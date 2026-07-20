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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé devance Lionel Messi et remporte le titre de meilleur buteur, inscrivant ainsi son nom dans l’histoire

Coupe du monde
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Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

La Coupe du monde 2026 s’est achevée, marquant la fin de la course au prestigieux Soulier d’or, récompensant le meilleur buteur du tournoi. Alors que cette édition élargie à 48 nations s’est conclue après un mois de rencontres palpitantes en Amérique du Nord, quelle star a donc raflé ce trophée tant convoité ? GOAL vous présente ci-dessous les artilleurs les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs moyens existent pour inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Bien sûr, guider son pays vers le sacre demeure la voie royale, mais un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif : la quête du Ballon d’Or.

Si le trophée de la Coupe du monde demeure l’objectif suprême de toute sélection, le Soulier d’or atteste de l’instinct de buteur d’un attaquant sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le Saint Graal.

Cette récompense élève des avant-postes en figures mythiques, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cette année, une nouvelle génération de buteurs d’élite a tenté d’écrire ses propres chapitres dans cette histoire riche en rebondissements.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, abordait l’épreuve avec l’intention de conserver son Soulier d’or tout en guidant les Bleus vers une troisième finale consécutive. Sur sa route, des cadors comme Lionel Messi, Harry Kane ou Erling Haaland promettaient une concurrence acharnée, exigeant un niveau de performance hors norme pour l’emporter.

GOAL revient ici sur les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis, à l’issue d’une bataille épique pour le Soulier d’or.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Cristiano Ronaldo | Portugal | Trois buts

    Après avoir essuyé de nombreuses critiques avant le tournoi et lors du match d'ouverture du groupe K opposant le Portugal à la RD Congo (1-1), Cristiano Ronaldo a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan. Le légendaire attaquant d'Al-Nassr a également trouvé le chemin des filets lors de la victoire controversée contre la Croatie en seizièmes de finale, portant ainsi son total à trois buts en Coupe du monde.

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  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    25Charles De Ketelaere | Belgique | Trois buts

    L'attaquant de l'Atalanta, Charles De Ketelaere, n'a pas connu les débuts les plus fructueux en Coupe du monde avec la Belgique. Après avoir échoué à marquer contre l'Égypte, il a été laissé sur le banc lors du match nul et vierge contre l'Iran. Il est également resté muet lors des victoires contre la Nouvelle-Zélande et le Sénégal, avant de finalement inscrire un doublé contre les États-Unis et de redonner de l'espoir aux Diables Rouges lors de la défaite 2-1 face à l'Espagne.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts sous les couleurs de la Juventus. Il s'est toutefois propulsé sous les projecteurs de la Coupe du monde en signant un triplé contre le Qatar. L'élimination du pays hôte par le Maroc en huitièmes de finale met néanmoins un terme à son tournoi, qu'il conclut avec trois réalisations à son actif.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Ismael Saibari | Maroc | Trois buts

    Ismael Saibari, qui s'apprête à rejoindre le Bayern Munich, a débuté la Coupe du monde 2026 en fanfare : il a ouvert son compteur d'une subtile pichenette lors du match d'ouverture du Maroc contre le Brésil, avant de marquer le but de la victoire dans un duel serré face à l'Écosse lors de la deuxième journée. Titulaire une nouvelle fois contre Haïti, l'attaquant du PSV a signé son troisième but en autant de rencontres, contribuant à la victoire 4-2 des siens.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    22Yoane Wissa | RD Congo | Trois buts

    Yoane Wissa a connu une première saison difficile à Newcastle en 2025-2026, mais il reste une figure emblématique de son pays, la République démocratique du Congo. L’ancien attaquant de Brentford a ouvert son compteur buts dès l’entrée en lice des siens, en égalisant lors du match nul 1-1 face au Portugal, avant de signer un doublé lors de la victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan. Son festival s’est toutefois arrêté là : l’Angleterre a ensuite éliminé la nation africaine en seizièmes de finale.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Kai Havertz | Allemagne | Trois buts

