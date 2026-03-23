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Ballon d'Or Feminin Power Rankings GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Classement du Ballon d’Or féminin 2026 : qui mettra fin à la domination d’Aitana Bonmati, qui règne sur le Ballon d’Or féminin depuis trois ans ?

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Aitana Bonmati a remporté les trois dernières éditions du Ballon d’Or féminin, mais le trophée échouera entre les mains d’une autre joueuse en 2026. La double lauréate et coéquipière au FC Barcelone Alexia Putellas retrouvera-t-elle le sommet du football féminin ? Ou un nouveau nom sera-t-il gravé au palmarès lors de la cérémonie parisienne d’octobre ?

Victime d’une fracture du péroné ayant requis une opération chirurgicale, Alexia Bonmati est écartée des terrains depuis novembre et devrait rester à l’écart jusqu’à la fin de la saison. D’autres prétendantes au trophée, comme Patri Guijarro et Mapi León au Barça ou les stars Lauren James et Barbra Banda, ont également été contraintes à de longs passages à l’infirmerie. Pour rester dans la course au Ballon d’or 2024, elles devront donc conclure la saison en boulet de canon.

Le fait que 2026 ne soit pas une année de Coupe du monde féminine accentue encore l’incertitude. Les dernières semaines de la saison européenne revêtent donc une importance cruciale dans la course au Ballon d’Or féminin. Les phases finales de la Ligue des champions, dont les quarts de finale débutent cette semaine, pourraient bien départager les prétendantes.

Qui, grâce à ses performances depuis le début de la saison, s’est déjà positionné pour décrocher le Ballon d’Or féminin 2026 ? GOAL passe en revue les candidates les plus crédibles à l’aube de la reprise de la Ligue des champions.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    15Vivianne Miedema (Manchester City)

    En 2025-2026 : 11 buts, 5 passes décisives.

    Une série de blessures l’a toutefois tenue éloignée de la liste des nominées au Ballon d’Or depuis sa onzième place en 2022. Toutefois, la Néerlandaise, reconnue comme l’une des meilleures joueuses mondiales, rappelle cette saison pourquoi elle s’était classée deux fois de suite dans le top 5 du Ballon d’Or avant 2022. Elle joue un rôle clé dans la campagne qui pourrait offrir à Manchester City son premier titre de Women’s Super League depuis dix ans.

    Seules deux joueuses ont inscrit plus d’unités qu’elle dans l’élite anglaise cette saison, et elle pointe également au deuxième rang des passeuses décisives ainsi que du classement combiné des contributions directes. L’absence de City sur la scène européenne devrait toutefois pénaliser ses chances d’égaler ses meilleurs classements au Ballon d’Or. Malgré tout, l’attaquante, enfin épargnée par les blessures, devrait décrocher une nouvelle nomination.

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  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    14Caroline Graham Hansen (Barcelone)

    En 2025-2026 : 10 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa d'Espagne.

    Plusieurs critères comptent pour le Ballon d’Or féminin : les performances individuelles, les statistiques et les titres glanés sur les plus grandes scènes. La notoriété joue aussi, c’est un fait.

    Au fil des ans, certaines omissions ont surpris, les stars de la Bundesliga, moins médiatisée, étant souvent négligées, tandis que la maestro barcelonaise Caroline Graham Hansen a dû attendre 2024 pour sa première nomination. L’internationale norvégienne a désormais brisé ce plafond de verre et devrait à nouveau postuler en 2026.

    Seules deux joueuses ont été plus directement impliquées dans des buts en Liga F cette saison : avec six réalisations et huit passes décisives en seulement douze titularisations, la Norvégienne affiche un ratio impressionnant. Le Barça étant toujours en course pour trois autres trophées, après avoir déjà soulevé la Supercopa, l’ailière rapide disposera d’une tribune idéale pour mettre en valeur ses qualités et défendre sa candidature à un nouveau classement élevé lors du vote du Ballon d’Or.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    13Georgia Stanway (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 15 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne.

    Si les stars féminines allemandes peinent parfois à s’imposer sur la scène internationale, quelques exceptions confirment la règle. Double championne d’Europe avec l’Angleterre et finaliste de la Coupe du monde, Georgia Stanway fait partie de ces grands noms, et la star du Bayern Munich réalise une saison exceptionnelle.

