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Classement du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi devance Kylian Mbappé et Michael Olise, alors que l’Argentine et la France ont réalisé des débuts fulgurants

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
FEATURES
France
Portugal
Espagne
Brésil
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

La Coupe du monde 2026 est en plein essor, et les équipes encore en lice s'affrontent pour remporter ce trophée tant convoité. Si le titre collectif reste l'objectif principal de tous les participants, certains s'imposent déjà comme les meilleurs joueurs de tout le tournoi. Lionel Messi et Kylian Mbappé sont actuellement les principaux favoris, mais la concurrence est rude et de nombreux matchs restent encore à disputer.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se résume pas à une simple question de buts. Décerné par un vote des représentants des médias, il permet à la compétition de récompenser les joueurs pour leur excellence globale et leur influence sur le tournoi.

Si le trophée a surtout récompensé des attaquants au fil des éditions, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinédine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane sont aussi en lice.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un dernier grand exploit avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la possibilité d’une révélation demeure réelle, le niveau général étant plutôt homogène.

Ci-dessous, le classement GOAL des prétendants au Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026, alors que la troisième et dernière journée de la phase de groupes se déroule au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Alexander Isak | Suède

    Alexander Isak et Viktor Gyokeres ont confirmé que la Suède possède un duo offensif redoutable. Isak a été décisif, ouvrant son compteur à la 30e minute contre la Tunisie avant de délivrer deux passes décisives lors de cette victoire 5-1. La Suède a ensuite connu un véritable fiasco, s'inclinant sur le même score face aux Pays-Bas. Toutefois, c'est encore une passe millimétrée d'Isak qui a permis à Anthony Elanga d'inscrire le but de l'honneur. Malheureusement, l'attaquant de Liverpool n'a pas pu inverser la tendance contre la France : un seul tir cadré et quatre touches dans la surface, avant que son équipe ne soit éliminée de la compétition.

    • Publicité
  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    9Jude Bellingham | Angleterre

    Jude Bellingham a lancé son célèbre « qui d’autre ? » en aidant l’Angleterre à rester en lice pour la gloire continentale lors de l’Euro 2024. Même si sa place de titulaire dans les plans de Thomas Tuchel a parfois été remise en question, le milieu de terrain du Real Madrid reste un joueur qui sait se montrer à la hauteur dans les grands moments.

    Il l’a prouvé en redonnant l’avantage aux Three Lions lors de leur difficile match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Croatie, avant de débloquer la situation face au Panama dans le New Jersey pour aider son équipe à s’assurer la première place du groupe L.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    8Julian Quinones | Mexique

    Le milieu de terrain mexicain Julian Quinones a été le moteur de la progression d’El Tri jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde. C’est lui qui a lancé la campagne en marquant un but à la neuvième minute du match d’ouverture contre l’Afrique du Sud. Il a enchaîné avec un autre but contre la République tchèque, permettant au Mexique de terminer en tête de son groupe, mais c’est lors du tour suivant qu’il a livré sa meilleure prestation : il a ouvert le score puis a offert une passe décisive pour permettre à son équipe de s’imposer 2-0 face à l’Équateur en seizièmes de finale.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Vinicius Jr | Brésil

    Alors que Neymar est en passe de retrouver sa pleine forme et que Raphinha est forfait en raison d’une blessure grave, le Brésil a besoin que Vinicius Junior prenne les rênes et mène la Seleção dans sa quête pour mettre fin à 24 ans d’attente sans titre de Coupe du monde. L’attaquant du Real Madrid a été élu homme du match lors des trois rencontres de la phase de poules, marquant des buts décisifs contre le Maroc, Haïti et l’Écosse. Il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de la victoire étriquée au tour suivant, mais s’est montré très présent dans la surface japonaise, avec deux tirs cadrés et deux occasions créées, alors que la Seleção a mis ses adversaires à rude épreuve en seconde période.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Erling Haaland | Norvège

    Erling Haaland a fait une entrée fracassante sur la scène de la Coupe du monde. L’attaquant norvégien a ouvert le score moins de 30 minutes après le coup d’envoi du match d’ouverture de son équipe contre l’Irak, puis s’est illustré à nouveau en redonnant l’avantage à son équipe juste avant la mi-temps, lors d’un match âprement disputé contre cette sélection du Moyen-Orient.

