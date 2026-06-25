Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
World Cup Golden Ball GFXGOAL
GOAL

Traduit par

Classement du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi devance Kylian Mbappé et Michael Olise grâce aux débuts fulgurants de l’Argentine et de la France

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
FEATURES
France
Portugal
Espagne
Brésil
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

La Coupe du monde 2026 bat son plein, et les équipes encore en lice s'affrontent pour remporter ce trophée tant convoité. Si le titre collectif reste l'objectif principal de tous les concurrents, certains s'imposent déjà comme les meilleurs joueurs de tout le tournoi. Lionel Messi est actuellement le favori, avec les cinq buts marqués par l'Argentine, mais Kylian Mbappé et Michael Olise le talonnent de près.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se résume pas à une simple question de buts. Attribué par un vote des représentants des médias, il récompense, depuis toujours, l’excellence et l’impact global d’un joueur sur la compétition.

Si les attaquants trustent généralement ce trophée, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinédine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité, Lionel Messi et Luka Modrić, sont également cités.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste en 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane sont aussi en lice.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un dernier exploit avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la compétition est homogène et laisse entrevoir la possibilité d’une révélation inattendue.

Ci-dessous, le classement GOAL du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 suit les principaux candidats à ce titre alors que la troisième et dernière journée de la phase de groupes bat son plein au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Cody Gakpo | Pays-Bas

    Cody Gakpo a peut-être connu une saison difficile avec Liverpool, mais il s'est révélé être le maillon le plus fiable de l'attaque de Ronald Koeman. Dynamique lors du match nul inaugural contre le Japon, l’attaquant a ensuite été le fer de lance de la victoire des Oranje face à la Suède : passe décisive pour Brian Brobbey dès la 5^e minute, puis doublé personnel en l’espace de dix minutes en seconde période pour sceller le succès néerlandais.

    • Publicité
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Mikel Oyarzabal | Espagne

    Malgré ses multiples tentatives, Mikel Oyarzabal n'a pas réussi à percer le mur défensif érigé par Vozinha, et n'a donc pas pu empêcher l'Espagne de débuter la Coupe du monde par un résultat surprenant face au Cap-Vert. Ses cinq tentatives, dont quatre de la tête depuis l’intérieur de la surface, attestent toutefois de sa dangerosité et de sa détermination. Face à l’Arabie saoudite, il s’est montré bien plus à l’aise : d’abord, il a adressé un tir puissant devant le but pour servir Lamine Yamal, auteur de l’ouverture du score de la Roja dans ce tournoi. Puis, exploitant rapidement une erreur défensive, il a doublé l’avance de son équipe avant d’inscrire un troisième but seulement trois minutes plus tard.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Alexander Isak | Suède

    Alexander Isak et Viktor Gyokeres ont prouvé que la Suède possède un duo offensif redoutable. Isak a été décisif : il a ouvert le score à la 30e minute contre la Tunisie, puis offert deux passes décisives lors de la victoire 5-1. Les Suédois ont ensuite connu un net revers, s’inclinant sur le même score face aux Pays-Bas, mais c’est encore une passe millimétrée d’Isak qui a permis à Anthony Elanga d’inscrire le but de l’honneur.

  • Harry KaneGetty Images

    7Harry Kane | Angleterre

    Avec un total impressionnant de 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison dernière, Harry Kane, lauréat du Soulier d’or européen, s’apprête à faire trembler toutes les défenses de la compétition.