    Bien qu’elle occupe cette saison un rôle de milieu de terrain plus défensif au sein de son club, elle pointe au huitième rang du classement des contributrices directes aux buts en Bundesliga, avec six réalisations et huit passes décisives en seulement 18 rencontres à ce poste plus reculé. Elle a également maintenu ce niveau de performance lors des trêves internationales, inscrivant huit buts et délivrant trois passes décisives en seulement six sélections avec l’Angleterre en 2025-2026.

    Le Bayern a déjà remporté un trophée et reste en course pour trois autres, avec un quart de finale de Ligue des champions contre Manchester United qui débute cette semaine. Pour son dernier exercice en Bavière, avant un transfert très attendu à Arsenal, Stanway s’annonce décisive sur les quatre tableaux et peut ainsi renforcer ses chances d’obtenir une deuxième nomination au Ballon d’Or.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    12Yui Hasegawa (Manchester City)

    En 2025-2026 : six buts, quatre passes décisives. Vainqueur de la Coupe d'Asie.

    Déjà nominée en 2023 et 2024, la Japonaise devrait logiquement figurer à nouveau sur la liste préliminaire en 2026, tant elle a été le moteur d’un Manchester City dominateur en WSL cette saison. Associée à la jeune Anglaise Laura Blindkilde Brown au cœur du milieu de terrain, elle a profité d’une plus grande liberté pour se projeter vers l’avant, ce qui s’est traduit par une contribution offensive en hausse et devrait encore renforcer ses chances d’être distinguée.

    Sa contribution majeure au triomphe du Japon lors de la Coupe d’Asie ce mois-ci renforce encore son dossier, alignant un nouveau trophée à son palmarès, en plus d’un titre de WSL que City se prépare à conquérir dans les prochaines semaines.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    En 2025-2026 : sept buts, une passe décisive. A remporté le Soulier d'or de la NWSL.

    Reste à savoir comment les stars de la NWSL seront prises en compte au moment du vote pour le Ballon d’Or, le calendrier de la ligue ne correspondant pas aux critères du prix en matière de dates et de deadlines. L’année précédente, seules trois représentantes de la ligue figuraient parmi les nominées ; les présences de Marta et d’Esther González s’expliquaient surtout par leurs performances dans les grands tournois : la première a d’ailleurs remporté le Ballon d’Or après avoir guidé le Brésil vers la victoire dans la Copa América, tandis que la seconde terminait meilleure buteuse de l’Euro 2025, compétition au cours de laquelle l’Espagne a atteint la finale.

    La nomination de Temwa Chawinga reposait en revanche sur ses performances exceptionnelles en NWSL. Lors de la saison 2024, dont les derniers mois entraient dans la période de référence du Ballon d’Or, Chawinga avait déjà raflé le Soulier d’or et le titre de meilleure joueuse. En 2025, elle a renouvelé ce doublé tout en contribuant au gain du NWSL Shield par le Kansas City Current.

    Elle devrait donc figurer à nouveau parmi les candidates au Ballon d’Or, d’autant qu’elle aura l’occasion d’enrichir son palmarès cet été avec la première participation du Malawi à la Coupe d’Afrique des nations féminine.

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    10Hannah Hampton (Chelsea)

    Saison 2025-2026 : 13 clean sheets. Vainqueurs de la Coupe de la Ligue. 

    Après le triplé national réalisé sans défaite lors de la première saison de Sonia Bompastor aux commandes, cette campagne s’est avérée bien plus ardue pour Chelsea. Les Blues sont loin derrière en WSL et s’apprêtent à céder leur titre pour la première fois en sept ans. Nombreuses sont encore les opportunités de remporter des trophées, et les Londoniennes ont saisi la première en battant Manchester United 2-0 en finale de la Coupe de la Ligue en mars, Hannah Hampton signant au passage son 13^e clean sheet de la saison. Ce total a été atteint en seulement 22 matchs.

