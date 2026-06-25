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Classement du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi devance Kylian Mbappé et Michael Olise après les débuts tonitruants de l’Argentine et de la France

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
FEATURES
France
Portugal
Espagne
Brésil
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

La Coupe du monde 2026 est lancée, et les équipes encore en course se livrent bataille pour soulever le trophée tant convoité. Si le sacre collectif demeure l’objectif numéro un de tous les concurrents, certains joueurs se détachent déjà comme les meilleurs éléments du tournoi. Lionel Messi est pour l’instant en pole position, avec cinq des six buts de l’Argentine, mais Kylian Mbappé et Michael Olise ne sont pas loin derrière.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué par un vote de représentants des médias, il récompense l’excellence globale et l’influence des joueurs sur le tournoi.

Si le trophée a souvent récompensé des attaquants, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un troisième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane comptent bien lui disputer le trophée.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un dernier grand exploit avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la possibilité d’une révélation demeure réelle, le niveau général étant plutôt homogène.

Ci-dessous, le classement GOAL des prétendants au Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026, alors que la troisième et dernière journée de la phase de groupes se joue au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Cody Gakpo | Pays-Bas

    Cody Gakpo a peut-être connu une saison difficile avec Liverpool, mais il s'est révélé être le maillon le plus fiable de l'attaque de Ronald Koeman. Dynamique mais stérile lors du match nul contre le Japon, il a ensuite été le moteur de la victoire convaincante des Oranje face à la Suède : passe décisive pour Brian Brobbey dès la cinquième minute, puis doublé en début de seconde période pour sceller les trois points.

    • Publicité
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Mikel Oyarzabal | Espagne

    Malgré ses multiples tentatives, Mikel Oyarzabal n'a pas réussi à percer le verrou défensif de Vozinha, privant ainsi l'Espagne d'un départ idéal face au Cap-Vert. Ses cinq tentatives, dont quatre de la tête depuis l’intérieur de la surface, attestent toutefois de son implication et de sa dangerosité. Face à l’Arabie saoudite, il s’est montré bien plus à l’aise : après avoir servi Lamine Yamal d’un tir puissant transformé en passe décisive pour l’ouverture du score de la Roja, il a exploité une erreur défensive pour doubler la mise, puis a inscrit un troisième but seulement trois minutes plus tard.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Alexander Isak | Suède

    Alexander Isak et Viktor Gyokeres ont prouvé que la Suède pouvait s’appuyer sur un duo offensif redoutable. Isak a été décisif, ouvrant le score à la 30^e minute contre la Tunisie avant de délivrer deux passes décisives lors de la victoire 5-1. La Suède a ensuite connu un revers, s’inclinant sur le même score face aux Pays-Bas, mais c’est une nouvelle passe millimétrée d’Isak qui a permis à Anthony Elanga d’inscrire le but de l’honneur.

  • Harry KaneGetty Images

    7Harry Kane | Angleterre

    Avec un total impressionnant de 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison dernière, Harry Kane, lauréat du Soulier d’or européen, fera trembler toutes les défenses qu’il affrontera dans cette compétition.

    Souvent critiqué pour son manque d’impact dans les grands rendez-vous avec l’Angleterre, il a pourtant répondu présent en ouvrant son compteur d’un doublé face à la Croatie lors du premier match. Très dangereux et capable de créer des occasions, il s’est une nouvelle fois révélé indispensable au système de Thomas Tuchel. Reste toutefois une ombre au tableau : sa frappe envoyée au-dessus de la barre en fin de match contre le Ghana, un raté qui a valu au capitaine anglais des critiques malgré le match nul 0-0.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Deniz Undav | Allemagne

    Après être entré en cours de match pour délivrer deux passes décisives et marquer un but en un peu plus de 20 minutes contre Curaçao, Deniz Undav a eu un impact encore plus grand lors de la victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire, qui a permis à l'Allemagne de terminer en tête de son groupe. Huit minutes après son entrée en jeu, il a permis à l'Allemagne d'égaliser avant de marquer le but de la victoire dans le temps additionnel.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Vinicius Jr | Brésil

    Alors que Neymar approche de sa pleine forme et que Raphinha est forfait suite à une blessure grave, le Brésil compte sur Vinicius Junior pour prendre les commandes et guider la Seleção vers un premier titre mondial depuis 1998. L’attaquant du Real Madrid a été désigné « homme du match » lors des trois rencontres de la phase de groupes, inscrivant des buts décisifs contre le Maroc, Haïti et l’Écosse.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norvège

    Erling Haaland a fait une entrée fracassante sur la scène de la Coupe du monde. L’attaquant norvégien a ouvert le score moins de 30 minutes après le coup d’envoi du match d’ouverture de son équipe contre l’Irak, puis s’est illustré à nouveau en redonnant l’avantage à son équipe juste avant la mi-temps, au cours d’un match âprement disputé contre cette sélection du Moyen-Orient.

    La Norvège l’a emporté 4-1 et l’attaquant de Manchester City a été désigné homme du match. Son sens du but s’est de nouveau illustré face au Sénégal, où il a inscrit un doublé lors d’une victoire 3-2, ouvrant la voie à un duel décisif contre Kylian Mbappé et la France pour le leadership du groupe.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | France

    Si Kane a été le principal artificier de la saison tonitruante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Grâce à sa vitesse fulgurante, son excellent contrôle de balle et sa capacité de finition remarquable, le joueur de l’année de la Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, où le Bayern a atteint les demi-finales.

    Une dynamique similaire s’observe en équipe de France : si Mbappé est salué pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son jeu étincelant dans la surface. C’est d’une passe millimétrée qu’il a permis à Mbappé d’ouvrir le score contre le Sénégal lors du premier match, et son excellente maîtrise du ballon lui a valu d’être nommé « Homme du match » par la FIFA lors de cette victoire 3-1. Lors de la rencontre suivante, il a de nouveau servi Mbappé pour l’ouverture du score face à l’Irak, avant d’adresser une passe décisive à Ousmane Dembélé, scellant ainsi la victoire des Bleus.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possède déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent, ainsi qu’un total de 12 buts en 14 matchs, soit le même bilan que l’icône brésilienne Pelé à l’aube du tournoi. Son statut de légende de la Coupe du monde est donc déjà acquis.

    Mais le natif de Bondy est bien parti pour s’imposer comme le meilleur joueur de l’histoire de la compétition : il a d’emblée dépassé Pelé lors de son premier match aux États-Unis, inscrivant un doublé qui a permis aux Bleus de l’emporter 3-1.

    Il a ensuite été décisif face au Sénégal, profitant d’une connexion quasi télépathique avec Olise, avant de reproduire le même scénario en ouvrant le score lors de la victoire 3-0 contre l’Irak.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentine

    Lionel Messi a déjà tout gagné, souvent en plusieurs occasions, et connaît parfaitement la recette du Ballon d’Or. Il en possède déjà deux et, alors qu’il fêtera ses 39 ans durant la Coupe du monde, sa présence parmi les favoris atteste d’une longévité exceptionnelle.

    La star argentine, qui avait devancé Mbappé pour remporter ce prix il y a quatre ans, a entamé l’édition 2026 par un triplé contre l’Algérie, offrant à l’Argentine une victoire 3-0 lors de son entrée en lice.

    Ce triplé lui a permis d’atteindre 16 buts et de partager, avec 16 réalisations, le statut de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avant de battre un nouveau record en inscrivant un doublé contre l’Autriche lors de la deuxième journée.