Le prestigieux Ballon d’Or ne se résume pas à une simple question de buts. Décerné par un vote des représentants des médias, il permet à la compétition de récompenser les joueurs pour leur excellence globale et leur influence sur le tournoi.

Si le trophée a surtout récompensé des attaquants au fil des éditions, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un troisième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane sont aussi en course.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un dernier grand exploit avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la possibilité d’une révélation demeure réelle, le niveau général affichant une belle homogénéité.

Ci-dessous, le classement GOAL des prétendants au Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026, alors que la troisième et dernière journée de la phase de groupes se déroule au Canada, aux États-Unis et au Mexique.