    D’autant plus impressionnant que Chelsea a adopté un style plus offensif cette saison, exposant davantage sa gardienne. Pourtant, elle s’est montrée remarquablement solide, empêchant 2,6 buts en WSL selon les statistiques d’Opta sur les buts attendus.

    Reconnue comme l’une des meilleures gardiennes du monde, voire la meilleure, Hampton avait terminé dixième du Ballon d’Or l’an passé et devrait logiquement figurer à nouveau parmi les prétendantes grâce à ses performances actuelles.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    9Khadija Shaw (Manchester City)

    En 2025-2026 : 25 buts, 8 passes décisives.

    Même si son absence sur la scène européenne risque de limiter ses chances de remporter le Ballon d’Or, Khadija Shaw devrait tout de même récolter de nombreuses voix grâce à une saison fantastique devant le but, qui pourrait propulser Man City vers son premier titre de WSL depuis dix ans. Avec 18 buts marqués en 18 journées de championnat, soit plus du double de toute autre joueuse de la division, ainsi que quatre passes décisives, elle se détache comme l’attaquante la plus productive de la WSL.

    Si les Citizens sont couronnés, comme beaucoup le prévoient, Shaw devrait figurer parmi les nommées. Un nouveau sacre en FA Cup pourrait même l’envoyer directement sur le toit du classement.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    8Klara Buhl (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 10 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne.

    Si les footballeuses allemandes sont souvent sous-évaluées dans ce type de scrutin, les statistiques impressionnantes de Klara Buhl ont émergé l’an passé, et la joueuse semble prête à faire encore mieux cette saison. L’ailière fulgurante a déjà égalé son total de buts et de passes décisives en Bundesliga par rapport à l’exercice précédent, et ses chiffres en Ligue des champions sont en nette progression, avec huit offrandes en seulement six rencontres.

    Sa 19e place au Ballon d’Or féminin 2025 tenait déjà en partie à ses performances à l’Euro 2025, où elle a propulsé l’Allemagne jusqu’aux demi-finales. Si elle parvient à maintenir ce niveau de performance et à retrouver la pleine possession de ses moyens pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre Manchester United, alors que le Bayern vise un nouveau triplé national, elle pourrait profiter des blessures qui ont touché plusieurs de ses devancières pour grimper davantage au classement.

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    7Pernille Harder (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 24 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne.

    Deuxième du tout premier Ballon d’Or féminin en 2018, la Danoise demeure au sommet de son art en 2026. L’internationale danoise aurait probablement remporté le Ballon d’Or si le prix avait été décerné en 2020, et elle reste très bien considérée par les votants, se classant 20e l’année dernière malgré l’élimination de son équipe du Danemark dès la phase de groupes de l’Euro 2025, sans avoir marqué le moindre point.

    Ce classement intervenait après une saison couronnée par un triplé avec le Bayern Munich, et les Bavariennes sont en bonne voie pour un succès similaire, tandis que Harder affiche des statistiques promettant d’éclipser celles de l’année dernière : elle a déjà délivré plus de passes décisives et n’est qu’à une unité de son total de buts de la saison 2024-2025. Si le Bayern conclut la saison en boulet de canon sur la scène nationale et reste compétitif en Coupe d’Europe, son icône pourrait alors décrocher le meilleur classement de sa carrière au Ballon d’Or.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6Mariona Caldentey (Arsenal)

    Saison 2025-2026 : six buts, quatre passes décisives. Vainqueur de la Ligue des nations de l'UEFA et de la Coupe des championnes de la FIFA.

    Finaliste malheureuse du Ballon d’Or l’an passé, Mariona Caldentey peut-elle cette fois-ci soulever le prestigieux trophée ? L’internationale espagnole demeure une pièce maîtresse d’Arsenal et a déjà contribué à la conquête du premier titre de l’histoire du club en Coupe des champions féminine de la FIFA.

    Ses statistiques offensives sont toutefois en léger retrait, tant en championnat qu’en Ligue des champions, en raison d’un positionnement plus reculé sur le terrain. Ce changement de rôle pourrait peser dans la balance. Reste que l’approche des phases finales de la défense du titre européen des Gunners, ainsi que d’autres opportunités de remporter des trophées, pourrait encore faire évoluer la donne en sa faveur.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5Alessia Russo (Arsenal)

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 6 passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde des clubs féminine de la FIFA.

