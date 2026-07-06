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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé et Erling Haaland sont désormais à égalité avec Lionel Messi, animant ainsi une lutte palpitante pour le titre de meilleur buteur

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Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 bat son plein, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours s’annonce long et ardu, alors que 48 nations s’affrontent pour ce titre tant convoité. Mais quelle star soulevera finalement ce trophée ? GOAL vous propose un tour d’horizon des candidats les plus en vue.

Plusieurs moyens existent pour inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la voie royale, un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le trophée de la Coupe du monde demeure l’objectif suprême de toute sélection, le Soulier d’or atteste de l’instinct de buteur d’un attaquant sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le Saint Graal.

Cette consécration individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de joueurs tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cette année, dans les stades d’Amérique du Nord, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à écrire ses propres pages dans cette histoire riche en rebondissements.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, arrive avec l’intention de conserver son Soulier d’or tout en guidant la France vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième sacre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi vise un doublé historique, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat de l’épreuve, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris.

GOAL suit de près les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    22Yoane Wissa | RD Congo | Trois buts

    Yoane Wissa a connu une première saison difficile à Newcastle en 2025-2026, mais il reste une figure emblématique de son pays, la République démocratique du Congo. L’ancien attaquant de Brentford a ouvert son compteur buts en Coupe du monde d’un coup de tête lors du match nul 1-1 contre le Portugal, avant de doubler la mise face à l’Ouzbékistan (victoire 3-1). Sa série s’est toutefois arrêtée là : l’Angleterre a éliminé la nation africaine en seizièmes de finale.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Kai Havertz | Allemagne | Trois buts

    Kai Havertz a parfaitement lancé sa Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, permettant à l’Allemagne de terminer en tête du groupe E et de se qualifier pour les huitièmes de finale. L’attaquant d’Arsenal a ensuite marqué son troisième but dans la compétition lors du match des 32es de finale face au Paraguay, reprenant de la tête un centre précis de Florian Wirtz à la 54e minute pour égaliser après l’ouverture du score de Julio Enciso en première période. Malheureusement pour Havertz et ses coéquipiers, la Mannschaft n'a pas su capitaliser sur cette égalisation et a finalement été éliminée après une défaite surprenante 4-3 aux tirs au but, l'ancien attaquant de Chelsea ayant raté sa tentative depuis les 12 yards.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari | Maroc | Trois buts

    Ismael Saibari, qui s'apprête à rejoindre le Bayern Munich, a démarré la Coupe du monde 2026 en fanfare : il a ouvert le score d'une touche astucieuse lors du match d'ouverture du Maroc contre le Brésil, avant d'inscrire le but de la victoire lors d'un match serré contre l'Écosse lors de la deuxième rencontre. Titulaire une nouvelle fois contre Haïti, l'attaquant du PSV a signé son troisième but en trois matchs lors de la victoire 4-2 contre Haïti.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Cristiano Ronaldo | Portugal | Trois buts

    Après avoir essuyé de nombreuses critiques avant le tournoi et lors du match d'ouverture du groupe K, qui s'était soldé par un match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo, Cristiano Ronaldo a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan. Le légendaire attaquant d'Al-Nassr a également trouvé le chemin des filets lors de la victoire controversée contre la Croatie en seizièmes de finale, portant ainsi son total à trois buts en Coupe du monde.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts sous les couleurs de la Juventus. Il s'est toutefois propulsé sous les projecteurs de la Coupe du monde en signant un triplé contre le Qatar. L'élimination du pays hôte par le Maroc en huitièmes de finale signifie néanmoins que l'aventure de David s'arrête là, avec un total de trois réalisations au compteur.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Trois buts

    En tant qu'équipe la moins bien classée du tournoi, la Nouvelle-Zélande savait d'emblée que la tâche serait ardue. Elle a été éliminée dès la phase de poules après n'avoir récolté qu'un seul point en trois rencontres.

    Elijah Just a inscrit un doublé lors du match nul 2-2 contre l’Iran, puis a encore trouvé le chemin des filets lors de la défaite 5-1 face à la Belgique, portant ainsi son total à trois des quatre buts des All Whites.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brésil | Trois buts

    L’attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a immédiatement justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé, dont une frappe puissante sous la lucarne qui a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L’ancien attaquant des Wolves a ensuite inscrit un nouveau but, servi sur un plateau par Bruno Guimaraes, lors de la victoire 3-0 contre l’Écosse. Il n’a toutefois pas confirmé cette performance en phase à élimination directe, le Brésil étant éliminé par la Norvège.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Folarin Balogun | Équipe nationale masculine des États-Unis | Trois buts

    L'attaquant de l'équipe nationale américaine, Folarin Balogun, a démarré la Coupe du monde sur les chapeaux de roue en inscrivant un doublé lors du match d'ouverture du groupe D contre le Paraguay, contribuant à la victoire écrasante 4-1 des co-organisateurs du tournoi. L’attaquant de Monaco a enchaîné avec un nouveau but lors de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, puis, après une annulation sensationnelle de sa suspension, il aura l’occasion d’alourdir son total lors du match des huitièmes de finale contre la Belgique.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Brian Brobbey | Pays-Bas | Trois buts

