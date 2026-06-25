Le prestigieux Ballon d’Or ne se résume pas à une simple question de buts. Attribué par un vote des représentants des médias, il récompense, depuis toujours, l’excellence et l’impact global d’un joueur sur la compétition.

Si les attaquants trustent généralement ce trophée, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinédine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité, Lionel Messi et Luka Modrić, sont également cités.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste en 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane sont aussi en lice.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un dernier exploit avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la compétition est homogène et laisse entrevoir la possibilité d’une révélation inattendue.

Ci-dessous, le classement GOAL du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 suit les principaux candidats à ce titre alors que la troisième et dernière journée de la phase de groupes bat son plein au Canada, aux États-Unis et au Mexique.