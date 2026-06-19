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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : grâce à son triplé, Lionel Messi prend les commandes, tandis qu’Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland restent en lice pour le prestigieux prix de la FIFA

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
Espagne
France
FEATURES
Brésil
Canada
Allemagne
Mexico
Portugal
États-Unis
L. Messi
Suède
Côte d'Ivoire
Norvège
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Australie
Autriche
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Cap-Vert
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Croatie
Curaçao
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Équateur
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Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Panama
Paraguay
Qatar
Arabie saoudite
Écosse
Afrique du Sud
Corée du Sud
Suisse
Tunisie
Turquie
Uruguay
Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane

La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, récompensant le meilleur buteur du tournoi. Le parcours est encore long, puisque 48 nations sont en lice pour ce titre suprême, mais quelle star empochera finalement ce trophée tant convoité ? Voici, d’après GOAL, les principaux candidats à la distinction, alors que nous surveillons de près les joueurs les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. La plus éclatante consiste à conduire son pays vers le titre suprême, mais un autre chemin, tout aussi prestigieux, célèbre le talent individuel au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or récompense l’instinct de buteur d’un avant-centre, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de joueurs tels que Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en guidant les Bleus vers une troisième finale consécutive, et peut-être un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre d’affilée, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, guette son retour sur le devant de la scène.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivez avec nous, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, la course au Soulier d’or et ses principaux prétendants.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Cyle Larin | Canada | Deux buts

    L'attaquant canadien Cyle Larin a ouvert son compteur en égalisant contre la Bosnie-Herzégovine lors du premier match de son équipe dans la compétition. Le joueur prêté par Southampton a ensuite doublé sa mise en inscrivant un nouveau but lors de la victoire écrasante 6-0 face au Qatar, ce qui lui a permis de figurer au classement des meilleurs buteurs.

    • Publicité
  • Mbappe Torgetty

    10Kylian Mbappé | France | Deux buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, alors que la France s'est imposée 3-1 face au Sénégal lors de son premier match du groupe I. La star du Real Madrid est également entrée dans l'histoire grâce à une superbe frappe lointaine qui a scellé le sort de la rencontre dans le temps additionnel, dépassant ainsi Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la France.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Erling Haaland | Norvège | Deux buts

    Erling Haaland a fait une entrée remarquée à la Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de l'impressionnante victoire 4-1 de la Norvège face à l'Irak. L'attaquant de Manchester City a ouvert le score d'une glissade au second poteau avant de doubler la mise en profitant d'une terrible erreur du gardien irakien, permettant ainsi à la Norvège de remporter les trois points pour son premier match de Coupe du monde depuis 28 ans.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Harry Kane | Angleterre | Deux buts

    Harry Kane, le capitaine emblématique de l’Angleterre, est arrivé au Mondial parmi les favoris pour le Soulier d’or. Auteur de 36 buts en Bundesliga sous les couleurs du Bayern Munich, il a déjà décroché le Soulier d’or européen. Les Three Lions comptent donc sur l’ancien attaquant de Tottenham pour mener la charge jusqu’au bout de l’aventure nord-américaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a parfaitement lancé la campagne face à la Croatie en inscrivant un doublé lors de la victoire 4-2, offrant à l’équipe de Thomas Tuchel un départ idéal dans la compétition.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Deux buts

    L'ailier de Motherwell, Elijah Just, s'est illustré sur la scène internationale en inscrivant un doublé, offrant à la Nouvelle-Zélande un précieux match nul 2-2 face à l'Iran. Bien lancé par l'attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, Just espère désormais augmenter son total de buts lors des deux dernières rencontres du groupe G contre l'Égypte et la Belgique.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Yasin Ayari | Suède | Deux buts

    Yasin Ayari a éclipsé Alexander Isak et Viktor Gyokeres lors du match d’ouverture de la Suède en Coupe du monde, bien que les attaquants de Liverpool et d’Arsenal aient également fait trembler les filets lors de cette victoire écrasante 5-1 face à la Tunisie. Le milieu de terrain infatigable de Brighton a inscrit ses premiers buts internationaux depuis près d’un an en signant un doublé décisif, et ce avec panache, grâce à deux frappes lointaines et spectaculaires qui ont fusé dans la lucarne.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Kai Havertz | Allemagne | Deux buts

    Fort du titre de champion d’Angleterre conquis avec Arsenal, Kai Havertz a été chargé de mener l’attaque de l’Allemagne lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde. Cette marque de confiance s’est révélée pleinement justifiée : il a permis à la « Die Mannschaft » de se sortir d’un départ laborieux face aux déboulant Curaçao. Il a d’abord transformé avec sang-froid un penalty dans le temps additionnel de la première période, avant de sceller une victoire écrasante 7-1.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    4Folarin Balogun | Équipe nationale masculine des États-Unis | Deux buts

    Folarin Balogun a permis à l’équipe nationale américaine de réaliser un début de tournoi idyllique devant un public enthousiaste, à domicile. Bien servi par les passes décisives de Christian Pulisic, l’attaquant monégasque – auteur de 19 buts lors de sa saison avec Monaco – a inscrit un doublé en première mi-temps lors d’une victoire historique 4-1 contre le Paraguay, son deuxième but de la rencontre se logeant sous la barre transversale.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    3Johan Manzambi | Suisse | Deux buts

    Le milieu de terrain de Fribourg, Johan Manzambi, a été décisif en sortant du banc, permettant à la Suisse de battre la Bosnie-Herzégovine 4-1 lors de son deuxième match de groupe. Le match était encore indécis (0-0) avant son entrée en jeu, et le jeune de 20 ans a ouvert le score de manière spectaculaire à la 74e minute, expédiant une volée fulgurante à la première intention dans les filets. La Bosnie a ensuite été réduite à dix et a fini par capituler, Manzambi inscrivant son deuxième but – le troisième de la Suisse – sur un centre en retrait dans la dernière minute du temps réglementaire.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Jonathan David | Canada | Trois buts

    L'attaquant canadien Jonathan David a connu une saison difficile en Italie, au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts sous les couleurs de la Juventus. Mais il s'est propulsé sur le devant de la scène de la Coupe du monde grâce à un triplé contre le Qatar. Ce hat-trick lui a permis d'atteindre la marque impressionnante de 42 buts en 79 sélections.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentine | Trois buts

    Lionel Messi s'est hissé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a permis aux champions en titre de s'imposer 3-0 et a égalé, au passage, le record historique de Miroslav Klose en marquant son 16^e but en phase finale de Coupe du monde.