    L’année passée, Alessia Russo a terminé troisième du Ballon d’Or. Cette saison, ses statistiques sont encore plus impressionnantes. Franchira-t-elle enfin le cap et remportera-t-elle le prestigieux trophée ?

    Son influence majeure dans le sacre continental de l’Angleterre et dans le triomphe d’Arsenal en Ligue des champions a largement soutenu sa troisième place. Pour qu’elle figure à nouveau parmi les prétendantes, les Gunners devront conclure l’exercice en cours sur une dynamique positive, même si leurs chances de titre national semblent faibles. Rien n’est toutefois acquis : le récent palmarès européen du club londonien, conjugué à la régularité de l’attaquante devant le but, laisse envisager le meilleur. 

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    4Ewa Pajor (Barcelone)

    Saison 2025-2026 : 25 buts, 4 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa d'Espagne.

    L’attaquante polonaise affiche donc des statistiques toujours aussi impressionnantes, et son influence majeure sur la saison aboutie du FC Barcelone sur quatre tableaux pourrait lui ouvrir à nouveau les portes du podium du Ballon d’Or. Lors de la précédente édition, elle avait décroché le Trophée Gerd Müller, récompensant la meilleure buteuse, et terminé à la huitième place du classement général. Fera-t-elle encore mieux cette année ?

    L’attaquante polonaise maintient le même rythme qu’en 2024-2025, une régularité de bon augure alors que le Barça aborde les rencontres décisives pour ses différents titres. Elle a aussi permis à la Pologne de bien entamer sa course vers une première qualification pour la Coupe du monde féminine, et la poursuite de cette dynamique pourrait encore renforcer ses arguments.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    En 2025-2026 : 11 buts, 7 passes décisives. Vainqueur de la Coupe de la Ligue.

    Melchie Dumornay semble, à ce rythme, promise à remporter un Ballon d’Or tant son talent éclatant s’impose match après match.

    Après avoir brillé devant le but la saison passée, elle distille désormais des passes décisives avec une régularité de métronome tout en conservant un instinct tueur dans les grands rendez-vous. Preuve en est sa merveilleuse frappe, début juin contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue, qui a offert à l’OL un premier trophée et pourrait en annoncer d’autres.

    Bien partie en Ligue des champions, l’OL pourrait aller loin, et Dumornay, toujours au cœur du jeu, continuerait ainsi sa progression vers les sommets du Ballon d’Or.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Claudia Pina (Barcelone)

    En 2025-2026 : 25 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des Nations de l'UEFA et de la Supercoupe d'Espagne.

    Claudia Pina réalise une saison tout simplement exceptionnelle. Sur cette liste, seule Pajor a marqué autant de buts et seules Harder et Buhl ont été impliquées plus directement dans des buts au cours de la saison 2025-2026, la joueuse de 24 ans ayant franchi un tout nouveau palier après avoir apparemment fait exactement la même chose l'année dernière.

    Sa régularité impressionne : si elle la maintient jusqu’aux phases finales de la Ligue des champions, où l’attention et les enjeux sont à leur comble, elle devrait largement dépasser son 11e rang au Ballon d’Or de l’an passé. La joueuse apparaît aujourd’hui comme une prétendante crédible au titre suprême.

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    1Alexia Putellas (Barcelone)

    En 2025-2026 : 17 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des nations féminine de l'UEFA et de la Supercopa de España.

    Pour beaucoup d’observateurs, Alexia Putellas aurait mérité de remporter le Ballon d’Or féminin 2025. La star du FC Barcelone a sans doute été meilleure que jamais la saison dernière, laissant derrière elle plusieurs années difficiles marquées par les blessures pour atteindre un niveau hors du commun, alors que les Catalanes réalisaient le triplé national et atteignaient la finale de la Ligue des champions.

    Compte tenu de son niveau de classe mondiale, de son palmarès au Ballon d’Or et du statut du Barça, probablement meilleure équipe européenne, elle apparaît déjà comme la grande favorite pour le Ballon d’Or féminin 2026.