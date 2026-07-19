Plusieurs moyens existent pour inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la voie royale, un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le trophée de la Coupe du monde demeure l’objectif suprême de toute sélection, le Soulier d’or atteste de l’instinct tueur d’un avant-poste sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le Saint Graal.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de joueurs tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite a tenté d’ajouter son nom à ce palmarès prestigieux.

Le lauréat 2022, Kylian Mbappé, abordait l’épreuve avec l’intention de conserver son titre tout en guidant les Bleus vers une troisième finale d’affilée. Malgré l’élimination en demi-finale, la star du Real Madrid peut encore soulever le trophée FIFA avant la petite finale face à l’Angleterre.

GOAL vous propose un tour d’horizon des meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis, alors que la course au Soulier d’or entre dans sa phase finale.