    Kai Havertz a parfaitement lancé sa Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, permettant à l’Allemagne de terminer en tête du groupe E et de se qualifier pour les huitièmes de finale. L’attaquant d’Arsenal a ensuite marqué son troisième but du tournoi en 32es de finale face au Paraguay, reprenant de la tête un centre précis de Florian Wirtz à la 54e minute pour égaliser après l’ouverture du score de Julio Enciso en première période. Malheureusement pour Havertz et ses coéquipiers, la Mannschaft n’a pas su capitaliser sur cette égalisation et a finalement été éliminée après une défaite surprenante 4-3 aux tirs au but, l’ancien attaquant de Chelsea ayant manqué sa tentative depuis les 12 yards.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Raúl Jiménez | Mexique | Trois buts

    Raúl Jiménez, le talisman du Mexique, a ouvert son compteur but lors de la victoire 2-0 contre l’Afrique du Sud, offrant aux co-organisateurs un départ idéal. L’attaquant des Wolves a ensuite doublé sa mise en seizièmes de finale face à l’Équateur. Bien qu’il ait inscrit le troisième but des siens contre l’Angleterre en huitièmes, sa performance n’a pas suffi : les Mexicains se sont inclinés 3-2 devant les Three Lions.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Folarin Balogun | Équipe nationale masculine des États-Unis | Trois buts

    L'attaquant de l'équipe nationale américaine Folarin Balogun a démarré la Coupe du monde sur les chapeaux de roue, en inscrivant deux buts lors du match d'ouverture du groupe D contre le Paraguay – une victoire écrasante 4-1 pour les co-organisateurs du tournoi. L’attaquant de Monaco a enchaîné avec un autre but lors de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, mais son parcours dans le tournoi s’est désormais achevé puisqu’il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de la défaite 4-1 de l’équipe nationale américaine face à la Belgique.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    18Matheus Cunha | Brésil | Trois buts

    L’attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a remplacé Igor Thiago dans le onze de départ du Brésil face à Haïti et a immédiatement justifié la confiance de Carlo Ancelotti en inscrivant un doublé. Son deuxième but, une frappe puissante sous la lucarne, a laissé le gardien Johny Placide sans réaction. L’ancien attaquant des Wolves a ensuite inscrit un troisième but, servi sur un plateau par Bruno Guimaraes, lors de la victoire 3-0 contre l’Écosse. Il n’a toutefois pas confirmé cette montée en puissance en phase à élimination directe, le Brésil étant éliminé par la Norvège.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Trois buts

    En tant qu'équipe la moins bien classée du tournoi, la Nouvelle-Zélande savait d'avance qu'elle allait avoir la tâche difficile. Elle a été éliminée dès la phase de poules après n'avoir récolté qu'un seul point en trois rencontres.

    Elijah Just a inscrit un doublé lors du match nul 2-2 contre l’Iran, puis a encore trouvé le chemin des filets lors de la défaite 5-1 face à la Belgique, portant ainsi à trois le nombre de ses réalisations sur les quatre buts des All Whites.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Brian Brobbey | Pays-Bas | Trois buts

    L'attaquant néerlandais Brian Brobbey a endossé le rôle de numéro 9 lors de cette Coupe du monde et a justifié la confiance de son sélectionneur Ronald Koeman à deux reprises. Décisif lors de la victoire des Oranje face à la Suède en phase de groupes, il a ensuite marqué un nouveau but contre la Tunisie, offrant à son équipe la première place du groupe. L'aventure s'est néanmoins arrêtée en seizièmes de finale, les Pays-Bas étant éliminés par le Maroc.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    15Cody Gakpo | Pays-Bas | Trois buts

    Cody Gakpo a brillé lors de la large victoire des Pays-Bas 5-1 contre la Suède en phase de groupes, signant un doublé décisif qui a virtuellement qualifié les siens pour les 16es de finale. Toutefois, les hommes de Ronald Koeman ont été éliminés par le Maroc en huitièmes, battus aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme des 120 minutes. L’attaquant a ouvert le score d’une belle finition à la 71^e minute, mais le Maroc a réagi en égalisant dans le temps additionnel par Issa Diop, avant de s’imposer 3-2 aux tirs au but.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Romelu Lukaku | Belgique | Trois buts

