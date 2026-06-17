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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : grâce à son triplé, Lionel Messi prend les commandes, tandis que Kylian Mbappé et Erling Haaland restent en lice pour le prestigieux prix de la FIFA

Coupe du monde
Angleterre
Argentine
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FEATURES
Brésil
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La Coupe du monde 2026 bat son plein, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours est encore long, puisque 48 nations luttent pour le titre suprême, mais quelle star empochera cette illustre récompense ? Voici, d’après GOAL, les principaux candidats au trophée, alors que nous surveillons de près les joueurs les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. Si guider son pays vers le sacre demeure la plus éclatante, une autre, tout aussi prestigieuse, consacre le talent individuel pur au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or récompense l’instinct de tueur des avant-postes, même lorsque leur équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de grands noms tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en guidant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième titre mondial. Sur sa route, il croisera le champion du monde en titre Lionel Messi, avide d’un deuxième sacre planétaire, ainsi que le héros anglais Harry Kane, déjà détenteur d’un Soulier d’or.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivez avec nous, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, la course au Soulier d’or qui s’annonce plus palpitante que jamais.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Angleterre

    L'attaquant imparable du Bayern Munich est parfaitement placé pour briguer le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde cette année.

    Ses 36 buts en Bundesliga lui ont valu le Soulier d’or européen, et ses 14 réalisations en 13 matches de Ligue des champions – dont des éclats face au PSG et au Real Madrid – démontrent que même les défenses les plus hermétiques peinent à le contenir.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | France

    Kylian Mbappé occupe déjà la 6e place, ex aequo, du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde. Il est à égalité avec la légende brésilienne Pelé (12 buts en 14 matchs) et à une longueur de Lionel Messi, auteur de 13 buts en 26 rencontres. Quatre réalisations derrière le recordman allemand Miroslav Klose, il pourrait, à seulement 27 ans, profiter de ce tournoi pour prendre la tête de ce classement prestigieux.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Erling Haaland | Norvège

    Avec un bilan de buts époustouflant (55 buts en 50 sélections avec la Norvège), tout est réuni pour qu’Erling Haaland fasse une entrée fracassante lors de sa première phase finale de Coupe du monde.

    Tout juste sacré pour la troisième fois meilleur buteur de la Premier League, l’attaquant de Manchester City peut encore renforcer son statut de l’un des meilleurs numéros 9 de l’histoire s’il parvient à devancer ses homologues anglais, espagnols, français et argentins pour remporter l’équivalent de ce titre en Coupe du monde.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentine

    Éloigné depuis quelques années de l’intensité des grands championnats européens et du prestige de la Ligue des champions, Lionel Messi s’apprête néanmoins à endosser de nouveau un rôle majeur lors de cette Coupe du monde.

    À 38 ans, son influence sur l’Albiceleste reste prépondérante depuis le sacre au Qatar il y a quatre ans. Sa capacité à faire basculer les rencontres s’est rappelée au bon souvenir des observateurs lors du récent match amical contre l’Islande : entré en jeu, il a immédiatement obtenu un penalty (dont la première touche a failli finir au fond des filets) avant de le transformer, contribuant ainsi à la victoire 3-0 de l’Argentine.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Mikel Oyarzabal | Espagne

    Souvent présenté comme l’attaquant le plus sous-estimé à l’aube de la compétition, Mikel Oyarzabal peut légitimement viser le Soulier d’or. Son palmarès de 25 buts en 53 matchs est déjà notable, mais c’est surtout sa cadence des sept derniers mois qui impressionne : 13 réalisations et plusieurs passes décisives en 13 sélections avec l’Espagne.

    Privée de son attaquant, la Roja a d’ailleurs peiné à trouver le chemin des filets avant le coup d’envoi de la compétition, se contentant de deux matches nuls contre l’Égypte et l’Irak.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo | Portugal

    À 41 ans, ce sera sans doute la dernière sélection de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Il reste le leader incontesté de l'équipe de Roberto Martinez, ayant marqué des buts décisifs lors du parcours victorieux de son équipe en Ligue des Nations de l'UEFA et tout au long des qualifications pour la Coupe du monde.

    Pour épauler l’ex-star du Real Madrid et de Manchester United, le sélectionneur peut compter sur un effectif de grande qualité : Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha et João Neves occupent ainsi des rôles clés afin de libérer pleinement l’attaquant emblématique.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | Espagne

    Malgré un seul but lors de l’Euro 2024, le jeune Espagnol Lamine Yamal vient de conclure une saison prolifique dans le dernier tiers du terrain avec Barcelone, où il a inscrit 22 buts en Liga et en Ligue des champions.

    Il fêtera ses 19 ans durant la compétition et espère toujours briguer le titre mondial ainsi que le Soulier d’or.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    Ousmane Dembélé | France

    Moins prolifique en équipe de France qu’au PSG, où il a marqué 20 buts en 40 matchs lors de la saison 2025-2026, l’attaquant affiche néanmoins une motivation intactes pour briller sur la scène internationale et renforcer ses chances de conserver le Ballon d’Or.

