La MLS s’apprête à marquer une pause. À peine la saison prend-elle son envol, la plupart des clubs ayant disputé plus de dix matchs et le championnat commençant à prendre forme, qu’il faudra déjà interrompre la compétition après trois journées supplémentaires pour laisser place à la Coupe du monde.

C’est toutefois l’occasion idéal pour examiner le classement des candidats au titre de MVP. Pas besoin d’être devin pour deviner qui mène la danse. Mais derrière Lionel Messi ? Les prétendants sont nombreux, et les écarts se resserrent. Le Nashville SC, auteur d’un départ canon, aligne plusieurs joueurs en lice. Même si Lionel Messi semble promis à un troisième titre consécutif de MVP, d’autres talents peuvent prétendre à la distinction.

GOAL passe en revue les principaux prétendants au titre de MVP de la MLS avant la pause Coupe du monde.