    La Norvège l’a emporté 4-1 et l’attaquant de Manchester City a été désigné homme du match. Son sens du but s’est de nouveau illustré face au Sénégal, où il a inscrit un doublé lors d’une victoire 3-2. Il a enfin marqué le but décisif qui a permis à la Norvège de battre la Côte d’Ivoire 2-1 et de se qualifier pour les huitièmes de finale.

  • dembele(C)Getty Images

    5Ousmane Dembélé | France

    Les exploits d’Ousmane Dembélé lors des deux victoires consécutives du Paris Saint-Germain en Ligue des champions lui ont valu le Ballon d’Or. Il a également contribué à la victoire de la France en Coupe du monde en 2018. C’est toutefois en 2026 qu’il brille véritablement sur la plus grande des scènes internationales.

    Auteur d’un parcours sans but dans l’épreuve reine de la FIFA, l’attaquant polyvalent du PSG a finalement ouvert son compteur lors d’une victoire 3-0 contre l’Irak. Il s’est ensuite offert le ballon du match face à la Norvège, inscrivant un triplé en première période qui a propulsé les Bleus en seizièmes de finale, avant de servir à Kylian Mbappé son premier but contre la Suède.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Angleterre

    Avec un total impressionnant de 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison dernière, Harry Kane, lauréat du Soulier d’or européen, fera trembler toutes les défenses qu’il affrontera dans cette compétition.

    Souvent critiqué pour son manque d’impact avec l’Angleterre dans les grands rendez-vous, il a pourtant prouvé qu’il était taillé pour l’événement. Son doublé face à la Croatie a permis la victoire 4-2 des siens, son but contre le Panama a assuré un succès précieux, avant qu’il ne sauve les Three Lions d’une élimination en 16es de finale contre la République démocratique du Congo grâce à un fantastique doublé inscrit dans les 15 dernières minutes.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | France

    Si Kane a été le grand pourvoyeur de buts lors de la saison éclatante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Grâce à sa vitesse fulgurante, son excellent contrôle de balle et sa capacité de finition remarquable, le joueur de l’année de la Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, où le Bayern a atteint les demi-finales.

    Une dynamique similaire s’observe en équipe de France : si Mbappé est salué pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son travail époustouflant dans la surface. C’est d’une passe millimétrée qu’il a permis à Mbappé d’ouvrir le score contre le Sénégal lors du premier match, et son excellente maîtrise du ballon lui a valu d’être nommé « Homme du match » par la FIFA lors de cette victoire 3-1.

    Il totalise désormais cinq passes décisives en Coupe du monde, après avoir servi deux buts à Mbappé ainsi qu’un chacun à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possédait déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent, ainsi qu’un total de 12 buts en 14 matchs, soit le même bilan que la légende brésilienne Pelé à l’aube du tournoi.

    Mais le natif de Bondy est bien parti pour s’imposer comme le plus grand de l’histoire sur cette scène : il a d’emblée dépassé l’icône brésilienne lors de son premier match aux États-Unis, inscrivant un doublé qui a permis aux Bleus de l’emporter 3-1.

    Il a ensuite été décisif face au Sénégal, profitant d’une complicité évidente avec Olise, puis il a ouvert le score lors de la victoire 3-0 contre l’Irak avant d’offrir à Ousmane Dembélé un triplé retentissant lors du succès 4-1 face à la Norvège.

    En seizièmes de finale face à la Suède, il a d’abord vu son premier essai être refusé, puis a inscrit l’ouverture du score et le troisième but, assurant ainsi la qualification des Bleus.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentine

    Lionel Messi a déjà conquis presque tous les titres possibles, souvent à plusieurs reprises, et connaît parfaitement la recette du Ballon d’Or. Il en possède déjà deux et, alors qu’il fêtera ses 39 ans durant la Coupe du monde, sa présence parmi les favoris atteste d’une longévité exceptionnelle.

    La star argentine, qui avait devancé Mbappé pour remporter ce prix il y a quatre ans, a entamé l’édition 2026 par un triplé contre l’Algérie, offrant à l’Argentine une victoire 3-0 lors de son entrée en lice.

    Ce triplé lui a permis d’égaler le record de 16 buts en Coupe du monde, avant d’établir une nouvelle marque avec un doublé contre l’Autriche lors de la deuxième journée. Entré en jeu face à la Jordanie, l’icône sud-américaine a ensuite transformé un coup franc pour devenir le premier joueur à marquer lors de sept matches consécutifs dans l’épreuve.