    Romelu Lukaku a principalement joué le rôle de remplaçant décisif lors de cette Coupe du monde, inscrivant son premier but du tournoi en entrant en cours de match lors de la victoire écrasante 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. Il a inscrit son deuxième but lors de la victoire in extremis contre le Sénégal en seizièmes de finale, avant d'en marquer un troisième, toujours en tant que remplaçant, en inscrivant le quatrième but de la victoire 4-1 de son pays face à l'équipe nationale américaine.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    13Johan Manzambi | Suisse | Trois buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été décisif en sortant du banc, permettant à la Suisse de s'imposer 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine lors de son deuxième match de groupe. Le score était toujours de 0-0 avant l'entrée en jeu de Manzambi, et le joueur de 20 ans a ouvert le score de manière spectaculaire à la 74e minute, en expédiant le ballon au fond des filets d'une volée fulgurante à la première intention. La Bosnie s'est retrouvée réduite à 10 joueurs quelques instants plus tard et a fini par capituler. Manzambi a inscrit son deuxième but, le troisième de la Suisse, en reprenant un centre en retrait dans la dernière minute du temps réglementaire.

    Il a ensuite conclu la phase de groupes en inscrivant le but de la victoire contre le Qatar, permettant à la Suisse de terminer en tête de son groupe devant le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Deniz Undav | Allemagne | Trois buts

    Deniz Undav affiche un ratio but/match impressionnant sous le maillot allemand : neuf réalisations en seulement treize sélections. L’attaquant de Stuttgart a endossé le rôle de « super-remplaçant » lors de la Coupe du monde 2026, entrant en cours de jeu pour marquer un but lors de la victoire écrasante 7-1 de la « Mannschaft » face à Curaçao. Il a ensuite enchaîné en inscrivant un doublé décisif contre la Côte d’Ivoire, mais il rentre désormais chez lui après l’élimination surprise de l’Allemagne face au Paraguay en seizièmes de finale.

  • 부카요 사카 (Bukayo Saka)Getty Images

    11Bukayo Saka | Angleterre | Trois buts

    L'ailier d'Arsenal a abordé la Coupe du monde 2026 avec une blessure, ce qui a finalement limité son temps de jeu. Le vainqueur du titre de Premier League s'est souvent retrouvé cantonné à un rôle de remplaçant. Il s'est toutefois illustré lors du match pour la troisième place, où il a décroché la médaille de bronze.

    Titulaire dès le coup d’envoi, il a trouvé le chemin des filets à deux reprises avant la mi-temps, alors que l’Angleterre menait déjà 4-0. Les Three Lions ont ensuite connu un passage à vide en seconde période, mais ils ont finalement tenu bon. Saka a transformé un penalty pour compléter son triplé et devenir le quatrième joueur anglais à réaliser une telle performance dans le tournoi phare de la FIFA.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brésil | Quatre buts

    Après avoir ouvert son compteur d'une frappe splendide lors du match d'ouverture de la Coupe du monde du Brésil face au Maroc, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a doublé son total en deux rencontres en glissant le ballon au fond des filets lors de la victoire écrasante 3-0 de la Seleção contre Haïti. Titulaire dès le coup d’envoi contre l’Écosse, il a porté son total à quatre buts dans le tournoi en inscrivant un doublé qui a permis à son pays de s’imposer confortablement 3-0. Il n’a toutefois pas confirmé cette forme en phase à élimination directe, restant muet lors de la victoire contre le Japon avant de faire à nouveau chou blanc lors de l’élimination de la Seleção face à la Norvège.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | Mexique | Quatre buts

