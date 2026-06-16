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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Folarin Balogun, la star de l’équipe nationale américaine, et Kai Havertz occupent actuellement la première place, tandis qu’Harry Kane et Kylian Mbappé s’apprêtent à livrer un duel attendu pour remporter le titre décerné par la FIFA

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La Coupe du monde 2026 est lancée, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours est encore long, puisque 48 nations sont en lice pour ce titre suprême, mais quelle star soulevera le précieux trophée ? Voici, selon GOAL, les principaux candidats à cette récompense, alors que nous surveillons de près les joueurs les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. Si soulever le trophée suprême reste l’option la plus prestigieuse, une autre distinction, tout aussi convoitée, célèbre le talent pur des avant-postes : le Ballon d’Or.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de l’avant-centre, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite est prête à inscrire ses propres pages dans cette histoire légendaire.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre planétaire consécutif, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, prêts à éblouir et, éventuellement, à éclipser les favoris sur le sol nord-américain.

Suivi de près par GOAL, le classement des buteurs promet d’évoluer à chaque match au Canada, au Mexique et aux États-Unis, alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Angleterre

    L’attaquant imparable du Bayern Munich est en pole position pour briguer le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde cette année.

    Ses 36 buts en Bundesliga lui ont valu le Soulier d’or européen, et ses 14 réalisations en 13 matches de Ligue des champions – dont des éclats contre le PSG et le Real Madrid – démontrent que même les défenses les plus hermétiques ne peuvent le contenir.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | France

    Kylian Mbappé partage déjà la 6^e place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, au coude à coude avec la légende brésilienne Pelé (12 buts en 14 matches), et à une seule unité de Lionel Messi, auteur de 26 rencontres dans l’épreuve. Quatre réalisations seulement derrière le recordman allemand Miroslav Klose, il pourrait, à seulement 27 ans, profiter de ce tournoi pour s’emparer du trône des buteurs.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Erling Haaland | Norvège

    Avec un bilan de buts impressionnant (55 buts en 50 sélections avec la Norvège), tout est réuni pour qu'Erling Haaland fasse une entrée fracassante lors de sa première phase finale de Coupe du monde.

    Tout juste sacré meilleur buteur de la Premier League pour la troisième fois, l’attaquant de Manchester City peut encore renforcer son statut de l’un des meilleurs numéros 9 de l’histoire s’il parvient à devancer ses homologues anglais, espagnols, français et argentins pour décrocher l’équivalent de ce titre en Coupe du monde.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentine

    Même si Lionel Messi s’est éloigné ces dernières années de l’intensité des grands championnats européens et du faste de la Ligue des champions, le héros argentin devrait encore jouer un rôle de premier plan lors de cette Coupe du monde.

    À 38 ans, son influence sur l’Albiceleste reste prépondérante depuis le sacre au Qatar il y a quatre ans. Sa capacité à faire basculer les rencontres s’est rappelée au bon souvenir des observateurs lors du récent match amical contre l’Islande : entré en jeu, il a immédiatement obtenu un penalty (dont la première touche aurait pu finir au fond des filets) avant de le transformer, contribuant au succès 3-0 de l’Argentine.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Mikel Oyarzabal | Espagne

    Sans doute l’attaquant le plus sous-estimé à l’aube de la compétition, Mikel Oyarzabal a toutes les raisons de croire en ses chances de remporter le Soulier d’or. Son bilan de 25 buts en 53 matchs est déjà solide, mais c’est surtout son rythme des sept derniers mois qui impressionne : 13 buts et plusieurs passes décisives en 13 sélections avec l’Espagne.

    Privée de son attaquant, la Roja a d’ailleurs peiné à trouver le chemin des filets avant le tournoi, se contentant de deux matches nuls contre l’Égypte et l’Irak.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo | Portugal

    À 41 ans, ce devrait être la dernière sélection de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Il demeure le leader incontesté de l’équipe de Roberto Martínez, auteur de buts décisifs lors de la campagne victorieuse en Ligue des Nations de l’UEFA et tout au long des qualifications pour la Coupe du monde.

    Pour épauler l’ancien buteur du Real Madrid et de Manchester United, le sélectionneur peut compter sur un effectif de grande qualité : Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha et João Neves occupent des rôles clés et permettent à l’attaquant emblématique de s’exprimer pleinement.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | Espagne

    Malgré un seul but lors de l’Euro 2024, le jeune Espagnol Lamine Yamal vient de conclure une saison prolifique dans le dernier tiers du terrain avec Barcelone, où il a inscrit 22 buts en Liga et en Ligue des champions.

