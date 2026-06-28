Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
World Cup Golden Ball GFXGOAL
GOAL

Traduit par

Classement du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi devance Kylian Mbappé et Michael Olise grâce aux débuts tonitruants de l’Argentine et de la France

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
FEATURES
France
Portugal
Espagne
Brésil
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

La Coupe du monde 2026 est en plein essor et les équipes encore en lice se disputent le trophée tant convoité. Si le titre collectif reste l’objectif principal de tous les concurrents, certains se détachent déjà comme les meilleurs joueurs du tournoi. Lionel Messi est actuellement le favori, avec les cinq buts marqués par l’Argentine, mais Kylian Mbappé et Michael Olise le talonnent de près.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se résume pas à une simple question de buts. Décerné par un vote des représentants des médias, il permet à la compétition de récompenser les joueurs pour leur excellence globale et leur influence sur le tournoi.

Si le trophée a surtout récompensé des attaquants au fil des éditions, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un troisième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane sont aussi en course.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un dernier grand exploit avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la possibilité d’une révélation demeure réelle, le niveau général affichant une belle homogénéité.

Ci-dessous, le classement GOAL des prétendants au Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026, alors que la troisième et dernière journée de la phase de groupes se déroule au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Mikel Oyarzabal | Espagne

    Malgré ses multiples tentatives, Mikel Oyarzabal n'a pas réussi à percer le verrou défensif de Vozinha, privant ainsi l'Espagne d'un départ idéal face au Cap-Vert. Ses cinq tentatives, dont quatre de la tête depuis l’intérieur de la surface, attestent toutefois de son implication et de sa dangerosité dans les airs. Face à l’Arabie saoudite, l’attaquant s’est montré bien plus à l’aise. Il a d’abord adressé un tir croisé devant le but pour servir Lamine Yamal, auteur de l’ouverture du score de la Roja dans ce tournoi. Il a ensuite exploité une erreur défensive pour doubler la mise, avant d’inscrire un troisième but trois minutes plus tard.

    • Publicité
  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Alexander Isak | Suède

    Alexander Isak et Viktor Gyokeres ont prouvé que la Suède possédait un duo offensif redoutable. Isak a été décisif, ouvrant le score à la 30^e minute contre la Tunisie avant de délivrer deux passes décisives lors de la victoire 5-1. La Suède a ensuite connu un revers, s’inclinant sur le même score face aux Pays-Bas, mais c’est une passe millimétrée d’Isak qui a permis à Anthony Elanga d’inscrire le but de l’honneur.

  • dembele(C)Getty Images

    8Ousmane Dembélé | France

    Les exploits d’Ousmane Dembélé lors des deux victoires consécutives du Paris Saint-Germain en Ligue des champions lui ont valu le Ballon d’Or. Il a également contribué à la victoire de la France lors de la Coupe du monde 2018. C’est toutefois en 2026 qu’il brille véritablement sur la plus grande des scènes internationales.

    Auteur d’un premier but dans la compétition phare de la FIFA lors d’une victoire 3-0 contre l’Irak, l’attaquant polyvalent du PSG a ensuite inscrit un triplé en première période face à la Norvège, offrant aux Bleus leur billet pour les seizièmes de finale et s’adjugeant logiquement le ballon du match.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Deniz Undav | Allemagne

    Après être entré en cours de jeu pour délivrer deux passes décisives et marquer un but en un peu plus de 20 minutes contre Curaçao, Deniz Undav a eu un impact encore plus grand lors de la victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire, qui a permis à l'Allemagne de terminer en tête de son groupe. Huit minutes après son entrée en jeu, il a permis à l'Allemagne d'égaliser avant de marquer le but de la victoire dans le temps additionnel.

  • Harry KaneGetty Images

    6Harry Kane | Angleterre

    Avec un total impressionnant de 61 buts marqués en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison dernière, Harry Kane, lauréat du Soulier d'or européen, s'élance dans la compétition avec l'intention de faire trembler toutes les défenses.

