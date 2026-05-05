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MLS MVP RanksGOAL
Thomas Hindle

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Classement du meilleur joueur de la MLS : Lionel Messi occupe actuellement la première place, mais Sam Surridge, Hany Mukhtar ou Timo Werner parviendront-ils à le rattraper ?

FEATURES
Inter Miami CF
Nashville SC
San Jose Earthquakes
L. Messi
H. Mukhtar
S. Surridge
T. Werner

Lionel Messi demeure le favori pour le titre de MVP de la MLS à condition qu’il joue suffisamment de minutes, mais Sam Surridge, Hany Mukhtar, Timo Werner et d’autres postulent avec force pour la distinction.

La MLS s’apprête à marquer une pause. À peine la saison prend-elle son envol, la plupart des clubs ayant disputé plus de dix matchs et le championnat commençant à prendre forme, qu’il faudra déjà interrompre la compétition après trois journées supplémentaires pour laisser place à la Coupe du monde.

C’est toutefois l’occasion idéal pour examiner le classement des candidats au titre de MVP. Pas besoin d’être devin pour deviner qui mène la danse. Mais derrière Lionel Messi ? Les prétendants sont nombreux, et les écarts se resserrent. Le Nashville SC, auteur d’un départ canon, aligne plusieurs joueurs en lice. Même si Lionel Messi semble promis à un troisième titre consécutif de MVP, d’autres talents peuvent prétendre à la distinction.

GOAL passe en revue les principaux prétendants au titre de MVP de la MLS avant la pause Coupe du monde.

  • EvanderGetty

    8Quelques mentions spéciales

    Cette ligue regorge de bons footballeurs, et certains pourraient bien s’imposer. Anders Dreyer aurait ses chances, mais les difficultés actuelles de San Diego diminuent l’impact de ses 10 contributions offensives. Hugo Cuypers, candidat crédible au Soulier d’or, a profité du bon départ de Chicago, mais d’autres avant-postes affichent des ratios encore plus convaincants. Le duo des Whitecaps, Sebastian Berhalter et Brian White, a également donné du fil à retordre aux sélectionneurs. Et un Evander à 100 % aurait sans doute aussi sa place dans cette course.

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  • Los Angeles Football Club v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    7Son Heung-Min, LAFC

    Abordons d’emblée le sujet qui fâche : non, Son Heung-Min ne vit pas sa meilleure saison sur le plan offensif. L’attaquant sud-coréen n’a pas encore trouvé le chemin des filets en MLS, ce qui surprend pour un joueur de son calibre, capable d’inscrire une vingtaine de buts en une saison dans ce championnat. Réduire Son à ses seuls buts serait toutefois se méprendre sur son jeu et sur le LAFC en général. Avec sept passes décisives en 685 minutes, il occupe désormais un rôle plus reculé, tire moins et se retrouve logiquement moins souvent en position de conclure. Les statistiques indiquent que les buts finiront par venir.

    Pourtant, sous la direction du nouvel entraîneur Marc Dos Santos, Son est utilisé avec brio comme meneur de jeu, et cette version légèrement différente du Sud-Coréen contribue à maintenir LAFC à la troisième place de la Conférence Ouest. Est-il le principal rival de Messi pour le titre de MVP ? Non, mais il reste dans la course.

  • Nico Fernandez NYCFCGetty

    6Nico Fernandez, NYCFC

    Le NYCFC a connu des hauts et des bas cette saison. Privé de deux joueurs clés, le club new-yorkais a logiquement vu son niveau fléchir. Si l’équipe n’est plus tout à fait celle qui a brillé jusqu’en finale de la Conférence Est, elle reste néanmoins très compétitive. Plusieurs facteurs expliquent cette résilience. L’entraîneur Pascal Jansen, adroit dans son organisation tactique, peut toujours compter sur Maxi Moralez. À 39 ans, le milieu offensif argentin reste l’un des passeurs les plus productifs de la MLS, avec déjà six offrandes à son actif.

    Néanmoins, la véritable valeur ajoutée vient de Nico Fernandez. L’attaquant argentin s’est montré décisif sur l’ensemble du terrain pour les Pigeons. Ses huit buts en MLS, déjà, ont souvent pesé lourd. Fernandez est certes un avant-centre, mais il se libère des schémas fixes et entretient une complicité évidente avec Moralez. Sa simple présence sur la feuille de match suffit à convaincre le NYCFC qu’il a encore une chance.

