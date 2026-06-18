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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood et Chris Burton

Traduit par

Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : grâce à son hat-trick, Lionel Messi prend les commandes, tandis qu’Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland restent en lice pour le prestigieux prix de la FIFA

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
Espagne
France
FEATURES
Brésil
Canada
Allemagne
Mexico
Portugal
États-Unis
L. Messi
Suède
Côte d'Ivoire
Norvège
Sénégal
Algérie
Australie
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Cap-Vert
Colombie
Croatie
Curaçao
Tchéquie
RD Congo
Équateur
Ghana
Haïti
Iran
Irak
Japon
Maroc
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Panama
Paraguay
Qatar
Arabie saoudite
Écosse
Afrique du Sud
Corée du Sud
Suisse
Tunisie
Turquie
Uruguay
Ouzbékistan
Kylian Mbappé
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane

La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours est encore long, puisque 48 nations sont en lice pour ce titre suprême, mais quelle star empochera finalement ce trophée tant convoité ? Voici, d’après GOAL, les principaux candidats à la récompense, alors que nous gardons un œil sur les attaquants les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. Si soulever le trophée suprême reste l’option la plus prestigieuse, une autre distinction, tout aussi prestigieuse, consacre le talent individuel pur au sein d’un sport collectif.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de l’avant-centre tueur, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette distinction individuelle propulse des avant-postes ordinaires au rang de légendes, aux côtés de noms illustres comme Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker ou Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite s’apprête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre consécutif, tandis que le buteur anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, capables d’éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivez avec GOAL les meilleurs buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Vinicius Junior, Marcus Rashford et l’ensemble des joueurs se sont rués vers le même but.

    La phase de groupes de la Coupe du monde a démarré sur les chapeaux de roue, avec pas moins de 54 joueurs déjà buteurs. Parmi eux, on retrouve les attaquants suédois Viktor Gyokeres et Alexander Isak, ainsi que le capitaine néerlandais Virgil van Dijk et le duo du Real Madrid, Vinicius Junior et Jude Bellingham, qui ont chacun inscrit un but lors de ce tournoi nord-américain.

    Joueur

    Équipe

    Buts

    Hwang In-beom

    Corée du Sud

    1

    Raúl Jiménez (Mexique)

    Mexique

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Corée du Sud

    1

    Julian Quinones

    Mexique

    1

    Ladislav Krejci

    République tchèque

    1

    Gio Reyna

    États-Unis

    1

    Cyle Larin

    Canada

    1

    Jovo Lukic

    Bosnie-Herzégovine

    1

    Maurice

    Paraguay

    1

    Breel Embolo

    Suisse

    1

    Vinicius Junior

    Brésil

    1

    Ismael Saibari

    Maroc

    1

    John McGinn

    Écosse

    1

    Nestory Irankunda

    Australie

    1

    Connor Metcalfe

    Australie

    1

    Boualem Khoukhi

    Qatar

    1

    Nico Schlotterbeck

    Allemagne

    1

    Jamal Musiala

    Allemagne

    1

    Nathanial Brown

    Allemagne

    1

    Denis Undav

    Allemagne

    1

    Felix Nmecha

    Allemagne

    1

    Livano Comenencia

    Curaçao

    1

    Virgil van Dijk

    Pays-Bas

    1

    Crysencio Summerville

    Pays-Bas

    1

    Keito Nakamura

    Japon

    1

    Daichi Kamada

    Japon

    1

    Amad Diallo

    Côte d’Ivoire

    1

    Viktor Gyökeres

    Suède

    1

    Alexander Isak

    Suède

    1

    Mattias Svanberg

    Suède

    1

    Omar Rekik

    Tunisie

    1

    Emam Ashour

    Égypte

    1

    Abdulelah Al-Amri

    Arabie saoudite

    1

    Maxi Araujo (Uruguay)

