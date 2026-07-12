Plusieurs moyens existent pour inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la voie royale, un autre chemin, tout aussi prestigieux, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le trophée de la Coupe du monde demeure l’objectif suprême de toute sélection, le Soulier d’or atteste de l’instinct de buteur d’un attaquant sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le Saint Graal.

Cette consécration individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cette année, dans les stades d’Amérique du Nord, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à écrire ses propres pages dans cette histoire riche en rebondissements.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, arrive avec l’intention de conserver son Soulier d’or tout en guidant la France vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième sacre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi vise un doublé historique, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat de l’épreuve, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris.

GOAL suit de près les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis, alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.