    L'attaquant néerlandais Brian Brobbey a endossé le rôle de numéro 9 lors de cette Coupe du monde et a justifié la confiance de son sélectionneur Ronald Koeman à deux reprises. Décisif lors de la victoire des Oranje face à la Suède en phase de groupes, il a ensuite inscrit un nouveau but contre la Tunisie, offrant à son équipe la première place du groupe. L'aventure s'est néanmoins arrêtée en seizièmes de finale, les Pays-Bas étant éliminés par le Maroc.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    13Cody Gakpo | Pays-Bas | Trois buts

    Cody Gakpo a brillé lors de la victoire 5-1 des Pays-Bas sur la Suède en phase de groupes, signant un doublé décisif qui a virtuellement qualifié les siens pour les seizièmes de finale. Mais les hommes de Ronald Koeman ont ensuite été éliminés par le Maroc en huitièmes, battus aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme des 120 minutes. L’attaquant a ouvert le score d’une belle finition à la 71^e minute, mais le Maroc a réagi en égalisant dans le temps additionnel par Issa Diop, avant de s’imposer 3-2 aux tirs au but.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    12Johan Manzambi | Suisse | Trois buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été décisif en sortant du banc, permettant à la Suisse de s’imposer 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe. Le score était encore de 0-0 à son entrée en jeu, mais le jeune homme de 20 ans a ouvert le score de façon spectaculaire à la 74e minute, expédiant le ballon au fond des filets d’une volée fulgurante à la première intention. La Bosnie a ensuite été réduite à dix et a fini par capituler. Manzambi a inscrit son deuxième but, le troisième de la Suisse, en reprenant un centre en retrait dans la dernière minute du temps réglementaire.

    Il a ensuite conclu la phase de groupes en inscrivant le but de la victoire contre le Qatar, permettant à la Suisse de terminer en tête de son groupe devant le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Deniz Undav | Allemagne | Trois buts

    Deniz Undav affiche un ratio but/match impressionnant sous le maillot allemand : neuf réalisations en seulement treize sélections. L’attaquant de Stuttgart a endossé le rôle de « super-remplaçant » lors de la Coupe du monde 2026, entrant en cours de jeu pour marquer un but lors de la victoire écrasante 7-1 de la « Mannschaft » face à Curaçao. Il a ensuite enchaîné en inscrivant un doublé décisif contre la Côte d’Ivoire, mais il rentre désormais chez lui après l’élimination surprise de l’Allemagne face au Paraguay en seizièmes de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brésil | Quatre buts

    Après avoir ouvert son compteur d'une frappe splendide lors du match d'ouverture de la Coupe du monde du Brésil face au Maroc, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son total personnel en deux rencontres en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção contre Haïti. Titulaire face à l’Écosse, il a porté son total à quatre buts dans la compétition en inscrivant un doublé, offrant à la Seleção une victoire confortable (3-0). Il n’a toutefois pas confirmé en phase à élimination directe, restant muet lors du succès contre le Japon puis de nouveau lors de l’élimination face à la Norvège.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    9Jude Bellingham | Angleterre | Quatre buts

    Jude Bellingham a lancé son célèbre « who else » après avoir inscrit un but décisif pour l’Angleterre lors de l’Euro 2024, et il reste une figure emblématique des Three Lions. Il l’a encore prouvé en redonnant l’avantage à son équipe en début de seconde mi-temps, alors que la formation de Thomas Tuchel débutait son parcours en Coupe du monde par une victoire 4-2 face à la Croatie.

    Il a ensuite ouvert le score lors d’un match difficile contre le Panama, avant de s’illustrer au stade Azteca face au Mexique en huitièmes de finale. Son doublé express a posé les bases d’une victoire épique 3-2.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    8Julian Quinones | Mexique | Quatre buts

    L'homme qui a devancé Cristiano Ronaldo et Ivan Toney au classement du Soulier d'or de la Saudi Pro League la saison dernière a confirmé sa bonne forme lors de la Coupe du monde, alors que le Mexique visait à aller loin dans la compétition à domicile. Julian Quinones a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la phase de poules, face à l'Afrique du Sud et à la Tchéquie, permettant ainsi au Mexique d'accéder aux huitièmes de finale avec le maximum de points. L’attaquant d’Al-Qadsiah a confirmé son efficacité en seizièmes de finale : sa redoutable finition à la 22^e minute a contribué à la victoire 2-0 contre l’Équateur, puis il a expédié une volée lors de la défaite 3-2 face à l’Angleterre, terminant ainsi le tournoi avec quatre buts à son actif.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ismaila Sarr | Sénégal | Quatre buts