    Souvent critiqué pour son manque d’impact dans les grands rendez-vous avec l’Angleterre, il a pourtant répondu présent dès l’entrée en matière en inscrivant un doublé face à la Croatie. Très dangereux et capable de créer des occasions, il a rappelé son poids dans le système de Thomas Tuchel. Reste toutefois un bémol : sa frappe envoyée au-dessus de la barre en fin de match contre le Ghana, qui a valu à l’Angleterre un match nul 0-0 et à son auteur des critiques renouvelées.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Denis Undav | Allemagne

    Après être entré en cours de jeu pour délivrer deux passes décisives et inscrire un but en un peu plus de vingt minutes face à Curaçao, Deniz Undav a exercé une influence encore plus déterminante lors de la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, qui a permis à l’Allemagne de terminer en tête de son groupe. Huit minutes après son entrée en jeu, il a d’abord permis aux siens d’égaliser avant de marquer le but de la victoire dans le temps additionnel.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Vinicius Jr | Brésil

    Alors que Neymar est en passe de retrouver sa pleine forme et que Raphinha est forfait en raison d'une blessure grave, le Brésil a besoin que Vinicius Junior prenne les rênes et mène la Seleção dans sa quête pour mettre fin à 24 ans d'attente sans titre de Coupe du monde. L'attaquant du Real Madrid a été élu « homme du match » lors des trois rencontres de la phase de poules, marquant des buts décisifs contre le Maroc, Haïti et l'Écosse.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norvège

    Erling Haaland a fait une entrée fracassante sur la scène de la Coupe du monde. L'attaquant norvégien a ouvert le score moins de 30 minutes après le coup d'envoi du match d'ouverture de son équipe contre l'Irak, puis s'est illustré à nouveau en redonnant l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps, au cours d'un match âprement disputé contre cette sélection du Moyen-Orient.

    Les Scandinaves l’ont emporté 4-1 et l’attaquant de Manchester City a été désigné homme du match. Son flair pour le but s’est de nouveau manifesté face au Sénégal, où il a inscrit un doublé lors d’une victoire 3-2, préparant ainsi un affrontement décisif avec Kylian Mbappé et la France pour la première place du groupe.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | France

    Si Kane a été le grand artificier de la campagne fulgurante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Grâce à sa vitesse fulgurante, son excellent contrôle de balle et sa remarquable capacité de finition, le joueur de l’année de la Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, où le Bayern a atteint les demi-finales.

    Une dynamique similaire s’observe en équipe de France : si Mbappé est salué pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son jeu époustouflant dans la surface. C’est d’une passe millimétrée qu’il a lancé Mbappé pour l’ouverture du score contre le Sénégal lors du premier match, et son excellente maîtrise du ballon lui a valu d’être nommé « Homme du match » par la FIFA lors de cette victoire 3-1. Lors de la rencontre suivante, il a à nouveau servi Mbappé pour l’ouverture du score face à l’Irak, puis a offert à Ousmane Dembélé une passe décisive sur le troisième but des Bleus.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possède déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent. Avec 12 buts en 14 matchs, il égalait même le total de l’icône Pelé avant le coup d’envoi de la compétition.

    Il pourrait même devenir le plus grand joueur de l’histoire de la compétition : dès son premier match aux États-Unis, il a d’ailleurs dépassé la légende brésilienne en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-1 des Bleus.

    Il a ensuite été décisif face au Sénégal, profitant d’une connexion télépathique avec Olise, avant de reproduire le même scénario pour ouvrir le score contre l’Irak, puis d’ajouter un deuxième but.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentine

    Il entre désormais dans une autre dimension. Lionel Messi a conquis tous les titres possibles au cours de sa carrière, souvent en plusieurs occasions, et connaît parfaitement la recette du Ballon d’Or. Il en détient déjà deux et, alors qu’il fêtera ses 39 ans durant la Coupe du monde, sa présence parmi les favoris atteste d’une longévité exceptionnelle.

    La star argentine, qui avait devancé Mbappé pour remporter ce prix il y a quatre ans, a entamé l’édition 2026 par un triplé contre l’Algérie, offrant à l’Argentine une victoire 3-0 lors de son entrée en lice.

    Grâce à ce triplé, il rejoint avec 16 buts le groupe des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, puis il établit un nouveau record en inscrivant un doublé contre l’Autriche.