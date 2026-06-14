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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : la star de l’équipe nationale américaine Folarin Balogun occupe actuellement la première place, tandis que Harry Kane et Kylian Mbappé s’apprêtent à livrer un duel prometteur pour décrocher le prestigieux titre FIFA

Coupe du monde
Angleterre
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FEATURES
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Etats-Unis

La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, récompensant le meilleur buteur du tournoi. Le parcours est encore long, puisque 48 nations sont en lice pour ce titre suprême, mais quelle star empochera finalement ce trophée tant convoité ? Voici, d’après GOAL, les principaux candidats à la distinction, alors que nous gardons un œil attentif sur les attaquants les plus en vue de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. La plus évidente consiste à conduire son pays vers le titre suprême ; une autre, plus personnelle, récompense le talent pur de l’attaquant et se matérialise par le Golden Boot.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de l’avant-centre, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite est prête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, et peut-être un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre consécutif, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivez avec GOAL les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Angleterre

    L’attaquant imparable du Bayern Munich est en pole position pour briguer le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde cette année.

    Ses 36 buts en Bundesliga lui ont valu le Soulier d’or européen, et ses 14 réalisations en 13 matches de Ligue des champions – dont des éclats face au PSG et au Real Madrid – démontrent que même les défenses les plus hermétiques finissent par céder.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | France

    Kylian Mbappé occupe déjà la 6e place, ex aequo, du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, à égalité avec la légende brésilienne Pelé (12 buts en 14 matchs) et à une longueur de Lionel Messi, auteur de 13 buts en 26 rencontres. À seulement quatre réalisations de la marque de référence, détenue par l’Allemand Miroslav Klose, le tournoi à venir pourrait lui offrir, à tout juste 27 ans, l’occasion de prendre la première place de ce palmarès.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Erling Haaland | Norvège

    Avec un bilan de buts impressionnant (55 buts en 50 sélections avec la Norvège), tout est réuni pour qu’Erling Haaland fasse une entrée fracassante lors de sa première phase finale de Coupe du monde.

    Tout juste sacré meilleur buteur de la Premier League pour la troisième fois, l’attaquant de Manchester City peut encore renforcer son statut de l’un des meilleurs numéros 9 de l’histoire s’il parvient à devancer ses homologues anglais, espagnols, français et argentins pour remporter l’équivalent de ce titre en Coupe du monde.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentine

    Même si Lionel Messi s’est éloigné ces dernières années de l’intensité des grands championnats européens et du faste de la Ligue des champions, le héros argentin devrait encore jouer un rôle de premier plan lors de cette Coupe du monde.

    À 38 ans, son influence sur l’Albiceleste reste prépondérante depuis le sacre au Qatar il y a quatre ans. Sa capacité à faire basculer les rencontres s’est rappelée au bon souvenir des observateurs lors du récent match amical contre l’Islande : entré en jeu, il a obtenu un penalty dès sa première touche (qui a failli finir au fond des filets) et l’a transformé sur sa deuxième, contribuant à la victoire 3-0 de l’Argentine.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Mikel Oyarzabal | Espagne

    Souvent présenté comme l’attaquant le plus sous-estimé à l’aube de la compétition, Mikel Oyarzabal a toutes les raisons d’aspirer au Soulier d’or. Son palmarès de 25 buts en 53 matchs est déjà significatif, mais c’est surtout sa forme des sept derniers mois qui retient l’attention : 13 réalisations et plusieurs passes décisives en 13 sélections avec l’Espagne.

    À l’approche de la compétition, l’Espagne a d’ailleurs peiné à trouver le chemin des filets sans lui, concédant des matchs nuls contre l’Égypte et l’Irak.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo | Portugal

    À 41 ans, ce devrait être la dernière sélection de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Il demeure le leader incontesté de l’équipe de Roberto Martínez, auteur de buts décisifs lors de la campagne victorieuse en Ligue des Nations de l’UEFA et tout au long des qualifications pour la Coupe du monde.

    Pour épauler l’ancien buteur du Real Madrid et de Manchester United, le sélectionneur peut compter sur un effectif de grande qualité : Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha et João Neves occupent des rôles clés et permettent à l’attaquant emblématique de s’exprimer pleinement.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | Espagne

    Malgré un seul but lors de l’Euro 2024, le jeune Espagnol Lamine Yamal vient d’achever une saison prolifique dans le dernier tiers du terrain avec Barcelone, où il a inscrit 22 buts en Liga et en Ligue des champions.

    Il fêtera ses 19 ans durant la compétition et espère toujours figurer parmi les prétendants au trophée mondial et au Soulier d’or.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    Ousmane Dembélé | France

    Moins prolifique en équipe de France qu’au PSG, où il a marqué 20 buts en 40 matchs lors de la saison 2025-2026, l’attaquant entend briller sur la scène internationale pour nourrir ses espoirs de conserver le Ballon d’Or.

    Fort de sa récente victoire en Ligue des champions, un rôle clé avec les Bleus en Amérique du Nord et un nouveau trophée individuel le rapprocheraient encore du sacre de meilleur joueur du monde.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Raphinha | Brésil

    Souvent sous-côté malgré ses performances de haut niveau avec le FC Barcelone – performances qui lui ont valu une cinquième place au Ballon d’Or – Raphinha reste un atout majeur. En Catalogne, l’étoile montante Lamine Yamal attire souvent les projecteurs, tandis qu’au Brésil, les regards se tournent principalement vers Neymar et Vinicius Junior. Néanmoins, à 29 ans, l’ailier est jugé indispensable par ses entraîneurs quand il est à son meilleur niveau.

    Des blessures ont perturbé sa saison en club et l’ont parfois écarté de la sélection brésilienne, mais il espère jouer un rôle clé alors que le Brésil vise un sixième titre mondial.

  • Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Julian Álvarez | Argentine

    Julian Alvarez est attendu au tournant : ses performances pourraient faire exploser le marché des transferts. L’Atlético Madrid a déjà repoussé une offre de 150 millions d’euros du Real Madrid, adressant un avertissement à Barcelone, au PSG et à Arsenal.

    Si l’attaquant se révèle décisif pour propulser l’Argentine au plus loin dans la compétition, d’autres offres pourraient rapidement affluer.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Le classement actuel des meilleurs buteurs

    Après un début de Coupe du monde 2026 riche en rebondissements, la star de l’équipe nationale américaine Folarin Balogun occupe la tête du classement des buteurs après être devenu le premier joueur à signer un doublé : l’attaquant de Monaco a en effet marqué deux fois pour les coorganisateurs lors de leur impressionnante victoire 4-1 contre le Paraguay. Cyle Larin a quant à lui permis au Canada d’entrer dans l’histoire en décrochant son premier point lors d’un match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine. Quinze autres joueurs, dont la sensation brésilienne Vinicius Junior, ont pour l’instant inscrit une seule unité.

    Joueur

    Équipe

    Buts

    Folarin Balogun

    États-Unis

    2

    Hwang In-beom

    Corée du Sud

    1

    Raúl Jiménez

    Mexique

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Corée du Sud

    1

    Julio César Quiñones

    Mexique

    1

    Ladislav Krejci

    République tchèque

    1

    Gio Reyna

    États-Unis

    1

    Cyle Larin

    Canada

    1

    Jovo Lukic

    Bosnie-Herzégovine

    1

    Mauricio

    Paraguay

    1

    Breel Embolo

    Suisse

    1

    Vinicius Junior

    Brésil

    1

    Ismael Saibari

    Maroc

    1

    John McGinn

    Écosse

    1

    Nestory Irankunda

    Australie

    1

    Connor Metcalfe

    Australie

    1