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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé et Erling Haaland rejoignent Lionel Messi en tête, animant ainsi une lutte palpitante pour le titre de meilleur buteur

Coupe du monde
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Turquie
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Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 bat son plein, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours s’annonce long et sinueux, alors que 48 nations luttent pour ce titre tant convoité. Mais quel joueur émergera en tête du classement des buteurs ? GOAL vous propose un tour d’horizon des candidats les plus prolifiques.

Plusieurs moyens existent pour inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la voie royale, un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le trophée de la Coupe du monde demeure l’objectif suprême de toute sélection, le Soulier d’or atteste de l’instinct de buteur d’un attaquant sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le Saint Graal.

Cette consécration individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de joueurs tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cette année, dans les stades d’Amérique du Nord, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à écrire ses propres pages dans cette histoire riche en rebondissements.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, arrive avec l’intention de conserver son Soulier d’or tout en guidant la France vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième sacre mondial. Il croisera toutefois le chemin du champion du monde en titre, Lionel Messi, déterminé à enchaîner deux Coupes du monde, et du héros anglais Harry Kane, déjà couronné une fois.

Mais la concurrence ne s’arrête pas là. L’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser Mbappé, Messi et Kane.

GOAL suit de près les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis, alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    22Yoane Wissa | RD Congo | Trois buts

    Yoane Wissa a connu une première saison difficile à Newcastle en 2025-2026, mais il demeure une figure emblématique de la RD Congo. Les Léopards s'appuient sur cet attaquant infatigable pour trouver l'inspiration.

    Il a d’abord ouvert le score juste avant la mi-temps lors du match nul 1-1 face au Portugal, puis a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan, qualifiant les siens pour les seizièmes de finale où ils défieront l’Angleterre.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Kai Havertz | Allemagne | Trois buts

    Kai Havertz a idéalement lancé sa Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la victoire écrasante 7-1 contre Curaçao, permettant à l’Allemagne de terminer en tête du groupe E et de se qualifier pour les huitièmes de finale. L’attaquant d’Arsenal a ensuite inscrit son troisième but du tournoi lors des 16es de finale face au Paraguay, reprenant de la tête un centre malin de Florian Wirtz à la 54e minute pour égaliser après l’ouverture du score de Julio Enciso en première période. Malheureusement, la Mannschaft n’a pas su capitaliser sur cet élan et a finalement été éliminée suite à une défaite surprenante 4-3 aux tirs au but, Havertz ayant manqué sa tentative depuis les 12 yards.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari | Maroc | Trois buts

    Ismael Saibari, qui s'apprête à rejoindre le Bayern Munich, a démarré la Coupe du monde 2026 en fanfare : il a ouvert le score d'une touche de génie lors du match d'ouverture du Maroc contre le Brésil, avant d'inscrire le but de la victoire lors d'un match serré contre l'Écosse lors de la deuxième rencontre. Titulaire une nouvelle fois contre Haïti, l'attaquant du PSV a signé son troisième but en trois matchs lors de la victoire 4-2 face à Haïti.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Cristiano Ronaldo | Portugal | Trois buts

    Après avoir essuyé de nombreuses critiques avant le tournoi et lors du match d'ouverture du groupe K, qui s'était soldé par un match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo, Cristiano Ronaldo a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan. Le légendaire attaquant d'Al-Nassr a également trouvé le chemin des filets lors de la victoire controversée contre la Croatie en seizièmes de finale, portant ainsi son total à trois buts en Coupe du monde.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts pour la Juventus, mais il s'est propulsé au rang de star de la Coupe du monde grâce à un triplé contre le Qatar. Bien qu'il n'ait pas marqué lors du dernier match de groupe, une défaite 2-1 contre la Suisse, ni lors de la victoire 1-0 du Canada face à l'Afrique du Sud en seizièmes de finale, il reste en lice pour le Soulier d'or.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Trois buts

    En tant qu'équipe la moins bien classée du tournoi, la Nouvelle-Zélande savait d'emblée que la tâche serait ardue. Elle a été éliminée dès la phase de poules après n'avoir récolté qu'un seul point en trois rencontres.

    Elijah Just a brillé en inscrivant un doublé lors du match nul 2-2 contre l’Iran, puis en trouvant à nouveau le chemin des filets lors de la défaite 5-1 face à la Belgique, portant ainsi son total à trois des quatre buts des All Whites.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brésil | Trois buts

    L’attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé, dont une frappe puissante sous la lucarne qui a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L’ancien attaquant des Wolves s’est sans aucun doute assuré une place de titulaire pour la suite de la compétition, inscrivant même un troisième but, suite à un travail remarquable de Bruno Guimaraes qui lui a servi le ballon sur un plateau, lors de la victoire 3-0 contre l’Écosse.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Folarin Balogun | Équipe nationale masculine des États-Unis | Trois buts

