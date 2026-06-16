Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. Si soulever le trophée suprême reste l’option la plus prestigieuse, une autre distinction, tout aussi convoitée, célèbre le talent pur des avant-postes : le Ballon d’Or.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de l’avant-centre, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle transforme de simples attaquants en figures légendaires, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite est prête à inscrire ses propres pages dans cette histoire légendaire.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre planétaire consécutif, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà lauréat d’un Soulier d’or, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, prêts à éblouir et, éventuellement, à éclipser les favoris sur le sol nord-américain.

Suivi de près par GOAL, le classement des buteurs promet d’évoluer à chaque match au Canada, au Mexique et aux États-Unis, alors que la course au Soulier d’or s’intensifie.