Classement du Ballon d’Or féminin 2026 : qui mettra fin à la domination d’Aitana Bonmati, qui règne sur le Ballon d’Or féminin depuis trois ans ?

Victime d’une fracture du péroné ayant requis une opération chirurgicale, Alexia Bonmati est écartée des terrains depuis novembre et devrait rester à l’écart jusqu’à la fin de la saison. D’autres prétendantes au trophée, comme Patri Guijarro et Mapi León au Barça ou les stars Lauren James et Barbra Banda, ont également été contraintes à de longs passages à l’infirmerie. Pour rester dans la course au Ballon d’or 2024, elles devront donc conclure la saison en boulet de canon.

Le fait que 2026 ne soit pas une année de Coupe du monde féminine accentue encore l’incertitude. Les dernières semaines de la saison européenne revêtent donc une importance cruciale dans la course au Ballon d’Or féminin. Les phases finales de la Ligue des champions, dont les quarts de finale débutent cette semaine, pourraient bien départager les prétendantes.

Qui, grâce à ses performances depuis le début de la saison, s’est déjà positionné pour décrocher le Ballon d’Or féminin 2026 ? GOAL passe en revue les candidates les plus crédibles à l’aube de la reprise de la Ligue des champions.