    L'attaquant de l'équipe nationale américaine, Folarin Balogun, a démarré la Coupe du monde sur les chapeaux de roue en inscrivant deux buts lors du match d'ouverture du groupe D contre le Paraguay, une victoire écrasante (4-1) pour les co-organisateurs du tournoi. L'attaquant de Monaco a enchaîné avec un autre but lors de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, mais le carton rouge qu'il a reçu lors de ce match l'empêchera de disputer le huitième de finale contre la Belgique.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Brian Brobbey | Pays-Bas | Trois buts

    L'attaquant néerlandais Brian Brobbey a endossé le rôle de numéro 9 lors de cette Coupe du monde et a déjà justifié la confiance de son sélectionneur Ronald Koeman à deux reprises. Il a joué un rôle décisif dans la victoire des Oranje face à la Suède lors du deuxième match de la phase de poules, avant d'inscrire un autre but lors de la victoire contre la Tunisie qui a permis à son équipe de terminer en tête du groupe.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    13Cody Gakpo | Pays-Bas | Trois buts

    Cody Gakpo a brillé lors de la victoire 5-1 des Pays-Bas sur la Suède en phase de groupes, signant un doublé décisif qui a virtuellement qualifié les siens pour les seizièmes de finale. Mais les hommes de Ronald Koeman ont été éliminés par le Maroc en huitièmes, battus aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme des 120 minutes. L’attaquant a ouvert le score d’une belle finition à la 71^e minute, mais le Maroc a réagi en égalisant dans le temps additionnel par Issa Diop, avant de s’imposer 3-2 aux tirs au but.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    12Julian Quinones | Mexique | Trois buts

    L'homme qui a devancé Cristiano Ronaldo et Ivan Toney pour remporter le Soulier d'or de la Saudi Pro League la saison dernière mène désormais la charge du Mexique dans sa quête de gloire en Coupe du monde, disputée à domicile. Julian Quinones a déjà fait trembler les filets à deux reprises lors de la phase de groupes, contre l’Afrique du Sud et la Tchéquie, contribuant à la qualification de son équipe avec un parcours parfait. L’attaquant d’Al-Qadsiah a remis ça en seizièmes de finale : sa frappe chirurgicale à la 22^e minute a lancé le Mexique vers une victoire 2-0 face à l’Équateur et un billet pour les huitièmes de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    11Johan Manzambi | Suisse | Trois buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été décisif en sortant du banc, permettant à la Suisse de s'imposer 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe. Le score était toujours de 0-0 avant l'entrée en jeu de Manzambi, et le joueur de 20 ans a ouvert le score de manière spectaculaire à la 74e minute, en expédiant le ballon au fond des filets d'une volée fulgurante à la première intention. La Bosnie s'est retrouvée réduite à 10 joueurs quelques instants plus tard et a fini par capituler. Manzambi a inscrit son deuxième but, le troisième de la Suisse, en reprenant un centre en retrait dans la dernière minute du temps réglementaire.

    Il a ensuite conclu la phase de groupes par un nouveau but face au Qatar, offrant à la Suisse la première place du classement devant le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Deniz Undav | Allemagne | Trois buts

    Denis Undav affiche un taux de réussite remarquable avec l'Allemagne, son total de buts en sélection s'élevant désormais à neuf en seulement 11 sélections. L'attaquant de Stuttgart endosse le rôle de « super-remplaçant » lors de la Coupe du monde 2026, après être sorti du banc pour marquer lors de la victoire écrasante 7-1 de la « Mannschaft » face à Curaçao. Il a enchaîné en inscrivant un doublé décisif contre la Côte d'Ivoire, et compte également deux passes décisives à son actif.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Ismaila Sarr | Sénégal | Quatre buts

    Ismaila Sarr a été le rayon de soleil de la sélection sénégalaise lors de sa défaite 3-2 face à la Norvège, inscrivant deux buts pour maintenir son équipe dans la course. Le Sénégal a ensuite dominé l’Irak, Sarr inscrivant le deuxième des cinq buts de cette victoire convaincante qui a propulsé son équipe en phase à élimination directe. Face à la Belgique, il a donné l’avantage à son équipe d’une belle frappe qui a doublé la marque dès l’entame de la seconde période ; mais un effondrement tardif a finalement contraint les Africains à quitter la compétition dès les 32es de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    8Vinicius Junior | Brésil | Quatre buts

    Après avoir ouvert son compteur d’une frappe remarquable lors du match d’ouverture du Brésil face au Maroc, l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son total en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção contre Haïti. Titulaire dès le coup d’envoi face à l’Écosse, Vinicius a porté son total à quatre buts dans le tournoi en inscrivant un doublé qui a permis à son pays de s’imposer confortablement 3-0. Ajoutons qu’il totalise déjà une passe décisive, un atout non négligeable en cas d’égalité au classement des buteurs, alors qu’il vise le titre de meilleur réalisateur des phases finales.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    7Jude Bellingham | Angleterre | Quatre buts

    Jude Bellingham a lancé son célèbre « who else » après avoir inscrit un but décisif pour l’Angleterre lors de l’Euro 2024, et il reste une figure emblématique des Three Lions. Il l’a encore prouvé en redonnant l’avantage à son équipe en début de seconde mi-temps, alors que la formation de Thomas Tuchel débutait son parcours en Coupe du monde par une victoire 4-2 face à la Croatie.

