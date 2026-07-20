Plusieurs moyens existent pour inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Bien sûr, guider son pays vers le sacre demeure la voie royale, mais un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif : la quête du Ballon d’Or.

Si le trophée de la Coupe du monde demeure l’objectif suprême de toute sélection, le Soulier d’or atteste de l’instinct de buteur d’un attaquant sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le Saint Graal.

Cette récompense élève des avant-postes en figures mythiques, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cette année, une nouvelle génération de buteurs d’élite a tenté d’écrire ses propres chapitres dans cette histoire riche en rebondissements.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, abordait l’épreuve avec l’intention de conserver son Soulier d’or tout en guidant les Bleus vers une troisième finale consécutive. Sur sa route, des cadors comme Lionel Messi, Harry Kane ou Erling Haaland promettaient une concurrence acharnée, exigeant un niveau de performance hors norme pour l’emporter.

GOAL revient ici sur les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis, à l’issue d’une bataille épique pour le Soulier d’or.