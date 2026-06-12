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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Harry Kane, Kylian Mbappé et les autres stars du ballon rond luttent pour décrocher le prestigieux prix de la FIFA

Coupe du monde
Angleterre
Argentine
Espagne
France
FEATURES
Brésil
Canada
Allemagne
Mexico
Portugal
Etats-Unis

La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours s’annonce long, puisque 48 nations sont en lice pour ce titre suprême. Mais quel joueur empochera finalement ce trophée tant convoité ? Voici, d’après GOAL, les principaux candidats à la distinction, alors que nous gardons un œil sur les attaquants les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité de la Coupe du monde. Si soulever le trophée suprême reste l’option la plus prestigieuse, une autre distinction, tout aussi convoitée, célèbre le talent pur des avant-postes : le soulier d’or.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de l’avant-centre, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite est prête à inscrire son propre chapitre dans cette histoire légendaire.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, et peut-être un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre consécutif, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, guette son retour sur le trône.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivi par GOAL, le classement des buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis promet d’évoluer à chaque match, tant la course au Soulier d’or s’annonce indécise.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Angleterre

    L’attaquant imparable du Bayern Munich est en pole position pour briguer le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde cette année.

    Ses 36 buts en Bundesliga lui ont valu le Soulier d’or européen, et ses 14 réalisations en 13 matches de Ligue des champions – dont celles contre le PSG et le Real Madrid – démontrent que même les défenses les plus hermétiques ne peuvent le contenir.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | France

    Kylian Mbappé occupe déjà la 6e place ex aequo du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, à égalité avec la légende brésilienne Pelé (12 buts en 14 matches) et à une longueur de Lionel Messi, qui a disputé 26 rencontres dans l’épreuve. Quatre réalisations seulement derrière le recordman allemand Miroslav Klose, il pourrait, à seulement 27 ans, profiter de ce tournoi pour prendre la tête de ce palmarès.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Erling Haaland | Norvège

    Avec un bilan de buts impressionnant (55 buts en 50 sélections avec la Norvège), tout est réuni pour qu’Erling Haaland fasse une entrée fracassante lors de sa première phase finale de Coupe du monde.

    Tout juste sacré meilleur buteur de la Premier League pour la troisième fois, l’attaquant de Manchester City peut encore renforcer son statut de l’un des meilleurs numéros 9 de l’histoire s’il parvient à devancer ses homologues anglais, espagnols, français et argentins pour remporter l’équivalent de ce titre en Coupe du monde.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentine

    Même si Lionel Messi s’est éloigné ces dernières années de l’intensité des grands championnats européens et du prestige de la Ligue des champions, le héros argentin devrait encore jouer un rôle décisif lors de cette Coupe du monde.

    À 38 ans, son influence sur l’Albiceleste reste prépondérante depuis le sacre au Qatar il y a quatre ans. Sa capacité à faire basculer les rencontres s’est rappelée au bon souvenir des observateurs lors du récent match amical contre l’Islande : entré en jeu, il a obtenu un penalty dès sa première touche (qui a failli finir au fond des filets) et l’a transformé sur sa deuxième, contribuant à la victoire 3-0 de l’Argentine.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Mikel Oyarzabal | Espagne

    Souvent présenté comme l’attaquant le plus sous-estimé à l’aube de la compétition, Mikel Oyarzabal a toutes les raisons de croire en ses chances de remporter le Soulier d’or. Si son total de 25 buts en 53 sélections est déjà notable, c’est surtout sa forme des sept derniers mois qui retient l’attention : 13 réalisations et plusieurs passes décisives en autant de matchs avec l’Espagne.

    Privée de son attaquant, la Roja a d’ailleurs peiné à trouver le chemin des filets avant le tournoi, partageant les points avec l’Égypte et l’Irak.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo | Portugal

    À 41 ans, ce devrait être la dernière sélection de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Il demeure le leader incontesté de l’équipe de Roberto Martinez, ayant inscrit des buts décisifs lors de la campagne victorieuse en Ligue des Nations de l’UEFA et tout au long des qualifications pour la Coupe du monde.

    Pour épauler l’ancien buteur du Real Madrid et de Manchester United, le sélectionneur peut compter sur un effectif de grande qualité : Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha et João Neves occupent des rôles clés et permettent à l’attaquant emblématique de s’exprimer pleinement.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | Espagne

    Malgré un seul but lors de l’Euro 2024, l’espoir espagnol Lamine Yamal reste en lice pour le Ballon d’Or et le Soulier d’Or. À peine majeur, il vient de conclure une saison prolifique avec Barcelone, où il a trouvé le chemin des filets à 22 reprises en Liga et en Ligue des champions.

    Il fêtera ses 19 ans durant la compétition et espère bien figurer au palmarès de la Coupe du monde et du Soulier d’or.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    Ousmane Dembélé | France

    Moins prolifique en équipe de France qu’au PSG, où il a marqué 20 buts en 40 matchs lors de la saison 2025-2026, l’attaquant entend briller sur la scène internationale pour nourrir ses espoirs de conserver le Ballon d’Or.

    Fort de sa récente victoire en Ligue des champions, s’il joue un rôle clé pour les Bleus en Amérique du Nord et ajoute un nouveau titre individuel à son palmarès, il se mettra en pole position pour être couronné une nouvelle fois meilleur joueur du monde.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Raphinha | Brésil

    Souvent sous-estimé malgré ses performances de haut niveau avec le FC Barcelone – performances qui lui ont valu une cinquième place au Ballon d’Or – Raphinha peine à émerger sous les projecteurs. En Catalogne, il est régulièrement éclipsé par Lamine Yamal, tandis qu’au Brésil l’attention se porte surtout sur Neymar et Vinicius Junior. Néanmoins, à 29 ans, l’ailier est jugé indispensable par ses entraîneurs quand il est à son meilleur niveau.

    Des pépins physiques ont toutefois perturbé sa saison en club et l’ont parfois écarté de la sélection brésilienne, mais il espère jouer un rôle clé alors que le Brésil vise un sixième titre mondial.

  • Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Julian Álvarez | Argentine

    Julian Álvarez est sous les projecteurs : une bataille de transferts fait rage autour de l’attaquant. L’Atlético Madrid a déjà rejeté une offre de 150 millions d’euros du Real Madrid, adressant un avertissement à ses prétendants, Barcelone, le PSG et Arsenal.

    Si l’attaquant se montre décisif et propulse l’Argentine au plus haut de la compétition, d’autres offres pourraient rapidement affluer.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le classement actuel des meilleurs buteurs

    Les deux premières rencontres de la compétition ont offert cinq buts : le Mexique a battu l’Afrique du Sud 2-0, tandis que la Corée du Sud a entamé son tournoi par une victoire 2-1 face à la République tchèque. Pour l’instant, aucun joueur ne s’est encore détachée au classement des buteurs, même si Hwang In-beom prend déjà une légère avance grâce à une passe décisive cruciale.

    Joueur

    Équipe

    Buts

    Hwang In-beom

    Corée du Sud

    1

    Raúl Jiménez (Mexique)

    Mexique

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Corée du Sud

    1

    Julian Quinones

    Mexique

    1

    Ladislav Krejci

    République tchèque

    1