    Il a ensuite ouvert le score lors d’un match difficile contre le Panama, avant de s’illustrer au stade Azteca face au Mexique en huitièmes de finale. Son doublé express a posé les bases d’une victoire épique (3-2).

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Mikel Oyarzabal | Espagne | Quatre buts

    Mikel Oyarzabal a d’abord signé un doublé lors de la victoire écrasante 4-0 de l’Espagne face à l’Arabie saoudite en phase de groupes, avant de rééditer sa performance lors du succès 3-0 contre l’Autriche en huitièmes de finale. Le joueur de la Real Sociedad a ouvert le score pour la « Roja » et a inscrit le troisième but, deux superbes finitions en une touche après des passes décisives de Marc Cucurella.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | France | Quatre buts

    Après avoir inscrit le troisième but de son équipe lors de la victoire 3-0 contre l'Irak, le lauréat du Ballon d'Or a encore marqué trois fois, permettant ainsi à son équipe de clôturer la phase de poules par une victoire éclatante contre la Norvège. Le triplé fulgurant réalisé par Ousmane Dembélé en première mi-temps l'a propulsé tout en haut du classement des meilleurs buteurs.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Harry Kane | Angleterre | Six buts

    Après avoir ouvert son tournoi par un doublé face à la Croatie, Harry Kane a dépassé Gary Lineker pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de son pays en phase finale de Coupe du monde, grâce à une tête victorieuse contre le Panama. Il a ensuite ajouté deux réalisations à son compteur en inscrivant un doublé décisif qui a permis aux Three Lions de renverser la vapeur après avoir été menés au score et de battre la RD Congo en seizièmes de finale.

    En huitièmes de finale, alors que le chaos régnait autour de lui, Kane a gardé son sang-froid pour transformer un penalty et offrir aux Three Lions une victoire 3-2 au stade Azteca face au Mexique.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norvège | Sept buts

    Erling Haaland a brillé pour ses débuts en Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la large victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak. L’attaquant de Manchester City a d’abord ouvert le score d’une glissade au second poteau, puis a doublé la mise en profitant d’une grossière erreur du gardien irakien, offrant à la Norvège ses premiers points en Coupe du monde depuis 28 ans.

    La Norvège a ensuite dû batailler lors de la deuxième journée face au Sénégal, mais deux nouvelles réalisations du numéro 9, dont une volée du plat du pied qui a rebondi sur la barre avant de rentrer, ont permis aux Scandinaves de s’imposer 3-2 au terme d’un match palpitant. En seizièmes de finale contre la Côte d’Ivoire, le buteur a encore frappé en inscrivant de force l’unique but de la rencontre à la 86^e minute.

    Sa série de matches consécutifs avec au moins un but en sélection s’est ainsi prolongée à 14, lui permettant d’éliminer le Brésil grâce à un nouveau doublé décisif et d’offrir à la Norvège une qualification historique pour les quarts de finale.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentine | Sept buts

    Lionel Messi s'est propulsé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a mené les champions en titre vers une victoire 3-0, égalant au passage le record historique de Miroslav Klose avec son 16e but en phase finale de Coupe du monde.

    Après avoir manqué un penalty en début de match lors de la deuxième rencontre de l’Argentine contre l’Autriche, il a inscrit un superbe but pour dépasser Klose au classement, avant de porter son total à 18 réalisations dans le temps additionnel. Le plus grand joueur sud-américain de tous les temps est sorti du banc pour marquer un coup franc astucieux lors de la victoire 3-1 contre la Jordanie, puis a porté son total à sept buts dans le tournoi en marquant contre le Cap-Vert en seizièmes de finale.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | France | Sept buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, permettant à la France de dominer le Sénégal 3-1 lors de son entrée en lice dans le groupe I. La star du Real Madrid est entrée dans l’histoire grâce à une frappe lointaine somptueuse qui a scellé l’issue de la rencontre dans le temps additionnel, lui permettant de dépasser Olivier Giroud au rang de meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

    Les champions du monde 2018 ont ensuite dominé l’Irak 3-0 lors de leur deuxième sortie en phase de groupes, Mbappé inscrivant un doublé qui a scellé la qualification des Bleus pour les seizièmes de finale. Il a ensuite porté son total à six réalisations en seulement quatre rencontres en signant un nouveau doublé lors de la victoire 3-0 contre la Suède en seizièmes, dépassant ainsi l’icône brésilienne Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des phases à élimination directe de la Coupe du monde (10).

    En huitièmes de finale face au Paraguay, il a encore fait la différence en transformant avec sang-froid un penalty qui a scellé l’issue du match. L’attaquant « Galactico » totalise également deux passes décisives.