    Uruguay

    1

    Ramin Rezaeian

    Iran

    1

    Mohammad Mohebi

    Iran

    1

    Bradley Barcola

    France

    1

    Ibrahim Mbaye

    Sénégal

    1

    Leo Ostigard

    Norvège

    1

    Aymen Hussein

    Irak

    1

    Romano Schmid

    Autriche

    1

    Marko Arnautovic

    Autriche

    1

    Ali Owan

    Jordanie

    1

    João Neves

    Portugal

    1

    Yoane Wissa

    République démocratique du Congo

    1

    Martin Baturina

    Croatie

    1

    Petar Musa

    Croatie

    1

    Jude Bellingham

    Angleterre

    1

    Marcus Rashford

    Angleterre

    1

    Caleb Yirenkyi

    Ghana

    1

    Daniel Muñoz

    Colombie

    1

    Luis Díaz

    Colombie

    1

    Abbosbek Fayzullaev

    Ouzbékistan

    1

    Jaminton Campaz

    Colombie

    1

    • Publicité
  • Mbappe Torgetty

    8Kylian Mbappé | France | Deux buts

    Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14e buts en Coupe du monde, alors que la France s'est imposée 3-1 face au Sénégal lors de son premier match du groupe I. La star du Real Madrid est également entrée dans l'histoire grâce à une superbe frappe lointaine qui a scellé le sort de la rencontre dans le temps additionnel, dépassant ainsi Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la France.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Erling Haaland | Norvège | Deux buts

    Erling Haaland a brillé lors de ses débuts en Coupe du monde, signant un doublé lors de la large victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak. L’avant-centre de Manchester City a d’abord ouvert le score d’une glissade au second poteau, avant de profiter d’une grossière erreur du gardien irakien pour doubler la mise et offrir à la Norvège ses trois premiers points dans un Mondial depuis 28 ans.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Elijah Just | Nouvelle-Zélande | Deux buts

    L'ailier de Motherwell, Elijah Just, s'est illustré sur la scène internationale en inscrivant un doublé, offrant à la Nouvelle-Zélande un précieux match nul 2-2 face à l'Iran. Bien lancé par l'attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, Just espère désormais augmenter son total de buts lors des deux dernières rencontres du groupe G contre l'Égypte et la Belgique.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Harry Kane | Angleterre | Deux buts

    Harry Kane, le capitaine emblématique de l’Angleterre, est arrivé au Mondial parmi les favoris pour le Soulier d’or. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich (36 buts en Bundesliga), il avait déjà décroché le Soulier d’or européen. Les Three Lions comptent donc sur l’ancien attaquant de Tottenham pour mener l’équipe au bout de son aventure nord-américaine, et il a parfaitement lancé la campagne face à la Croatie en inscrivant un doublé lors de la victoire 4-2 qui a permis au groupe de Thomas Tuchel de bien entamer la compétition.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Yasin Ayari | Suède | Deux buts

    Yasin Ayari a éclipsé Alexander Isak et Viktor Gyokeres lors du match d’ouverture de la Suède à la Coupe du monde, bien que les attaquants de Liverpool et d’Arsenal aient également marqué dans une victoire écrasante 5-1 contre la Tunisie. Le milieu de terrain infatigable de Brighton a inscrit ses premiers buts internationaux depuis près d’un an en signant un doublé décisif, concluant deux frappes lointaines et splendides qui ont fusé dans la lucarne.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Kai Havertz | Allemagne | Deux buts

    Fort du titre de champion d’Angleterre conquis avec Arsenal, Kai Havertz a été chargé de mener l’attaque de l’Allemagne lors de son entrée en lice dans cette Coupe du monde. Cette marque de confiance s’est révélée pleinement justifiée : il a permis à la « Die Mannschaft » de se sortir d’un départ laborieux face aux débuts de Curaçao. Il a d’abord transformé avec sang-froid un penalty dans le temps additionnel de la première période, avant de sceller une victoire écrasante 7-1.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    2Folarin Balogun | Équipe nationale masculine des États-Unis | Deux buts

    Folarin Balogun a permis à l’équipe nationale américaine de réaliser un départ idéal dans ce tournoi, devant un public enthousiaste et à domicile. Bien servi par les passes décisives de Christian Pulisic, l’attaquant monégasque – auteur de 19 buts lors de sa saison avec Monaco – a inscrit un doublé en première mi-temps lors d’une victoire historique 4-1 contre le Paraguay, son deuxième but venant se loger dans la lucarne.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentine | Trois buts

    Lionel Messi s'est hissé en tête du classement du Soulier d'or après avoir inscrit un superbe triplé lors du premier match de groupe de l'Argentine contre l'Algérie. La superstar de l'Inter Miami a permis aux champions en titre de s'imposer 3-0 et a égalé, au passage, le record historique de Miroslav Klose en marquant son 16^e but en phase finale de Coupe du monde.