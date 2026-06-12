Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Harry Kane, Kylian Mbappé et les autres stars du ballon rond luttent pour décrocher le prestigieux prix de la FIFA

Plusieurs voies mènent à la postérité de la Coupe du monde. Si soulever le trophée suprême reste l’option la plus prestigieuse, une autre distinction, tout aussi convoitée, célèbre le talent pur des avant-postes : le soulier d’or.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de l’avant-centre, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite est prête à inscrire son propre chapitre dans cette histoire légendaire.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, et peut-être un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre consécutif, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, guette son retour sur le trône.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivi par GOAL, le classement des buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis promet d’évoluer à chaque match, tant la course au Soulier d’or s’annonce indécise.