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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
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Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Folarin Balogun, la star de l’équipe nationale américaine, et Kai Havertz mènent la course, tandis qu’Harry Kane et Kylian Mbappé s’apprêtent à rivaliser pour remporter le titre décerné par la FIFA

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La Coupe du monde 2026 bat son plein, et avec elle la course au prestigieux Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Le parcours est encore long, puisque 48 nations luttent pour le titre suprême, mais quel joueur empochera cette illustre récompense ? Voici, d’après GOAL, les principaux prétendants au trophée, alors que nous surveillons de près les attaquants les plus prolifiques de la compétition.

Plusieurs voies mènent à la postérité en Coupe du monde. Si soulever le trophée suprême reste l’option la plus prestigieuse, une autre distinction, tout aussi convoitée, consacre le talent individuel au sein d’un sport collectif : le Golden Boot.

Si le Saint Graal collectif reste le trophée suprême, le Soulier d’or consacre l’instinct de buteur d’un avant-centre sur la scène mondiale, même lorsque son équipe ne soulève pas le précieux trophée.

Cette couronne individuelle propulse des avant-postes prometteurs au rang de légendes, aux côtés de Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker et Miroslav Klose dans un panthéon très fermé.

Cet été, dans les stades nord-américains, une nouvelle génération de buteurs d’élite est prête à ajouter son nom à cette liste prestigieuse.

Le tenant du titre, Kylian Mbappé, vise un doublé personnel tout en propulsant les Bleus vers une troisième finale consécutive, voire un deuxième titre mondial. Mais la concurrence s’annonce féroce : le champion du monde en titre Lionel Messi rêve d’un deuxième sacre consécutif, tandis que le héros anglais Harry Kane, déjà détenteur d’un Soulier d’or, entend ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

La concurrence ne s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, le Brésil, la Norvège et la Suède alignent eux aussi des avant-postes de classe mondiale, prêts à éblouir et, éventuellement, à éclipser les favoris sur les terrains nord-américains.

Suivi de près par GOAL, le classement des buteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis promet d’évoluer à chaque match, tant la course au Soulier d’or s’annonce indécise.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Angleterre

    L’attaquant imparable du Bayern Munich est en pole position pour briguer le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde cette année.

    Ses 36 buts en Bundesliga lui ont valu le Soulier d’or européen, et ses 14 réalisations en 13 matches de Ligue des champions – dont des éclats contre le PSG et le Real Madrid – démontrent que même les défenses les plus hermétiques peinent à le contenir.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | France

    Kylian Mbappé occupe déjà la 6e place, ex aequo, du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde : il est à égalité avec la légende brésilienne Pelé (12 buts en 14 matches) et à une seule unité de Lionel Messi, auteur de 13 buts en 26 rencontres. Quatre réalisations derrière le recordman allemand Miroslav Klose, il pourrait, à seulement 27 ans, profiter de ce tournoi pour prendre la première place du podium.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Erling Haaland | Norvège

    Avec un bilan de buts impressionnant (55 buts en 50 sélections avec la Norvège), tout est réuni pour qu’Erling Haaland fasse une entrée fracassante lors de sa première phase finale de Coupe du monde.

    Tout juste sacré meilleur buteur de la Premier League pour la troisième fois, l’attaquant de Manchester City peut encore renforcer son statut de l’un des meilleurs numéros 9 de l’histoire s’il parvient à devancer ses homologues anglais, espagnols, français et argentins pour remporter l’équivalent de ce titre en Coupe du monde.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentine

    Même si Lionel Messi s’est éloigné ces dernières années de l’intensité des grands championnats européens et du faste de la Ligue des champions, le héros argentin devrait encore jouer un rôle décisif lors de cette Coupe du monde.

    À 38 ans, son influence sur l’Albiceleste reste prépondérante depuis le sacre au Qatar il y a quatre ans. Sa capacité à faire basculer les rencontres s’est rappelée au bon souvenir des observateurs lors du récent match amical contre l’Islande : entré en jeu, il a obtenu un penalty dès sa première touche (qui a failli directement finir au fond des filets) avant de le transformer sur sa deuxième, contribuant à la victoire 3-0 de l’Argentine.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Mikel Oyarzabal | Espagne

    Souvent considéré comme l’attaquant le plus sous-estimé à l’aube de la compétition, Mikel Oyarzabal a toutes les raisons de croire en ses chances de remporter le Soulier d’or. Si son bilan de 25 buts en 53 matchs est déjà solide, c’est surtout sa forme des sept derniers mois qui impressionne : 13 buts et plusieurs passes décisives en 13 sélections avec l’Espagne.

    À l’approche de la compétition, l’Espagne a d’ailleurs peiné à trouver le chemin des filets sans lui, partageant les points avec l’Égypte et l’Irak.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo | Portugal

    À 41 ans, ce sera sans doute la dernière sélection de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Il reste le leader incontesté de l'équipe de Roberto Martinez, ayant marqué des buts décisifs lors de la campagne victorieuse en Ligue des Nations de l'UEFA et tout au long des qualifications pour la Coupe du monde.