    L'homme qui a devancé Cristiano Ronaldo et Ivan Toney pour remporter le Soulier d'or de la Saudi Pro League la saison dernière a confirmé sa bonne forme lors de la Coupe du monde, alors que le Mexique visait à aller loin dans la compétition à domicile. Julian Quinones a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la phase de poules, face à l'Afrique du Sud et à la Tchéquie, permettant ainsi au Mexique d'accéder aux huitièmes de finale avec le maximum de points. L’attaquant d’Al-Qadsiah a confirmé son efficacité en seizièmes de finale : sa redoutable finition à la 22e minute a contribué à la victoire 2-0 contre l’Équateur, puis il a expédié une puissante volée lors de la défaite 3-2 face à l’Angleterre, terminant ainsi le tournoi avec quatre buts à son actif.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismaila Sarr | Sénégal | Quatre buts

    Ismaila Sarr a été le joueur le plus brillant du Sénégal lors de la défaite 3-2 face à la Norvège, inscrivant deux buts pour maintenir son équipe dans la course. Le Sénégal a ensuite facilement disposé de l’Irak, Sarr inscrivant le deuxième des cinq buts de cette victoire convaincante qui a propulsé son équipe en phase à élimination directe. Il a de nouveau donné l’avantage à son équipe face à la Belgique d’une belle frappe qui a porté le score à 2-0 en début de seconde période, mais un effondrement en fin de match a contraint la nation africaine à quitter la compétition dès les 32es de finale.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Mikel Oyarzabal | Espagne | Cinq buts

    Mikel Oyarzabal a d’abord signé un doublé lors de la victoire écrasante 4-0 de l’Espagne face à l’Arabie saoudite en phase de groupes, puis a remis ça lors du succès 3-0 contre l’Autriche en seizièmes de finale. L’attaquant de la Real Sociedad a ouvert le score pour la « Roja » et a également inscrit le troisième but de la rencontre, deux superbes finitions en première intention après des services de Marc Cucurella.

    L’Espagne a ensuite atteint la finale en éliminant la France, favorite avant le tournoi, sur le score de 2-0 en demi-finale, et Oyarzabal a inscrit le premier but décisif sur penalty.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Harry Kane | Angleterre | Six buts

    Après avoir ouvert son tournoi par un doublé face à la Croatie, Harry Kane a dépassé Gary Lineker pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de son pays en phase finale de Coupe du monde, grâce à une tête victorieuse contre le Panama. Il a ensuite ajouté deux réalisations à son compteur en inscrivant un doublé décisif qui a permis aux Three Lions de renverser la vapeur après avoir été menés et de battre la RD Congo au stade des seizièmes de finale.

    En huitièmes de finale, alors que le chaos régnait autour de lui, Kane a gardé son sang-froid pour transformer un penalty décisif et permettre aux Three Lions de s’imposer 3-2 au stade Azteca face au Mexique.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | France | Six buts

    Après avoir inscrit le troisième but de son équipe lors de la victoire 3-0 contre l'Irak, le lauréat du Ballon d'Or a encore marqué trois fois, permettant à son équipe de clôturer la phase de poules par une victoire éclatante contre la Norvège. Son triplé express en première période l’a propulsé en tête du classement des buteurs. Il a ensuite inscrit son cinquième but en transformant la décision face au Maroc (2-0) en quart de finale.

    L’attaquant du Paris Saint-Germain a certes manqué quelques occasions lors du match pour la troisième place face à l’Angleterre, mais il a tout de même trouvé le chemin des filets d’une frappe du pied gauche qui s’est logée dans la lucarne. Dembélé s’est hissé dans le top 5 du classement du Soulier d’Or grâce aux deux passes décisives qu’il a délivrées.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norvège | Sept buts

    Erling Haaland a brillé lors de ses débuts en Coupe du monde, inscrivant un doublé lors de la large victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak. L’attaquant de Manchester City a d’abord ouvert le score d’une glissade au second poteau, avant de doubler la mise en profitant d’une grossière erreur du gardien irakien, offrant ainsi à la Norvège ses premiers points en Coupe du monde depuis 28 ans.

    La Norvège a ensuite dû lutter pour dominer le Sénégal lors de la deuxième journée, mais deux nouvelles réalisations du numéro 9, dont une volée du plat du pied qui a rebondi sur la barre avant de rentrer, ont offert une victoire palpitante 3-2. En seizièmes de finale face à la Côte d’Ivoire, l’avant-centre a encore frappé en inscrivant de force le but de la victoire à la 86^e minute.