  • Sam SurridgeGetty

    5Sam Surridge, Nashville

    Un avant-centre dont la principale mission est de faire trembler les filets, sans se disperser dans le jeu, ça vous parle ? Surridge a toujours été ce type de joueur. L’ancien attaquant de Nottingham Forest est la recrue idéale pour Nashville. C’est précisément ce qui manque à cette équipe, débordant de talents créatifs autour de lui. La saison dernière, Surridge a établi son meilleur total en MLS avec 25 buts en 37 matchs. Cette année, il fait encore mieux : neuf réalisations en sept rencontres, dont seulement quatre comme titulaire.

    Son style n’a guère évolué : tous ses buts, hormis un, ont été inscrits depuis l’intérieur de la surface. Il affiche une moyenne proche de deux réalisations toutes les 90 minutes. Lors de sa meilleure sortie, il a touché huit fois le ballon dans la surface et a inscrit un hat-trick. Des statistiques impressionnantes qui placent logiquement l’attaquant parmi les candidats au titre de MVP.

  • Petar Musa, FC DallasGetty

    4Petar Musa, FC Dallas

    Musa s’est imposé comme un buteur fiable en MLS. Avant le coup d’envoi de la saison actuelle, il totalisait déjà 36 réalisations en près de deux exercices, un ratio impressionnant pour un effectif qui ne figure pas parmi les cadors de la Conférence Ouest. C’est un avant-centre plaisir à regarder, un véritable numéro 9 que le football redécouvre et valorise à nouveau.

    Un profil qui lui va comme un gant. Car, au-delà de sa capacité à conclure, il pèse aussi sur la création : 13 occasions provoquées en 10 matchs. Mais ce sont bien ses 10 buts en neuf titularisations qui retiennent l’attention. Actuellement, il partage d’ailleurs la tête du classement des buteurs avec Cuypers dans la course au Soulier d’or. Pas mal, non ?

  • St. Louis CITY SC v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    3Timo Werner, San José

    Werner n’occupe pas encore un rang plus élevé au classement pour une raison simple : il lui a fallu quelques matchs pour accumuler du temps de jeu, et il n’est pas encore un véritable pilier de l’excellente équipe de San Jose. Il est entré en jeu comme remplaçant lors de ses deux premières apparitions et totalise pour l’instant un peu plus de 450 minutes toutes compétitions confondues. L’échantillon est donc encore limité.

    Malgré tout, ses performances sont déjà éclatantes : en sept matchs de MLS, il a participé à neuf buts. Ses qualités de meneur de jeu, longtemps sous-évaluées en Europe, sont désormais évidentes. Laissez-lui du temps, et Werner pourrait bien prétendre au sommet du classement.

  • Nashville SC v Charlotte FCGetty Images Sport

    2Hany Mukhtar, Nashville SC

    Mukhtar est devenu, en quelque sorte, le chouchou des observateurs avertis. La MLS est une ligue très axée sur les statistiques. Avec tant de matchs et d’équipes, les chiffres font souvent la différence. Mukhtar totalise sept contributions décisives en sept titularisations. Des chiffres loin d’être stratosphériques. Pourtant, ce numéro 10 est bien plus qu’une ligne dans un tableau. Il est le cœur battant de la meilleure équipe de la Conférence Est. Tout transite par lui.

    Nashville a légèrement modifié son approche : l’arrivée de Cristian Espinoza offre une option offensive supplémentaire, ce qui réduit parfois les occasions de but pour Mukhtar. Il est souvent celui qui déclenche l’action avant la passe décisive, même si la MLS ne comptabilise pas toujours ces contributions. Qu’importe : il s’occupe du reste.

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-ORLANDO SCAFP

    1Lionel Messi, Inter Miami

    Qui d’autre ? La réponse est évidente : tant que Messi évolue en MLS, il demeure, sans conteste, le meilleur joueur du championnat. Pourtant, les statistiques ne reflètent pas pleinement cette suprématie. En dix matchs, il a pris part à neuf buts, mais n’en a inscrit qu’un seul lors de ses trois dernières sorties.

    Néanmoins, on perçoit une certaine routine dans son jeu. L’Inter Miami, contraint de se reconstruire sans Jordi Alba, peine encore à trouver son équilibre tactique ; la complémentarité avec la nouvelle recrue German Berterame est toujours en cours d’ajustement. Sa position est-elle aussi solide qu’elle devrait l’être ? Pas encore. Va-t-il malgré tout l’emporter ? Presque à coup sûr.