    Fort de sa récente victoire en Ligue des champions, s’il joue un rôle clé avec les Bleus en Amérique du Nord et ajoute un nouveau titre individuel à son palmarès, il se positionnera indéniablement pour un nouveau sacre de meilleur joueur du monde.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Raphinha | Brésil

    Raphinha est souvent sous-évalué au regard de ses performances remarquables sous le maillot du FC Barcelone, qui lui ont permis de se hisser à la cinquième place du Ballon d’Or. Si Lamine Yamal lui vole parfois la vedette en Catalogne et que l’attention au Brésil se porte surtout sur Neymar et Vinicius Junior, l’ailier de 29 ans reste un élément incontournable aux yeux de ses entraîneurs lorsqu’il est à son meilleur niveau.

    Des pépins physiques ont certes perturbé sa saison en club et limité ses apparitions avec la Seleção, mais il espère jouer un rôle clé alors que le Brésil chasse un sixième titre mondial.

  • Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Julian Álvarez | Argentine

    Julian Alvarez est attendu au tournant : son éclat personnel pourrait déclencher une guerre des enchères. L’Atlético de Madrid a déjà repoussé une offre de 150 millions d’euros du Real Madrid, refroidissant au passage les ardeurs de Barcelone, du PSG et d’Arsenal.

    Si l’attaquant se montre décisif et aide l’Argentine à briller dans la compétition, d’autres offres pourraient rapidement affluer.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Le classement actuel des meilleurs buteurs

    Lionel Messi a pris les commandes du classement du Soulier d’or en inscrivant un superbe triplé lors du premier match de l’Argentine dans son groupe face à l’Algérie. La star de l’Inter Miami a guidé les champions en titre vers une victoire 3-0 et, au passage, a égalé le record absolu de buts en Coupe du monde détenu par Miroslav Klose, portant son total à 15 réalisations. La concurrence reste toutefois rude pour Messi, puisque six joueurs totalisent déjà deux buts à l’issue de la première journée, parmi lesquels le « terminator » norvégien Erling Haaland et le capitaine français Kylian Mbappé. Haaland a inscrit son doublé lors de la large victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak, tandis que Mbappé a signé un doublé en seconde mi-temps lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de la France.

    Joueur

    Équipe

    Buts

    Lionel Messi

    Argentine

    3

    Kylian Mbappé

    France

    2

    Erling Haaland

    Norvège

    2

    Folarin Balogun

    États-Unis

    2

    Kai Havertz

    Allemagne

    2

    Yasin Ayari

    Suède

    2

    Elijah Just

    Nouvelle-Zélande

    2

    Hwang In-beom

    Corée du Sud

    1

    Raúl Jiménez

    Mexique

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Corée du Sud

    1

    Julio César Quiñones

    Mexique

    1

    Ladislav Krejci

    République tchèque

    1

    Gio Reyna

    États-Unis

    1

    Cyle Larin

    Canada

    1

    Jovo Lukic

    Bosnie-Herzégovine

    1

    Maurice

    Paraguay

    1

    Breel Embolo

    Suisse

    1

    Vinicius Junior

    Brésil

    1

    Ismael Saibari

    Maroc

    1

    John McGinn

    Écosse

    1

    Nestory Irankunda

    Australie

    1

    Connor Metcalfe

    Australie

    1

    Boualem Khoukhi

    Qatar

    1

    Nico Schlotterbeck

    Allemagne

    1

    Jamal Musiala

    Allemagne

    1

    Nathanial Brown

    Allemagne

    1

    Denis Undav

    Allemagne

    1

    Felix Nmecha

    Allemagne

    1

    Livano Comenencia

    Curaçao

    1

    Virgil van Dijk

    Pays-Bas

    1

    Crysencio Summerville

    Pays-Bas

    1

    Keito Nakamura

    Japon

    1

    Daichi Kamada

    Japon

    1

    Amad Diallo

    Côte d’Ivoire

    1

    Viktor Gyökeres

    Suède

    1

    Alexander Isak

    Suède

    1

    Mattias Svanberg

    Suède

    1

    Omar Rekik

    Tunisie

    1

    Emam Ashour

    Égypte

    1

    Abdulelah Al-Amri

    Arabie saoudite

    1

    Maxi Araujo (Uruguay)

    Uruguay

    1

    Ramin Rezaeian

    Iran

    1

    Mohammad Mohebi

    Iran

    1

    Bradley Barcola

    France

    1

    Ibrahim Mbaye

    Sénégal

    1

    Leo Ostigard

    Norvège

    1

    Aymen Hussein

    Irak

    1

    Romano Schmid

    Autriche

    1

    Marko Arnautovic

    Autriche

    1

    Ali Owan

    Jordanie

    1