    Sa série de matches consécutifs avec au moins un but s’est ainsi étirée à 14, lui permettant d’éliminer le Brésil grâce à un nouveau doublé décisif et d’offrir à la Norvège une qualification historique pour les quarts de finale.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    3Jude Bellingham | Angleterre | Sept buts

    Jude Bellingham s'était illustré en hurlant « who else » après avoir inscrit un but décisif pour l'Angleterre lors de l'Euro 2024, et il reste une figure emblématique des Three Lions. Il l'a encore prouvé en redonnant l'avantage à son équipe en début de seconde mi-temps, alors que la formation de Thomas Tuchel débutait son parcours en Coupe du monde par une victoire 4-2 face à la Croatie.

    Il a ensuite ouvert le score lors d’un match difficile contre le Panama, avant de s’illustrer au stade Azteca face au Mexique en huitièmes de finale. Son doublé express a lancé la victoire épique 3-2.

    Il a inscrit un autre doublé décisif en quart de finale face à la Norvège, dont le but victorieux en prolongation, le « Galactico » du Real Madrid confirmant une nouvelle fois son statut d’homme des grands rendez-vous.

    Entré en jeu lors du match pour la troisième place face à la France – alors que les siens risquaient de gâcher leur avance de quatre buts à la mi-temps –, il a scellé la victoire 6-4. Il est ainsi devenu le premier Anglais à marquer sept buts lors d’une même Coupe du monde.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentine | Huit buts

    Lionel Messi s'est propulsé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a mené les champions en titre vers une victoire 3-0 et a égalé au passage le record historique de Miroslav Klose en marquant son 16e but en phase finale de Coupe du monde.

    Après avoir manqué un penalty en début de match lors de la deuxième rencontre de l'Argentine contre l'Autriche, il a décoché une superbe frappe pour dépasser Klose au classement, avant de porter son total à 18 buts dans le temps additionnel. Le plus grand joueur sud-américain de tous les temps est sorti du banc pour marquer un coup franc astucieux lors de la victoire 3-1 contre la Jordanie, puis a porté son total à sept buts dans le tournoi en marquant contre le Cap-Vert en seizièmes de finale.

    Son huitième but, inscrit lors d’un huitième de finale haletant face à l’Égypte, a permis à l’Albiceleste d’égaliser alors qu’elle était menée de deux buts et que Messi avait manqué un penalty ; Enzo Fernández a ensuite offert la qualification d’une frappe splendide. Il a ensuite délivré sa deuxième passe décisive du tournoi lors de la victoire en prolongation contre la Suisse en quarts de finale, puis deux autres contre l’Angleterre en demi-finales, prenant brièvement l’avantage sur Mbappé au classement des passeurs.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | France | Dix buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, permettant à la France de dominer le Sénégal 3-1 lors de son entrée en lice dans le groupe I. La star du Real Madrid est entrée dans l’histoire grâce à une frappe lointaine somptueuse, qui a scellé l’issue de la rencontre dans le temps additionnel et lui a permis de dépasser Olivier Giroud au rang de meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

    Les champions du monde 2018 ont ensuite dominé l’Irak 3-0 lors de leur deuxième sortie, Mbappé inscrivant un doublé qui a scellé la qualification pour les seizièmes de finale. Il a porté son total à six réalisations en seulement quatre rencontres en signant un nouveau doublé face à la Suède (3-0), dépassant au passage l’icône brésilienne Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des phases à élimination directe de la Coupe du monde (10).

    Il s’est ensuite montré décisif en huitièmes contre le Paraguay, transformant avec sang-froid un penalty qui a scellé l’issue de la rencontre. Il a ensuite ouvert le score face au Maroc, propulsant les Bleus en demi-finales. Son parcours s’est toutefois arrêté là : la France a été dominée 2-0 par l’Espagne.

    Restait le match pour la troisième place : l’attaquant a alors signé un doublé face à l’Angleterre, portant son total à dix buts et dépassant Messi au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde (22 réalisations). À 27 ans, il devient le premier joueur à conquérir deux fois le Soulier d’or.