    Souvent critiqué pour son manque d’impact avec l’Angleterre dans les grands rendez-vous, il a pourtant ouvert son compteur dès l’entrée en lice contre la Croatie, signant un doublé. Très dangereux, il a également créé plusieurs occasions, soulignant son influence au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Critiqué après le match nul 0-0 contre le Ghana pour avoir envoyé une occasion en or au-dessus de la barre en fin de match, il a retrouvé le chemin des filets lors de la victoire 2-0 contre le Panama, dépassant ainsi Gary Lineker au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Three Lions en phase finale de Coupe du monde.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Vinicius Jr | Brésil

    Alors que Neymar est en passe de retrouver sa pleine forme et que Raphinha est forfait en raison d'une blessure grave, le Brésil a besoin que Vinicius Junior prenne les rênes et mène la Seleção dans sa quête pour mettre fin à 24 ans d'attente sans titre de Coupe du monde. L'attaquant du Real Madrid a été élu « homme du match » lors des trois rencontres de la phase de poules, marquant des buts décisifs contre le Maroc, Haïti et l'Écosse.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norvège

    Erling Haaland a fait une entrée fracassante sur la scène de la Coupe du monde. L'attaquant norvégien a ouvert le score moins de 30 minutes après le coup d'envoi du match d'ouverture de son équipe contre l'Irak, puis s'est illustré à nouveau en redonnant l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps, lors d'un match âprement disputé contre cette sélection du Moyen-Orient.

    La Norvège l’a emporté 4-1 et l’attaquant de Manchester City a été désigné homme du match. Son sens du but s’est de nouveau illustré face au Sénégal, où il a inscrit un doublé lors d’une victoire 3-2, avant d’être préservé pour la rencontre décisive contre Kylian Mbappé et la France, qui a déterminé le vainqueur du groupe.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | France

    Si Kane a été le principal artificier de la campagne fulgurante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Grâce à sa vitesse fulgurante, son excellent contrôle de balle et sa capacité de finition remarquable, le joueur de l’année de la Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, où le Bayern a atteint les demi-finales.

    Une dynamique similaire s’observe en équipe de France : si Mbappé est salué pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son jeu étincelant dans la surface. C’est d’une passe millimétrée qu’il a permis à Mbappé d’ouvrir le score contre le Sénégal lors du premier match, et son excellente maîtrise du ballon lui a valu d’être nommé « Homme du match » par la FIFA lors de cette victoire 3-1. Lors du match suivant, il a servi Mbappé pour l’ouverture du score contre l’Irak et a adressé une passe décisive à Ousmane Dembélé pour le troisième but des Bleus.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possédait déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent, ainsi qu’un total de 12 buts en 14 matchs, soit le même bilan que la légende brésilienne Pelé à l’aube du tournoi. Son statut de grand joueur de la Coupe du monde était donc déjà acquis.

    Mais le natif de Bondy semble bien parti pour s’imposer comme le plus grand joueur de l’histoire de la compétition : il a d’ailleurs dépassé l’icône brésilienne dès son premier match aux États-Unis, inscrivant un doublé qui a permis aux Bleus de s’imposer 3-1.

    Il a ensuite été décisif face au Sénégal, profitant d’une complicité télépathique avec Olise, avant de signer le premier de ses deux buts lors de la victoire 3-0 contre l’Irak. Il a enfin permis à Ousmane Dembélé d’inscrire un triplé retentissant lors du succès 4-1 face à la Norvège.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentine

    Lionel Messi a déjà tout gagné, souvent en plusieurs occasions, et connaît parfaitement la recette du Ballon d’Or. Il en possède déjà deux et, alors qu’il fêtera bientôt ses 39 ans durant la Coupe du monde, sa présence parmi les favoris atteste d’une longévité exceptionnelle.

    La star argentine, qui avait devancé Mbappé pour remporter ce prix il y a quatre ans, a entamé l’édition 2026 par un triplé contre l’Algérie, offrant à l’Argentine une victoire 3-0 lors de son entrée en lice.

    Ce triplé lui a permis d’égaler le record de buts en Coupe du monde (16) et il a aussitôt établi une nouvelle marque avec son doublé contre l’Autriche lors de la deuxième journée. La légende sud-américaine est ensuite entrée en jeu pour transformer un coup franc face à la Jordanie et devenir le premier joueur à marquer lors de sept matches consécutifs dans l’épreuve.