    Il fêtera ses 19 ans durant la compétition et espère toujours figurer parmi les prétendants au trophée mondial et au Soulier d’or.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    Ousmane Dembélé | France

    Moins prolifique en équipe de France qu’au PSG, où il a marqué 20 buts en 40 matchs lors de la saison 2025-2026, l’attaquant aborde la Coupe du monde avec une motivation débordante. Un nouveau sacre en sélection nord-américaine et un nouveau Ballon d’Or semblent à sa portée.

    Fort de sa récente victoire en Ligue des champions, s’il joue un rôle clé pour les Bleus en Amérique du Nord et ajoute un nouveau titre individuel à son palmarès, il se positionnera sans aucun doute pour être sacré une nouvelle fois meilleur joueur du monde.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Raphinha | Brésil

    Souvent sous-côté malgré ses performances de haut niveau avec le FC Barcelone – performances qui lui ont valu une cinquième place au Ballon d’Or – Raphinha reste un atout majeur. En Catalogne, l’éclat de Lamine Yamal lui vole parfois la vedette, tandis qu’au Brésil, l’attention se porte surtout sur Neymar et Vinicius Junior. Néanmoins, à 29 ans, l’ailier est jugé indispensable par ses entraîneurs quand il est à son meilleur niveau.

    Des pépins physiques ont toutefois perturbé sa saison en club et l’ont parfois écarté de la sélection brésilienne, mais il espère jouer un rôle clé alors que le Brésil vise un sixième titre mondial.

  • Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Julian Álvarez | Argentine

    Le moment est venu pour Julián Álvarez de briller. Une véritable bataille de transferts se livre autour de l’attaquant. L’Atlético Madrid a déjà rejeté une offre de 150 millions d’euros du Real Madrid, adressant ainsi un avertissement au FC Barcelone, au PSG et à Arsenal.

    Si l’attaquant se montre décisif et propulse l’Argentine au plus haut de la compétition, d’autres offres pourraient rapidement affluer.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Le classement actuel des meilleurs buteurs

    Après un début de Coupe du monde 2026 riche en rebondissements, la star de l’équipe nationale américaine Folarin Balogun occupe la tête du classement des buteurs. L’attaquant de Monaco est en effet le premier joueur à avoir réalisé un doublé, inscrivant deux buts pour les coorganisateurs lors de leur impressionnante victoire 4-1 contre le Paraguay. L’Allemand Kai Havertz et le Suédois Yasin Ayari le rejoignent en tête du classement après avoir chacun signé un doublé lors des larges succès contre Curaçao et la Tunisie. Au total, 36 joueurs ont trouvé le chemin des filets lors de cette première journée, parmi lesquels le talisman brésilien Vinicius Junior et le capitaine néerlandais Virgil van Dijk.

    Joueur

    Équipe

    Buts

    Folarin Balogun

    États-Unis

    2

    Kai Havertz

    Allemagne

    2

    Yasin Ayari

    Suède

    2

    Elijah Just

    Nouvelle-Zélande

    2

    Hwang In-beom

    Corée du Sud

    1

    Raúl Jiménez

    Mexique

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Corée du Sud

    1

    Julio César Quiñones

    Mexique

    1

    Ladislav Krejčí

    République tchèque

    1

    Gio Reyna

    États-Unis

    1

    Cyle Larin

    Canada

    1

    Jovo Lukic

    Bosnie-Herzégovine

    1

    Mauricio

    Paraguay

    1

    Breel Embolo

    Suisse

    1

    Vinicius Junior

    Brésil

    1

    Ismael Saibari

    Maroc

    1

    John McGinn

    Écosse

    1

    Nestory Irankunda

    Australie

    1

    Connor Metcalfe

    Australie

    1

    Boualem Khoukhi

    Qatar

    1

    Nico Schlotterbeck

    Allemagne

    1

    Jamal Musiala

    Allemagne

    1

    Nathanial Brown

    Allemagne

    1

    Denis Undav

    Allemagne

    1

    Felix Nmecha

    Allemagne

    1

    Livano Comenencia

    Curaçao

    1

    Virgil van Dijk

    Pays-Bas

    1

    Crysencio Summerville

    Pays-Bas

    1

    Keito Nakamura

    Japon

    1

    Daichi Kamada

    Japon

    1

    Amad Diallo

    Côte d’Ivoire

    1

    Viktor Gyökeres

    Suède

    1

    Alexander Isak

    Suède

    1

    Mattias Svanberg

    Suède

    1

    Omar Rekik

    Tunisie

    1

    Emam Ashour

    Égypte

    1

    Abdulelah Al-Amri

    Arabie saoudite

    1

    Maxi Araujo (Uruguay)

    Uruguay

    1

    Ramin Rezaeian

    Iran

    1

    Mohammad Mohebi

    Iran

    1