    Ismaila Sarr a été le rayon de soleil de la sélection sénégalaise lors de sa défaite 3-2 face à la Norvège, inscrivant deux buts pour maintenir son équipe dans la course. Le Sénégal a ensuite facilement dominé l’Irak, Sarr inscrivant le deuxième des cinq buts de cette victoire impressionnante qui a propulsé son équipe en phase à élimination directe. Face à la Belgique, il a donné l’avantage à son équipe d’une belle frappe qui a fait 2-0 dès l’entame de la seconde période ; mais un effondrement tardif a finalement contraint la sélection africaine à quitter la compétition dès les 32es de finale.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Mikel Oyarzabal | Espagne | Quatre buts

    Mikel Oyarzabal a d’abord signé un doublé lors de la victoire écrasante 4-0 de l’Espagne face à l’Arabie saoudite en phase de groupes, puis a réédité cet exploit lors du succès 3-0 contre l’Autriche en seizièmes de finale. Le joueur de la Real Sociedad a ouvert le score pour la « Roja » et a également inscrit le troisième but de la rencontre, concluant deux superbes finitions en première intention après avoir été servi par Marc Cucurella.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | France | Quatre buts

    Après avoir inscrit le troisième but de son équipe lors de la victoire 3-0 contre l'Irak, le lauréat du Ballon d'Or a encore marqué trois fois, permettant ainsi à son équipe de clôturer la phase de poules par une victoire éclatante contre la Norvège. Le triplé fulgurant réalisé par Ousmane Dembélé en première mi-temps l'a propulsé tout en haut du classement des meilleurs buteurs.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Harry Kane | Angleterre | Six buts

    Après avoir ouvert son tournoi par un doublé face à la Croatie, Harry Kane a dépassé Gary Lineker pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de son pays en phase finale de Coupe du monde, grâce à une tête victorieuse contre le Panama. Il a ensuite ajouté deux réalisations à son compteur en inscrivant un doublé décisif qui a permis aux Three Lions de renverser la RD Congo en seizièmes de finale après avoir concédé l'ouverture du score.

    En huitièmes de finale, alors que le chaos régnait autour de lui, Kane a gardé son sang-froid pour transformer un penalty décisif et permettre aux Three Lions de s’imposer 3-2 au stade Azteca face au Mexique.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norvège | Sept buts

    Erling Haaland a brillé lors de ses débuts en Coupe du monde, signant un doublé lors de la large victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak. L’attaquant de Manchester City a d’abord ouvert le score d’une glissade au second poteau, puis a doublé la mise en exploitant une grossière erreur du gardien irakien, offrant ainsi à la Norvège ses premiers points en Coupe du monde depuis 28 ans.

    La Norvège a ensuite dû batailler lors de la deuxième journée face au Sénégal, mais deux nouvelles réalisations de son numéro 9, dont une volée du plat du pied qui a rebondi sur la barre avant de rentrer, ont permis aux Scandinaves de s’imposer 3-2 au terme d’un match palpitant. En seizièmes de finale contre la Côte d’Ivoire, le buteur a encore frappé en marquant de force le but de la victoire à la 86^e minute.

    Sa série de buts en sélection atteint désormais 14 matches consécutifs, et c’est encore lui qui a permis à la Norvège de créer l’exploit face au Brésil : un nouveau doublé, fatal à la Seleção, a offert aux Scandinaves une qualification historique pour les quarts de finale.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentine | Sept buts

    Lionel Messi s'est propulsé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a mené les champions en titre vers une victoire 3-0 et a égalé au passage le record historique de Miroslav Klose en marquant son 16e but en phase finale de Coupe du monde.

    Après avoir manqué un penalty en début de match lors de la deuxième rencontre de l’Argentine contre l’Autriche, il a inscrit un superbe but pour dépasser Klose, avant de porter son total à 18 lors du temps additionnel. Le plus grand joueur sud-américain de tous les temps est sorti du banc pour marquer un coup franc astucieux lors de la victoire 3-1 contre la Jordanie, puis a porté son total à sept buts dans le tournoi en marquant contre le Cap-Vert en seizièmes de finale.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | France | Sept buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, permettant à la France de dominer le Sénégal 3-1 lors de son entrée en lice dans le groupe I. La star du Real Madrid est entrée dans l’histoire grâce à une frappe lointaine somptueuse, qui a scellé l’issue de la rencontre dans le temps additionnel et lui a permis de dépasser Olivier Giroud au rang de meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

    Les champions du monde 2018 ont ensuite dominé l’Irak 3-0 lors de leur deuxième sortie, Mbappé inscrivant un doublé qui a scellé la qualification pour les seizièmes de finale. Il a ensuite porté son total à six réalisations en seulement quatre rencontres grâce à un nouveau doublé face à la Suède (3-0), lui permettant de dépasser l’icône brésilienne Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des phases à élimination directe de la Coupe du monde (10).

    En huitièmes de finale face au Paraguay, Mbappé a encore été décisif en transformant avec sang-froid un penalty qui a scellé l’issue de la rencontre. L’attaquant « Galactico » totalise également deux passes décisives.