    Pour épauler l’ancien buteur du Real Madrid et de Manchester United, le sélectionneur peut compter sur un effectif de grande qualité : Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha et João Neves occupent des rôles clés et permettent à l’attaquant emblématique de s’exprimer pleinement.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | Espagne

    Malgré un seul but lors de l’Euro 2024, le jeune Espagnol Lamine Yamal vient de conclure une saison prolifique dans le dernier tiers du terrain avec Barcelone, où il a inscrit 22 buts en Liga et en Ligue des champions.

    Il fêtera ses 19 ans durant la compétition et espère toujours briguer le trophée mondial ainsi que le Soulier d’or.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    Ousmane Dembélé | France

    Moins prolifique en équipe de France qu’au PSG, où il a marqué 20 buts en 40 matchs lors de la saison 2025-2026, l’attaquant entend briller sur la scène internationale pour nourrir ses espoirs de conserver le Ballon d’Or.

    Fort de sa récente victoire en Ligue des champions, un rôle clé avec les Bleus en Amérique du Nord et un nouveau trophée individuel le rapprocheraient encore du sacre de meilleur joueur du monde.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Raphinha | Brésil

    Souvent sous-côté malgré ses performances de haut niveau avec le FC Barcelone – performances qui lui ont valu une cinquième place au Ballon d’Or – Raphinha peine à émerger sous les projecteurs. En Catalogne, il est régulièrement éclipsé par Lamine Yamal, tandis qu’au Brésil l’attention se porte surtout sur Neymar et Vinicius Junior. Néanmoins, à 29 ans, l’ailier est jugé indispensable par ses entraîneurs quand il est à son meilleur niveau.

    Des pépins physiques ont toutefois perturbé sa saison en club et l’ont parfois écarté de la Seleção, mais il espère jouer un rôle clé alors que le Brésil chasse un sixième titre mondial.

  • Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Julian Álvarez | Argentine

    Julian Alvarez est attendu au tournant : ses performances pourraient faire exploser le marché des transferts. L’Atlético Madrid a déjà repoussé une offre de 150 millions d’euros du Real Madrid, adressant un avertissement à Barcelone, au PSG et à Arsenal.

    Si l’attaquant se montre décisif et propulse l’Argentine au plus loin dans la compétition, d’autres offres pourraient rapidement affluer.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Le classement actuel des meilleurs buteurs

    Après un début de Coupe du monde 2026 riche en rebondissements, la star de l’équipe nationale américaine Folarin Balogun occupe la tête du classement des buteurs. L’attaquant de Monaco est en effet le premier joueur à avoir inscrit un doublé, contribuant ainsi à la victoire 4-1 des coorganisateurs face au Paraguay. L’Allemand Kai Havertz et le Suédois Yasin Ayari le rejoignent en tête du classement après avoir chacun signé un doublé lors des larges victoires contre Curaçao et la Tunisie. Au total, 31 joueurs ont trouvé le chemin des filets lors de cette première journée, parmi lesquels la star brésilienne Vinicius Junior et le capitaine néerlandais Virgil van Dijk.

    Joueur

    Équipe

    Buts

    Folarin Balogun

    États-Unis

    2

    Kai Havertz

    Allemagne

    2

    Yasin Ayari

    Suède

    2

    Hwang In-beom

    Corée du Sud

    1

    Raúl Jiménez

    Mexique

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Corée du Sud

    1

    Julian Quinones

    Mexique

    1

    Ladislav Krejci

    République tchèque

    1

    Gio Reyna

    États-Unis

    1

    Cyle Larin

    Canada

    1

    Jovo Lukic

    Bosnie-Herzégovine

    1

    Mauricio

    Paraguay

    1

    Breel Embolo

    Suisse

    1

    Vinicius Junior

    Brésil

    1

    Ismael Saibari

    Maroc

    1

    John McGinn

    Écosse

    1

    Nestory Irankunda

    Australie

    1

    Connor Metcalfe

    Australie

    1

    Boualem Khoukhi

    Qatar

    1

    Nico Schlotterbeck

    Allemagne

    1

    Jamal Musiala

    Allemagne

    1

    Nathanial Brown

    Allemagne

    1

    Denis Undav

    Allemagne

    1

    Felix Nmecha

    Allemagne

    1

    Livano Comenencia

    Curaçao

    1

    Virgil van Dijk

    Pays-Bas

    1

    Crysencio Summerville

    Pays-Bas

    1

    Keito Nakamura

    Japon

    1

    Daichi Kamada

    Japon

    1

    Amad Diallo

    Côte d’Ivoire

    1

    Viktor Gyökeres

    Suède

    1

    Alexander Isak

    Suède

    1

    Mattias Svanberg

    Suède

    1

    Omar Rekik

    Tunisie

    1