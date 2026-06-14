Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. La plus évidente consiste à conduire son pays vers le sacre suprême ; mais un autre chemin, tout aussi prestigieux, couronne le talent individuel pur au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de l’avant-centre, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle propulse des attaquants talentueux au rang de légendes, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite est prête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, et peut-être un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre consécutif, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, guette son retour sur le trône des buteurs.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivi par GOAL, le classement des buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis promet d’évoluer à chaque match, tant la course au Soulier d’or s’annonce indécise.