationaux depuis près d’un an en réalisant un doublé décisif, deux frappes lointaines et splendides qui ont fusé dans la lucarne.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Kai Havertz | Allemagne | Deux buts

    Fort du titre de champion d’Angleterre conquis avec Arsenal, Kai Havertz a été chargé de mener l’attaque de l’Allemagne lors de son entrée en lice dans cette Coupe du monde. Cette marque de confiance s’est révélée pleinement justifiée : il a permis à la « Die Mannschaft » de se sortir d’un départ laborieux face aux débuts de Curaçao. Il a d’abord transformé avec sang-froid un penalty dans le temps additionnel de la première période, avant de sceller une victoire écrasante 7-1.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Deux buts

    L'ailier de Motherwell, Elijah Just, s'est illustré sur la scène internationale en inscrivant un doublé, offrant à la Nouvelle-Zélande un précieux match nul 2-2 face à l'Iran. Bien lancé par l'attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, Just visera à augmenter son total de buts lors des deux dernières sorties des Kiwis contre l'Égypte et la Belgique dans le groupe G de la Coupe du monde.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Brian Brobbey | Pays-Bas | Deux buts

    Après une première saison prometteuse en Premier League sous les couleurs de Sunderland, Brian Brobbey a immédiatement justifié la confiance de Ronald Koeman en le titularisant pour affronter la Suède. L’attaquant a inscrit un doublé en seulement 17 minutes, et se positionne ainsi comme un sérieux prétendant au poste.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    10Johan Manzambi | Suisse | Deux buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été décisif en sortant du banc, offrant à la Suisse une victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe. Le match était encore indécis (0-0) avant son entrée en jeu, mais le jeune homme de 20 ans a ouvert le score d’une splendide volée à la 74^e minute. Quelques instants plus tard, la Bosnie était réduite à dix et finissait par céder : Manzambi doublait sa mise, et donc le troisième but helvétique, sur un centre en retrait dans le temps additionnel.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    9Vinicius Junior | Brésil | Deux buts

    Après avoir ouvert son compteur d’une frappe splendide lors du premier match du Brésil face au Maroc, l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son capital buts en deux sorties en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção contre Haïti. Avec des rotations possibles chez les Merengues pour le troisième match contre l’Écosse, on ignore encore si le joueur de 26 ans pourra alourdir son total avant les huitièmes de finale.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Cody Gakpo | Pays-Bas | Deux buts

    La star néerlandaise Cody Gakpo s'est illustrée lors du deuxième match de la Coupe du monde : après avoir offert une passe décisive à Brian Brobbey, permettant ainsi aux Néerlandais de prendre l'avantage face à la Suède, il a lui-même inscrit deux buts lors de cette victoire 5-1.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ayase Ueda | Japon | Deux buts

    Ayase Ueda aborde la Coupe du monde 2026 avec un moral au zénith. Auteur de 26 buts sous les couleurs du Feyenoord la saison passée, il a raflé le Soulier d’or de l’Eredivisie. Il a confirmé son éclatant état de forme en inscrivant un doublé lors de l’impressive victoire 4-0 du Japon face à la Tunisie sur les terrains nord-américains, consacrant des débuts majeurs avec les Samurai Blue, que beaucoup voient comme de sérieux outsiders pour le titre suprême.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Crysencio Summerville | Pays-Bas | Deux buts

    Crysencio Summerville, l'ailier des Pays-Bas et de West Ham, brille lors de sa première Coupe du monde. Il a d'abord inscrit un but précieux lors du match nul des Oranje face au Japon, avant de conclure la victoire écrasante 5-1 contre la Suède par le dernier but de son équipe.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts pour la Juventus, mais il s'est propulsé au rang de star de la Coupe du monde grâce à un triplé contre le Qatar. Ce triplé a porté son total en sélection nationale à l'incroyable chiffre de 42 buts en 79 matchs.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Deniz Undav | Allemagne | Trois buts

    Denis Undav affiche un taux de réussite remarquable avec l’Allemagne, son compteur de buts internationaux s’élevant désormais à neuf en seulement 11 sélections. L’attaquant de Stuttgart endosse le rôle de « super-remplaçant » lors de la Coupe du monde 2026, après être sorti du banc pour marquer lors de la victoire écrasante 7-1 de la « Mannschaft » face à Curaçao. Il a enchaîné en inscrivant un doublé décisif contre la Côte d’Ivoire, et compte également deux passes décisives à son actif.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norvège | Quatre buts

    Erling Haaland a brillé pour ses débuts en Coupe du monde, signant un doublé lors de l’impressive victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak. L’avant-centre de Manchester City a d’abord ouvert le score d’une glissade au second poteau, puis a profité d’une grossière erreur du gardien irakien pour doubler la mise, offrant à la Norvège ses premiers trois points dans un Mondial depuis 28 ans.

    Lors de la deuxième journée, la Norvège a dû davantage batailler face au Sénégal, mais deux nouveaux buts de Haaland, dont une volée du plat du pied qui a rebondi sur la barre avant de rentrer, ont permis aux Scandinaves de s’imposer 3-2 au terme d’un match palpitant.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France | Quatre buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, permettant à la France de dominer le Sénégal 3-1 lors de son entrée en lice dans le groupe I. La star du Real Madrid est entrée dans l’histoire grâce à une frappe lointaine somptueuse qui a scellé l’issue de la rencontre dans le temps additionnel, lui permettant de dépasser Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus.

    Les champions du monde 2018 ont ensuite dominé l’Irak 3-0 lors de leur deuxième sortie, et Mbappé a inscrit deux nouveaux buts, offrant ainsi à la France sa qualification pour les seizièmes de finale.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentine | Cinq buts

    Lionel Messi s'est propulsé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a mené les champions en titre vers une victoire 3-0 et, au passage, a égalé le record historique de Miroslav Klose en marquant son 16e but en phase finale de Coupe du monde.

    Après avoir manqué un penalty en début de rencontre lors du deuxième match face à l’Autriche, il a inscrit un superbe but pour dépasser Klose au classement, avant de porter son total à 18 unités dans le temps additionnel. Il a ainsi marqué les cinq réalisations de l’Argentine jusqu’ici.