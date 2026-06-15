Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. Si soulever le trophée suprême reste l’option la plus prestigieuse, une autre distinction, tout aussi convoitée, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif : le Golden Boot.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de buteur d’un avant-centre sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle propulse des avant-postes prometteurs au rang de légendes, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose dans un panthéon très fermé.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite est prête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre consécutif, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà détenteur d’un Soulier d’or, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, prêts à éblouir et, éventuellement, à éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivi de près par GOAL, le classement des buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis promet d’évoluer à chaque match, tant la course au Soulier d’or s’annonce indécise.